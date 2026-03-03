Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3

Dù chỉ diễn ra trong hơn một giờ quan sát rõ ràng, khoảnh khắc cả đám đông cùng hồi hộp chờ đợi, rồi vỡ òa khi “trăng máu” xuất hiện, sau đó lặng lẽ chứng kiến ánh trăng dần sáng trở lại, đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong đêm đầu tháng Ba của nhiều người dân TP.HCM