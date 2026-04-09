Phát hiện 10 triệu đồng, ngoại tệ cùng miếng vàng 9999 bị bỏ lại bên đường quốc lộ

Minh Ánh | 09-04-2026 - 18:06 PM | Sống

Chiếc ví bị bỏ lại ngay đường quốc lộ chứa một lượng tài sản lớn gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng 9999....

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, vào khoảng 15 giờ ngày 05 tháng 4 năm 2026, anh Nguyễn Ngọc Thương, sinh năm 1997, thường trú tại ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh đã nhặt được một chiếc ví. Khi đó, anh Thương đang di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 22B. Sau khi kiểm tra, anh Thương nhận thấy bên trong ví có một số tiền mặt (10.000.000đ, 205 USD, 01 thẻ vàng PNJ bên trên có đóng chữ nổi “PNJ 999,9 1 chỉ) và một số giấy tờ tùy thân đều mang tên Trần Chí Nguyện, sinh năm 1953, thường trú tại Phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chú Trần Chí Nguyện nhận lại tài sản của mình tại Công an xã Thạnh Đức.

Nhận biết được đây là tài sản quan trọng, anh Thương đã nhanh chóng mang đến Công an xã Thạnh Đức trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành xác minh và liên hệ với chủ nhân của tài sản bị đánh rơi (chú Trần Chí Nguyện). Công an xã mời chú Nguyện đến trụ sở để nhận lại tài sản của mình.

Chú Trần Chí Nguyện đã vui mừng, xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động trung thực, nghĩa cử cao đẹp của anh Thương và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Cán bộ chiến sỹ Công an xã Thạnh Đức.

Thông qua sự việc trên, Công an xã Thạnh Đức kêu gọi người dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức, lối sống, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh

Người đàn ông tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 37: sự thay đổi sau 3 tháng khiến người cha già phải cầu cứu chuyên gia

Người đàn ông tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 37: sự thay đổi sau 3 tháng khiến người cha già phải cầu cứu chuyên gia Nổi bật

Đại học California phát hiện: Việt Nam có loại quả giúp xóa mờ nếp nhăn, cải thiện làn da, hiện đang vào mùa

Đại học California phát hiện: Việt Nam có loại quả giúp xóa mờ nếp nhăn, cải thiện làn da, hiện đang vào mùa Nổi bật

Thần đồng học xong tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễ: Cuộc đời hiện tại khác xa hình dung

Thần đồng học xong tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễ: Cuộc đời hiện tại khác xa hình dung

17:50 , 09/04/2026
Công an cảnh báo tới người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến thủ tục đất đai

Công an cảnh báo tới người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến thủ tục đất đai

17:20 , 09/04/2026
Vật này trong nhà là "ổ VI NHỰA", càng dùng càng rước bệnh!

Vật này trong nhà là "ổ VI NHỰA", càng dùng càng rước bệnh!

17:15 , 09/04/2026
Công ty thưởng 52 triệu đồng/quý nếu nhân viên chịu đến văn phòng làm việc

Công ty thưởng 52 triệu đồng/quý nếu nhân viên chịu đến văn phòng làm việc

16:44 , 09/04/2026

