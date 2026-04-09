Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nắng nóng

Theo Duy Anh | 09-04-2026 - 18:10 PM | Sống

Chuyên gia dự báo đã đưa ra những nhận định mới nhất về đợt nắng nóng kéo dài trên khắp cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/4), khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; riêng khu vực Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), nắng nóng giảm dần từ 12/4.

Không khí lạnh tràn về có thể gây mưa và nắng nóng sẽ giảm hẳn tại khu vực Bắc Bộ (Ảnh: Công an nhân dân).

Trao đổi với báo Sức khoẻ và Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, theo các số liệu thống kê tính đến sáng ngày 9/4, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam trong tuần này đang cao hơn từ 8 đến 12 độ C so với trung bình cùng thời kỳ giai đoạn 1981-2010.

Dự báo, nắng nóng ở phạm vi cả nước sẽ duy trì ở mức cao cho đến hết ngày 12/4. Từ nay đến thời điểm đó không có mưa.

"Khu vực đồng bằng Bắc Bộ giảm nắng nóng từ ngày 14/4 nhưng chỉ giảm thôi chứ chưa hết nóng. Phải tới 20/4 mới giảm hẳn vì có không khí lạnh về. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ duy trì nắng nóng gay gắt tới hết ngày 18/4", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 20-37 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Người đàn ông tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 37: sự thay đổi sau 3 tháng khiến người cha già phải cầu cứu chuyên gia

