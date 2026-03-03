Bạn chỉ còn 10 tháng để cứu lấy ví tiền năm nay

Tháng 2 tôi tiêu hết lương. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Thôi thì tháng sau gỡ.” Nhưng bước sang tháng 3, tôi mở lại note mục tiêu đầu năm và nhận ra vấn đề không nằm ở một tháng tiêu quá tay. Vấn đề là năm đã trôi qua 2 tháng, và tôi chỉ còn 10 tháng để làm cho những con số mình từng hùng hồn viết ra trở nên khả thi.

Đầu năm, tôi đặt mục tiêu tiết kiệm 120 triệu. Con số nghe rất hợp lý: chia ra mỗi tháng 10 triệu. Không quá căng, không quá mơ mộng. Nhưng đó là kịch bản hoàn hảo khi 12 tháng đều tròn trịa, đều đặn và không có tháng nào “bay màu”.

Thực tế: tháng 1 tiêu Tết, tháng 2 hụt vì quyết toán thuế và một loạt chi phí đầu năm. Tính đến hết tháng 2, tôi tiết kiệm được đúng… 0 đồng. Vậy bài toán tháng 3 là gì?

Nếu mục tiêu vẫn là 120 triệu trong năm nay, và tôi chỉ còn 10 tháng, thì mỗi tháng tôi phải để ra 12 triệu. Không còn là 10 triệu như kế hoạch ban đầu nữa. Một cú trượt nhỏ đầu năm đã khiến áp lực mỗi tháng tăng thêm 20%.

Nếu tôi chỉ có thể giữ mức 10 triệu/tháng như dự tính ban đầu, thì đến cuối năm tôi sẽ chỉ có 100 triệu. Nghĩa là hoặc tôi chấp nhận hạ mục tiêu, hoặc tôi phải tăng thu nhập, hoặc tôi phải siết chi mạnh hơn. Con số làm tôi tỉnh hơn bất kỳ lời động viên nào.

Chúng ta hay nói “mới tháng 3 thôi mà”, nhưng thực tế 2 tháng đầu năm đã là dữ liệu. Nó phản ánh cách mình tiêu tiền, phản ánh việc mình có quỹ dự phòng hay không, và phản ánh mức độ thực tế của những mục tiêu tài chính mình đặt ra.

Tháng 3 vì thế trở thành một điểm quan trọng. Không còn đổ cho Tết, không còn lý do lễ lạt. Đây là lúc phải trả lời mấy câu hỏi thẳng thắn: Mục tiêu mình đặt có đang quá lãng mạn so với thu nhập? Mình có đang sống theo mức lương kỳ vọng thay vì lương thực nhận? Và nếu 2 tháng đã khiến kế hoạch lệch nhịp, mình có phương án bù cụ thể hay chỉ đang hy vọng “cuối năm kiếm thêm”?

Tôi nhận ra có ba lựa chọn thực tế. Một là điều chỉnh mục tiêu xuống mức có thể đạt được, thay vì cố giữ con số đẹp để rồi tự áp lực. Hai là giữ nguyên mục tiêu nhưng tăng tốc bằng cách tìm thêm nguồn thu, nhận việc ngoài giờ, đầu tư kỹ năng để tăng lương trong 6-9 tháng tới. Ba là chấp nhận năm nay không phải năm bứt phá tài chính, mà là năm xây lại nền tảng và quỹ dự phòng.

Điều nguy hiểm nhất không phải là tiêu hết lương tháng 2. Điều nguy hiểm là không làm lại bài toán vào tháng 3. Vì nếu không tính lại từ bây giờ, tháng 12 rất dễ trở thành thời điểm mình nhìn lại và nói: “Giá mà hồi tháng 3 mình nghiêm túc hơn.”

10 tháng nghe thì dài. Nhưng nếu mỗi tháng trôi qua mà không có một con số cụ thể cần đạt, 10 tháng sẽ chỉ là 10 lần chờ lương.

Và đến lúc đó, vấn đề không còn là Tết nữa. Mà là cách chúng ta đối xử với mục tiêu tiền bạc của mình ngay từ tháng 3 này.