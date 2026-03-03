Nóng: Lemonade của 'phù thủy' Quách Ánh lên tiếng về các sản phẩm nằm trong danh sách bị Bộ Y tế thu hồi

Theo thông tin từ doanh nghiệp, ngày 04/05/2021, Lemonade đã ra mắt ba sản phẩm phiên bản giới hạn gồm son "Perfect Couple Lip - Fashionistar", son "Perfect Couple Lip - Ver 2" và kem nền "Perfect Couple Foundation". Các sản phẩm này chỉ được bán trong một thời điểm và ngừng kinh doanh từ giữa năm 2023. Đến cuối năm 2023, toàn bộ sản phẩm không còn trên thị trường do đã được thu hồi vì hết hạn sử dụng.

Sáng 03/03/2026, đại diện Cục Quản lý Dược cho biết tại kỳ họp lần thứ 42, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã thống nhất cập nhật hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm tại các nước ASEAN. Trước thời điểm cập nhật này, hai chất nêu trên vẫn được phép sử dụng theo quy định hiện hành và được sử dụng trong nhiều sản phẩm làm đẹp.

Theo Lemonade, hiện tại ở một số thị trường như Mỹ và Nhật Bản, hai chất này vẫn đang được cấp phép sử dụng. Do đó, doanh nghiệp cho biết tại thời điểm ba sản phẩm ra mắt và lưu hành (giai đoạn 2021–2023), các thành phần trong sản phẩm đều nằm trong phạm vi được phép sử dụng theo quy định áp dụng lúc bấy giờ.

Hình ảnh các sản phẩm của Lemonade thuộc Danh sách thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm ngày 03/03/2026.

Lemonade thông tin thêm, dù ba sản phẩm đã ngừng lưu hành từ cuối năm 2023, công ty chưa thực hiện quy trình thu hồi giấy công bố đối với các sản phẩm này. Vì vậy, các sản phẩm mới xuất hiện trong danh sách thu hồi số tiếp nhận Giấy công bố lần này của Cục Quản lý Dược.

Trong thông báo, Lemonade cam kết các sản phẩm hiện đang được bày bán và lưu hành đều tuân thủ quy định hiện hành, không chứa các chất thuộc danh mục cấm theo quy định của Nhà nước. Doanh nghiệp cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu từ cơ quan quản lý, phối hợp hoàn tất quy trình thu hồi giấy công bố với ba sản phẩm liên quan.

Theo thông tin giới thiệu, Lemonade được thành lập năm 2018, là dự định được ấp ủ gần 10 năm, đúc rút từ kinh nghiệm trong lĩnh vực trang điểm của 'phù thủy' trang điểm Quách Ánh.

Quách Ánh là một trong những chuyên gia trang điểm được biết đến trong giới make up chuyên nghiệp tại Việt Nam. Từng là Á khoa Đại học Văn hóa Hà Nội, cô quyết định theo đuổi con đường trang điểm chuyên nghiệp. Theo thông tin từ doanh nghiệp, Quách Ánh từng có hợp tác hình ảnh với các thương hiệu lớn như L'Oreal, Shiseido, Bobbi Brown, Make Up Forever...