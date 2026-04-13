Kiếm 2,1 tỷ đồng nhờ làm bạn với người cô đơn: 1 tiếng ngồi im đút túi 2,6 triệu đồng

“Trên đời này làm gì có chuyện việc nhẹ mà lương cao” . Đó là điều mà đa số chúng ta đều tin là đúng, thậm chí là hiển nhiên. Nhưng câu chuyện của Morimoto - Chàng trai người Nhật Bản, lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Chỉ với 1 tiếng ngồi im, không cần nhiều lời, cũng không cần làm gì, Morimoto có thể kiếm được 100 USD (tương đương khoảng 2,6 triệu đồng). Chuyện tưởng chừng phi lý đến mức hoang đường này là có thật, và công việc Morimoto đang làm là: Làm bạn với người cô đơn.

Kiếm tiền từ chính điểm yếu của bản thân

Hành trình duy trì công việc làm bạn với người cô đơn của Morimoto bắt đầu từ năm 2018, sau khi anh bị đuổi việc với lý do “thiếu chủ động”. Thay vì cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với môi trường công sở, Morimoto lại chọn cách tận dụng chính điểm yếu đó. Anh nảy ra ý tưởng cung cấp một dịch vụ rất đơn giản: Cho thuê bản thân như một người đồng hành, một “người bạn” có mặt khi người khác cần, nhưng không đặt nặng tương tác hay cảm xúc.

Ban đầu, Morimoto đăng tải dịch vụ của mình lên mạng xã hội, mô tả rằng anh có thể đi cùng khách hàng làm những việc rất đời thường như đi dạo, ngồi quán cà phê, chờ ai đó về đích trong một cuộc thi marathon, hay đơn giản chỉ là ngồi im lặng bên cạnh họ. Không có yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, cũng không cần phải tạo ra những cuộc trò chuyện sâu sắc. Chính sự “không làm gì cả” đó lại trở thành điểm khác biệt khiến nhiều người tìm đến anh.

Khách hàng của Morimoto rất đa dạng, từ những người trẻ sống một mình cho đến những người đang trải qua cảm giác cô đơn hoặc bị cô lập. Có người chỉ cần một người đi cùng để đỡ ngại khi đến một sự kiện, có người lại muốn có ai đó chứng kiến một khoảnh khắc riêng tư mà họ không thể chia sẻ với người quen.

Một trong những kỷ niệm mà Morimoto nhớ nhất khi làm nghề “làm bạn với người cô đơn” là khi anh được thuê để ngồi bên cạnh một người phụ nữ, trong lúc cô lặng lẽ kiểm tra tài khoản hẹn hò của chồng mình. Người phụ nữ liên tục bối rối, thậm chí có lúc hoảng loạn, còn Morimoto chỉ đơn giản ở đó, quan sát và lắng nghe.

Một điểm đặc biệt trong cách làm việc của Morimoto là anh luôn giữ ranh giới rõ ràng. Anh không xem khách hàng là bạn bè thật sự, và cũng không cố gắng xây dựng mối quan hệ lâu dài. Với anh, đây là một dịch vụ - nơi sự hiện diện của anh có giá trị, nhưng không đi kèm với sự gắn bó về cảm xúc.

Morimoto nhấn mạnh rằng mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức công việc.

Thu nhập khủng so với sức lao động bỏ ra

Morimoto cho biết với 1 - 1,5 giờ “làm bạn với người cô đơn”, anh kiếm được khoảng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Có thời điểm, Morimoto nhận tới gần 100 trăm yêu cầu đặt lịch mỗi tháng. Chính Morimoto cũng không thể ngờ công việc này sẽ mang lại cho anh mức thu nhập lên tới 80.000 USD/năm (khoảng 2,1 tỷ đồng) mà gần như chẳng cần làm gì, cũng không bị chỉ trích là kém cỏi hay có áp lực lớn.

1 lần đi làm của Morimoto

Trải nghiệm mà Morimoto có được với nghề này cũng rất đa dạng. Có lần, anh được thuê để tham dự một bữa tiệc toàn người lạ, hay thậm chí đứng trên sân khấu mà không làm gì cả. Tuy nhiên, chính những tình huống kỳ lạ đó lại khiến anh cảm thấy công việc của mình thú vị và đáng nhớ.

Yếu tố khiến dịch vụ của Morimoto trở nên đặc biệt nằm ở chỗ nó phản ánh một nhu cầu nghe vô lý nhưng lại rất thực tế trong xã hội hiện nay: Nhu cầu được ở bên cạnh ai đó mà không bị áp lực phải thể hiện hay phải “trở thành phiên bản tốt hơn”. Nhiều người tìm đến Morimoto không phải để trò chuyện hay nhận lời khuyên, mà chỉ cần một sự hiện diện yên lặng - một người ở đó và lắng nghe nhưng không phán xét, không đòi hỏi.

Morimoto cũng từng thừa nhận rằng anh không phải là một nhà trị liệu tâm lý, và cũng không có ý định đóng vai trò đó. Anh chỉ cung cấp sự hiện diện tối giản nhất có thể, đôi khi chỉ là một cái gật đầu hoặc vài câu phản hồi đơn giản. Chính sự “ít ỏi” này lại giúp khách hàng cảm thấy thoải mái hơn, vì họ không bị đặt vào áp lực phải duy trì một cuộc trò chuyện hay mối quan hệ.

Sau nhiều năm theo đuổi công việc đặc biệt này, Morimoto cho biết anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không áp lực, không căng thẳng, và quan trọng nhất là anh đã tìm được một cách kiếm tiền phù hợp với chính con người mình.

(Nguồn: New York Post)