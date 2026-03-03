Danh sách 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm vừa bị Bộ Y tế thu hồi, nhiều người Việt quen dùng

Bộ Y tế vừa quyết định rút giấy phép và thu hồi toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm. Quyết định này được đưa ra sau khi phát hiện các sản phẩm chứa hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane - những chất vừa được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (ACC) cập nhật vào danh sách các chất cấm sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế về triển khai thực hiện Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011, căn cứ kết quả các kỳ họp Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (ACC) lần thứ 42 và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) lần thứ 42, Phụ lục II của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN đã được cập nhật với những thay đổi quan trọng.

Cụ thể, tại tham chiếu số 1388, danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm đã được bổ sung mã CAS 293-51-6 (Cyclotetrasiloxane) vào cùng mục với Octamethylcyclotetrasiloxane (D4 mã CAS 556-67-2). Điều này có nghĩa là cả hai chất đều được xác định là chất cấm, không được phép có mặt trong bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định cập nhật này có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam từ ngày 21/11/2025, tạo ra một mốc thời gian quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm phải tuân thủ.

Hai chất bị cấm: Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)

Octamethylcyclotetrasiloxane, thường được gọi tắt là D4, là một hợp chất siloxane vòng với mã CAS 556-67-2. Chất này từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm nhờ khả năng tạo cảm giác mềm mượt, dễ chịu trên da và giúp các sản phẩm thấm nhanh mà không để lại cảm giác nhờn.

Cyclotetrasiloxane

Cyclotetrasiloxane với mã CAS 293-51-6 là tên gọi khác của cùng một nhóm chất với D4. Việc bổ sung mã CAS này vào danh sách chất cấm nhằm đảm bảo không có kẽ hở pháp lý, vì một số nhà sản xuất có thể sử dụng tên gọi hoặc mã số khác nhau cho cùng một chất.

Các nghiên cứu khoa học quốc tế đã chỉ ra rằng D4 và các chất siloxane vòng tương tự có khả năng gây ra các tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường. Cụ thể:-

- Có khả năng tích tụ sinh học trong cơ thể

- Gây rối loạn nội tiết tố

- Độc tính sinh sản tiềm ẩn

- Tác động xấu đến hệ sinh thái thủy sinh

- Khó phân hủy trong môi trường

Các sản phẩm mỹ phẩm chứa hai chất cấm này thường bao gồm: Kem dưỡng da mặt và cơ thể, kem chống nắng, serum chăm sóc da, Kem lót (primer) trang điểm, kem nền (foundation), sản phẩm chăm sóc tóc (dầu gội, dầu xả, serum tóc), lăn khử mùi (deodorant)...

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi cụ thể:﻿