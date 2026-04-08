Điều hòa Livotec Inverter DHV - Series lạnh sâu - êm ái giúp gia đình sống vui khỏe mùa hè 2026

Vài năm trở lại đây, mỗi mùa nắng nóng tại Việt Nam đều trở thành nỗi ám ảnh với nhiều hộ gia đình khi nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40°C. Không chỉ cái nóng gay gắt, tình trạng đô thị hóa nhanh khiến mật độ nhà ở dày đặc, không gian sinh hoạt kín càng làm cảm giác oi bức rõ rệt hơn. Vì thế, điều hòa trở thành thiết bị thiết yếu trong mỗi gia đình.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, đại diện thương hiệu Livotec cho biết: "Qua khảo sát thị trường, ba nỗi lo phổ biến nhất khi sử dụng điều hòa của người dùng là phòng lâu mát, luồng gió thổi trực tiếp gây buốt và tiếng ồn gián đoạn giấc ngủ. Ngoài ra, chính sách bảo hành của từng hãng cũng là vấn đề quan trọng khiến người dùng lưu tâm để có một trải nghiệm vui khỏe mát lạnh suốt hè. Vì vậy, khi phát triển dòng Livotec Inverter DHV-Series, Livotec tập trung giải quyết những bất tiện thường gặp của người dùng Việt. Nếu xử lý được những vấn đề đó, sản phẩm mới thực sự có giá trị."

Dòng điều hòa Livotec Inverter DHV-Series ra đời như một giải pháp toàn diện "Lạnh sâu - Mát xa - Êm ái" cho mùa hè 2026. Hiện tại, Livotec áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 36 tháng và cam kết hỗ trợ 1 đổi 1 nguyên chiếc trong vòng 90 ngày đầu tiên nếu phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Đây được xem là một chính sách "đắt giá" của thương hiệu so với phần còn lại của thị trường, giúp duy trì không khí mát lạnh suốt hè mà không bị gián đoạn.

Chế độ bảo hành độc đáo của dòng điều hà Livotec Inverter DHV – Series khiến nhiều người tiêu dùng thích thú

Về công nghệ, Điều hòa Livotec Inverter DHV - Series nổi bật với công nghệ i-Boost cho phép máy đạt hiệu quả mát lạnh chỉ sau 30 giây khởi động. Luồng khí lạnh này có thể đi nhanh và đi xa nhờ thiết kế cửa gió Micro-Arc, có khả năng đẩy gió lên đến 15-20 mét. Nhờ vậy, hơi mát phân bổ đồng đều khắp không gian, hạn chế tình trạng chỗ quá lạnh, chỗ chưa đủ mát thường gặp ở các dòng máy thông thường.

DHV-Series còn được trang bị chip IVO 4.0, cho phép máy hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng từ 165-265V. Đây là một trong những điểm đáng để người tiêu dùng cân nhắc khi sản phẩm được thiết kế phù hợp với điều kiện điện lưới dao động vào giờ cao điểm hoặc tại các khu vực có điện áp chưa ổn định. Nhờ đó, thiết bị có thể vận hành xuyên suốt mà không cần lắp thêm thiết bị hỗ trợ.

Điều hòa Livotec Inverter DHV - Series vận hành êm ái, ổn định nhờ chip IVO 4.0 thông minh

Đặc biệt, Livotec cũng chú trọng trải nghiệm nghỉ ngơi của người dùng thông qua công nghệ i-Sleep. Hệ thống sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ theo thân nhiệt người dùng, hạn chế cảm giác lạnh buốt lúc rạng sáng. Cơ chế này giúp duy trì sự dễ chịu suốt giấc ngủ mà không cần thức dậy điều chỉnh nhiệt độ, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Với sự đầu tư chỉn chu từ công nghệ đến dịch vụ hậu mãi, Livotec đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang lại không gian sống mát lành và hạnh phúc cho hàng triệu gia đình Việt trong mùa nắng nóng năm nay.