Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương

06-10-2025 - 21:30 PM | Sống

Mùa trăng năm nay, những chuyến bay của Vietjet không chỉ đưa hành khách đến muôn phương, mà còn mang theo cả không khí đoàn viên, sẻ chia và ấm áp của Tết Trung thu. Từ bữa tiệc phá cỗ trông trăng cùng Chị Hằng, Chú Cuội, đến những món quà ý nghĩa trao tận tay, Vietjet đã biến hành trình giữa trời mây thành một ký ức trọn vẹn

Từ bữa tiệc phá cỗ trông trăng cùng Chị Hằng, Chú Cuội, đến những món quà ý nghĩa trao tận tay, Vietjet đã biến hành trình giữa trời mây thành một ký ức trọn vẹn yêu thương.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 1.

Trên độ cao 10.000 mét, phi hành đoàn Vietjet đã tỉ mỉ chuẩn bị lễ hội Trung thu ngập tràn sắc màu và niềm vui. Những chiếc lồng đèn độc đáo "Amy du trăng Việt Nam", "Amy du hành vũ trụ" hay "Amy du trăng Thế giới" lung linh sáng rực cả khoang máy bay. Bên cạnh đó, hành khách còn được thưởng thức mâm cỗ đa văn hoá từ bánh nướng, bánh dẻo Việt Nam đến dango Nhật Bản, mochi và songpyeon Hàn Quốc, như một lời chúc sum vầy và gắn kết bốn phương.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 2.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 3.

Chuyến bay Vietjet dịp Tết Trung thu đã mang đến trải nghiệm có một không hai – một Trung thu nơi bầu trời hòa quyện tinh hoa khắp thế giới, mang đến cho hành khách một trải nghiệm ấm áp, đáng nhớ cho tất cả hành khách, từ người lớn tới các bạn nhỏ.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 4.

Chị Hằng, Chú Cuội cùng những chú lân sư rồng xuất hiện mang theo những món quà Trung thu ý nghĩa, hoà cùng những màn trình diễn tưng bừng và trò chơi sôi động, để mỗi hành khách đều đắm mình trong niềm vui và bất ngờ.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 5.

Không chỉ dừng lại ở bầu trời, Vietjet còn lan toả tinh thần "Trung thu muôn phương – Gắn kết yêu thương" đến cộng đồng.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 6.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 7.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 8.

Những phần quà đong đầy tình cảm được trao tận tay những người khuyết tật, các em bé có hoàn cảnh khó khăn ở miền Bắc, hay những em nhỏ dân tộc thiểu số tại Bình Phước… Tất cả để mùa trăng thêm trọn vẹn, để nụ cười trẻ thơ sáng lên trong đêm hội trăng rằm.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 9.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 10.

Trung thu là mùa của đoàn viên, của sẻ chia và hạnh phúc. Với Vietjet, mỗi chuyến bay không chỉ là chặng đường di chuyển mà còn là hành trình kết nối yêu thương – nơi gia đình, bè bạn và những nền văn hoá được gặp gỡ, gắn kết và lan toả niềm vui.

Trung thu 2025 – Cùng Vietjet lan toả yêu thương, phá cỗ trông trăng khắp muôn phương- Ảnh 11.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

