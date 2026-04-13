Lưu ý quan trọng đến các gia đình đang nấu ăn bằng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng không phải ai cũng vệ sinh đúng cách. Làm sạch sai không chỉ khiến nồi nhanh hỏng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi vệ sinh nồi chiên không dầu mà bạn nên biết:

1. Luôn để nồi nguội hẳn trước khi vệ sinh

Sau khi sử dụng, nhiều người có thói quen mang khay chiên đi rửa ngay. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến lớp chống dính bị ảnh hưởng, thậm chí làm biến dạng khay. Tốt nhất nên chờ nồi nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành vệ sinh để đảm bảo độ bền của thiết bị.

2. Không dùng dụng cụ cọ rửa quá cứng

Khay và rổ chiên của nồi thường được phủ lớp chống dính, vì vậy nếu dùng búi kim loại hoặc miếng cọ quá cứng sẽ dễ làm trầy xước bề mặt. Khi lớp chống dính bị hỏng, thức ăn sẽ dễ bám dính hơn trong những lần sử dụng sau. Bạn chỉ nên dùng miếng rửa mềm, kết hợp với nước rửa chén thông thường.

3. Ngâm nước ấm để xử lý vết bẩn cứng đầu

Với những vết dầu mỡ bám lâu hoặc cháy nhẹ, đừng cố chà mạnh. Cách hiệu quả hơn là ngâm khay chiên trong nước ấm khoảng 10-15 phút để làm mềm vết bẩn, sau đó lau nhẹ là có thể làm sạch dễ dàng mà không làm hỏng bề mặt.

4. Không để nước tiếp xúc với phần thân máy

Phần thân nồi chứa các linh kiện điện tử, vì vậy tuyệt đối không được rửa trực tiếp bằng nước. Nếu bên trong có bám dầu mỡ, bạn nên rút điện, để nguội rồi dùng khăn ẩm lau nhẹ. Trường hợp cần làm sạch sâu hơn, có thể lật úp nồi và lau phần thanh nhiệt một cách cẩn thận.

5. Khử mùi định kỳ để nồi luôn sạch sẽ

Sau khi chế biến các món có mùi mạnh như cá, hải sản, nồi chiên rất dễ bị ám mùi. Một mẹo đơn giản là lau lại bằng nước ấm pha chút giấm hoặc chanh. Ngoài ra, có thể chạy nồi ở nhiệt độ thấp vài phút để giúp bay mùi còn sót lại.

6. Vệ sinh nồi thường xuyên, không để bám bẩn lâu ngày

Dầu mỡ và vụn thức ăn nếu để tích tụ lâu sẽ trở nên khó làm sạch hơn rất nhiều, thậm chí có thể gây mùi khó chịu hoặc ảnh hưởng đến hương vị món ăn ở những lần nấu sau. Thói quen tốt nhất là vệ sinh khay chiên sau mỗi lần sử dụng. Nếu dùng nhiều lần trong ngày, bạn vẫn nên làm sạch vào cuối ngày để tránh cặn bẩn tích tụ. Việc giữ nồi sạch sẽ không chỉ giúp thiết bị bền hơn mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi nấu nướng.