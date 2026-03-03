Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3

03-03-2026 - 21:21 PM | Sống

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3

Tối 3/3, từ rất sớm, khu vực Bến Bạch Đằng chật kín người dân và du khách đổ về chờ khoảnh khắc “trăng máu” xuất hiện trong kỳ nguyệt thực toàn phần đầu tiên của năm 2026.

Từ khoảng 18h, khu vực Bến Bạch Đằng, TP.HCM đã đông kín người. Dọc bờ sông, từng nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ, người lớn tuổi mang theo ghế xếp, máy ảnh, chân máy, thậm chí cả ống nhòm để “săn” trăng. Không khí háo hức hiện rõ trên gương mặt nhiều người khi ai nấy liên tục ngước nhìn về phía đường chân trời.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 1.

"Trăng máu" xuất hiện trên bầu trời

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 2.

Theo thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội, tối 3/3 diễn ra nguyệt thực toàn phần, kèm theo hiện tượng Selenelion hiếm gặp. Tại Việt Nam, người dân có thể quan sát rõ nhất trong khung 18h đến 19h, khi Mặt trăng đã mọc và bước vào pha toàn phần.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 3.

Ở thời điểm cực đại, “trăng máu” hiện lên rõ nét, mang sắc đỏ đồng đặc trưng do ánh sáng Mặt Trời bị khúc xạ qua khí quyển Trái đất trước khi chiếu tới Mặt trăng

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 4.

Trong vài phút ngắn ngủi ấy, bầu trời và mặt sông phản chiếu ánh đỏ tạo nên khung cảnh khác lạ so với những đêm rằm thông thường

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 5.

Nhiều người không khỏi háo hức ngóng chờ từ sớm

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 6.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 7.

Nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh, livestream cho người thân, bạn bè

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 8.

Có người lặng im ngắm nhìn, có người thì không giấu nổi sự thích thú vì lần đầu được chứng kiến nguyệt thực toàn phần bằng mắt thường

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 9.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 10.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 11.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 12.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 13.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 14.

Tuy nhiên, khi pha toàn phần dần kết thúc, sắc đỏ bắt đầu nhạt đi. Mặt trăng chuyển dần sang màu vàng sáng rồi trắng bạc quen thuộc

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 15.

Nhiều người vẫn nán lại thêm ít phút để ngắm vầng trăng đã trở lại ánh sáng trắng tròn đầy

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 16.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 17.

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3- Ảnh 18.

Dù chỉ diễn ra trong hơn một giờ quan sát rõ ràng, khoảnh khắc cả đám đông cùng hồi hộp chờ đợi, rồi vỡ òa khi “trăng máu” xuất hiện, sau đó lặng lẽ chứng kiến ánh trăng dần sáng trở lại, đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong đêm đầu tháng Ba của nhiều người dân TP.HCM

Theo PHẠM TRANG - ẢNH: VIẾT THANH

