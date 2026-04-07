Phát hiện 500 triệu đồng liên tục chuyển vào tài khoản của thanh niên SN 1999 trong 1 năm, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Kim Linh | 07-04-2026 - 10:58 AM | Sống

Phát hiện 500 triệu đồng liên tục chuyển vào tài khoản của thanh niên SN 1999 trong 1 năm, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng (SN 1999) thường trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến 2025, lợi dụng nhu cầu trao đổi ngoại tệ của một số người, đối tượng Nguyễn Gia Hoàng cùng một số đối tượng đã dùng thủ đoạn tham gia vào các hội, nhóm kín trên mạng xã hội (Facebook, Telegram...) để thực hiện hành vi phạm tội. Hoàng quảng bá có thể đổi tiền Việt Nam sang USD, AUD… với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh chóng. Sau khi thỏa thuận, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp.

Thay vì thực hiện giao dịch như cam kết, đối tượng Nguyễn Gia Hoàng tạo các lệnh chuyển tiền không có thật, chụp lại hình ảnh giao dịch để gửi cho bị hại nhằm tạo lòng tin. Trên thực tế, các giao dịch này không được thực hiện. Số tiền chiếm đoạt, đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự xác định, đối tượng Nguyễn Gia Hoàng đã chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra phát hiện đối tượng này còn tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền đặt cược rất lớn, đồng thời lôi kéo một số người khác cùng tham gia.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo, các cá nhân là bị hại trong vụ việc, đã chuyển tiền cho đối tượng Nguyễn Gia Hoàng theo thỏa thuận đổi ngoại tệ qua mạng xã hội, đề nghị đến trình báo tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: 117 đường Tôn Đức Thắng, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) để được hướng dẫn giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng﻿


Kim Linh

Nhịp sống thị trường

