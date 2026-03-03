Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có tên sản phẩm trong danh sách bị Bộ Y tế thu hồi, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng chính thức lên tiếng

03-03-2026 - 21:19 PM | Sống

Có tên sản phẩm trong danh sách bị Bộ Y tế thu hồi, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng chính thức lên tiếng

Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng vừa có thông báo chính thức liên quan đến việc một số sản phẩm xuất hiện trong danh sách thu hồi do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) công bố ngày 03/03/2026.

Mới đây, thông tin về danh sách gần 300 loại mỹ phẩm có chứa chất cấm bị Bộ Y tế thu hồi đã khiến cộng đồng quan tâm. Trong danh cách có sản phẩm Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover - một loại mỹ phẩm được nhiều người Việt sử dụng.

Chiếu 3/3, Paula's Choice Vietnam đã có thông báo chính thức trên fanpage của doanh nghiệp. Cụ thể, Paula's Choice Vietnam thông báo tới các khách hàng và đối tác: Ngày 27/02/2026, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-QLD về việc thu hồi hồ sơ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có sản phẩm SKU 3100 Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover (sau đây gọi là “SKU 3100”).

Paula's Choice Việt Nam đã chủ động ngừng kinh doanh SKU 3100 từ ngày 01/05/2025. Đồng thời, Công ty đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ hàng tồn kho liên quan đến sản phẩm này.

Chúng tôi cam kết các sản phẩm hiện đang được Công ty TNHH Paula's Choice Việt Nam nhập khẩu và phân phối trên thị trường Việt Nam đều hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế về triển khai thực hiện Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011, căn cứ kết quả các kỳ họp Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (ACC) lần thứ 42 và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) lần thứ 42, Phụ lục II của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN đã được cập nhật với những thay đổi quan trọng.

Cụ thể, tại tham chiếu số 1388, danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm đã được bổ sung mã CAS 293-51-6 (Cyclotetrasiloxane) vào cùng mục với Octamethylcyclotetrasiloxane (D4 mã CAS 556-67-2). Điều này có nghĩa là cả hai chất đều được xác định là chất cấm, không được phép có mặt trong bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định cập nhật này có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam từ ngày 21/11/2025, tạo ra một mốc thời gian quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm phải tuân thủ.

Các nghiên cứu khoa học quốc tế đã chỉ ra rằng D4 và các chất siloxane vòng tương tự có khả năng gây ra các tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường.

Danh sách 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm vừa bị Bộ Y tế thu hồi, nhiều người Việt quen dùng

Minh Ánh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 210 ô tô bị phạt nguội do dừng đỗ sai quy định tại khu vực này: Nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Gần 210 ô tô bị phạt nguội do dừng đỗ sai quy định tại khu vực này: Nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Danh sách 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm vừa bị Bộ Y tế thu hồi, nhiều người Việt quen dùng

Danh sách 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm vừa bị Bộ Y tế thu hồi, nhiều người Việt quen dùng Nổi bật

Phỏng vấn gia đình 100 học sinh xuất sắc, giáo sư ĐH “Harvard châu Á” phát hiện 3 điểm chung âm thầm quyết định cả tương lai

Phỏng vấn gia đình 100 học sinh xuất sắc, giáo sư ĐH “Harvard châu Á” phát hiện 3 điểm chung âm thầm quyết định cả tương lai

21:07 , 03/03/2026
5 công dụng khó tin của nồi chiên không dầu mà 90% người dùng đã bỏ qua

5 công dụng khó tin của nồi chiên không dầu mà 90% người dùng đã bỏ qua

20:56 , 03/03/2026
Phát hiện loạt tiền mặt 500k nằm chơ vơ bên đường, công an mời người đàn ông SN 1987 lên làm việc

Phát hiện loạt tiền mặt 500k nằm chơ vơ bên đường, công an mời người đàn ông SN 1987 lên làm việc

20:42 , 03/03/2026
Đồng nghiệp vay tiền không trả, người EQ thấp làm ầm lên, người EQ cao chỉ cần 1 chiêu khiến đối phương tự giác rút ví

Đồng nghiệp vay tiền không trả, người EQ thấp làm ầm lên, người EQ cao chỉ cần 1 chiêu khiến đối phương tự giác rút ví

20:27 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên