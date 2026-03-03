Có tên sản phẩm trong danh sách bị Bộ Y tế thu hồi, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng chính thức lên tiếng

Mới đây, thông tin về danh sách gần 300 loại mỹ phẩm có chứa chất cấm bị Bộ Y tế thu hồi đã khiến cộng đồng quan tâm. Trong danh cách có sản phẩm Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover - một loại mỹ phẩm được nhiều người Việt sử dụng.

Chiếu 3/3, Paula's Choice Vietnam đã có thông báo chính thức trên fanpage của doanh nghiệp. Cụ thể, Paula's Choice Vietnam thông báo tới các khách hàng và đối tác: Ngày 27/02/2026, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-QLD về việc thu hồi hồ sơ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có sản phẩm SKU 3100 Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover (sau đây gọi là “SKU 3100”).

Paula's Choice Việt Nam đã chủ động ngừng kinh doanh SKU 3100 từ ngày 01/05/2025. Đồng thời, Công ty đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ hàng tồn kho liên quan đến sản phẩm này.

Chúng tôi cam kết các sản phẩm hiện đang được Công ty TNHH Paula's Choice Việt Nam nhập khẩu và phân phối trên thị trường Việt Nam đều hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế về triển khai thực hiện Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011, căn cứ kết quả các kỳ họp Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (ACC) lần thứ 42 và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) lần thứ 42, Phụ lục II của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN đã được cập nhật với những thay đổi quan trọng.

Cụ thể, tại tham chiếu số 1388, danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm đã được bổ sung mã CAS 293-51-6 (Cyclotetrasiloxane) vào cùng mục với Octamethylcyclotetrasiloxane (D4 mã CAS 556-67-2). Điều này có nghĩa là cả hai chất đều được xác định là chất cấm, không được phép có mặt trong bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định cập nhật này có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam từ ngày 21/11/2025, tạo ra một mốc thời gian quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm phải tuân thủ.

Các nghiên cứu khoa học quốc tế đã chỉ ra rằng D4 và các chất siloxane vòng tương tự có khả năng gây ra các tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường.