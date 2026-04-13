Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lưu ý quan trọng đến các gia đình đang nấu ăn bằng nồi chiên không dầu

Theo Phác Thái Anh | 13-04-2026 - 10:36 AM | Sống

Sau mỗi lần nấu nướng bằng nồi chiên không dầu, việc vệ sinh thiết bị cần lưu ý một số điều sau.

Nồi chiên không dầu là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng không phải ai cũng vệ sinh đúng cách. Làm sạch sai không chỉ khiến nồi nhanh hỏng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi vệ sinh nồi chiên không dầu mà bạn nên biết:

1. Luôn để nồi nguội hẳn trước khi vệ sinh

Sau khi sử dụng, nhiều người có thói quen mang khay chiên đi rửa ngay. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến lớp chống dính bị ảnh hưởng, thậm chí làm biến dạng khay. Tốt nhất nên chờ nồi nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành vệ sinh để đảm bảo độ bền của thiết bị.

2. Không dùng dụng cụ cọ rửa quá cứng

Khay và rổ chiên của nồi thường được phủ lớp chống dính, vì vậy nếu dùng búi kim loại hoặc miếng cọ quá cứng sẽ dễ làm trầy xước bề mặt. Khi lớp chống dính bị hỏng, thức ăn sẽ dễ bám dính hơn trong những lần sử dụng sau. Bạn chỉ nên dùng miếng rửa mềm, kết hợp với nước rửa chén thông thường.

3. Ngâm nước ấm để xử lý vết bẩn cứng đầu

Với những vết dầu mỡ bám lâu hoặc cháy nhẹ, đừng cố chà mạnh. Cách hiệu quả hơn là ngâm khay chiên trong nước ấm khoảng 10-15 phút để làm mềm vết bẩn, sau đó lau nhẹ là có thể làm sạch dễ dàng mà không làm hỏng bề mặt.

4. Không để nước tiếp xúc với phần thân máy

Phần thân nồi chứa các linh kiện điện tử, vì vậy tuyệt đối không được rửa trực tiếp bằng nước. Nếu bên trong có bám dầu mỡ, bạn nên rút điện, để nguội rồi dùng khăn ẩm lau nhẹ. Trường hợp cần làm sạch sâu hơn, có thể lật úp nồi và lau phần thanh nhiệt một cách cẩn thận.

5. Khử mùi định kỳ để nồi luôn sạch sẽ

Sau khi chế biến các món có mùi mạnh như cá, hải sản, nồi chiên rất dễ bị ám mùi. Một mẹo đơn giản là lau lại bằng nước ấm pha chút giấm hoặc chanh. Ngoài ra, có thể chạy nồi ở nhiệt độ thấp vài phút để giúp bay mùi còn sót lại.

6. Vệ sinh nồi thường xuyên, không để bám bẩn lâu ngày

Dầu mỡ và vụn thức ăn nếu để tích tụ lâu sẽ trở nên khó làm sạch hơn rất nhiều, thậm chí có thể gây mùi khó chịu hoặc ảnh hưởng đến hương vị món ăn ở những lần nấu sau. Thói quen tốt nhất là vệ sinh khay chiên sau mỗi lần sử dụng. Nếu dùng nhiều lần trong ngày, bạn vẫn nên làm sạch vào cuối ngày để tránh cặn bẩn tích tụ. Việc giữ nồi sạch sẽ không chỉ giúp thiết bị bền hơn mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi nấu nướng.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải IT, đây mới là 5 nhóm ngành hưởng lợi nhiều nhất từ AI

Không phải IT, đây mới là 5 nhóm ngành hưởng lợi nhiều nhất từ AI Nổi bật

Siêu bão Sinlaku đang mạnh nhất thế giới năm 2026

Siêu bão Sinlaku đang mạnh nhất thế giới năm 2026 Nổi bật

Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay kéo dài đến khi nào?

Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay kéo dài đến khi nào?

10:59 , 13/04/2026
Loại quả thuộc top "tốt nhất thế giới", có ở Việt Nam, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, tốt cho sức khoẻ

Loại quả thuộc top "tốt nhất thế giới", có ở Việt Nam, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, tốt cho sức khoẻ

10:40 , 13/04/2026
Nam lập trình viên 28 tuổi đột tử sau 3 ngày tăng ca, bác sĩ tức giận: "Bận mấy cũng phải làm 1 việc"

Nam lập trình viên 28 tuổi đột tử sau 3 ngày tăng ca, bác sĩ tức giận: "Bận mấy cũng phải làm 1 việc"

10:36 , 13/04/2026
Kiếm 2,1 tỷ đồng nhờ làm bạn với người cô đơn: 1 tiếng ngồi im đút túi 2,6 triệu đồng

Kiếm 2,1 tỷ đồng nhờ làm bạn với người cô đơn: 1 tiếng ngồi im đút túi 2,6 triệu đồng

10:33 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên