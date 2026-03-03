Phát hiện loạt tiền mặt 500k nằm chơ vơ bên đường, công an mời người đàn ông SN 1987 lên làm việc
Công an xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời xác minh, trao trả tài sản cho một công dân.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sáng ngày 02/3/2026, trong khi tuần tra trên địa bàn thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, Tổ tuần tra Công an xã Thái Hòa phát hiện một ví da màu đen bị rơi bên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền mặt khoảng 3.200.000 đồng.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ
