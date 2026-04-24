Tuyển Việt Nam đại thắng Malaysia để vô địch Đông Nam Á, chạy đà hoàn hảo cho mục tiêu World Cup

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã mong đợi trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra kịch tính, sôi động và hấp dẫn hơn khi U17 Việt Nam và U17 Malaysia tái đấu. Còn nhớ ở vòng bảng, đội quân của HLV Roland đã xuất sắc giành thắng lợi với tỉ số 4-0. Tuy nhiên trên thực tế, những gì khán giải trung lập mong đợi đã không xảy ra.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam đã tràn lên áp đặt thế trận. Phút 11, từ tình huống phạt góc, Quý Vương nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, mở tỷ số khá dễ dàng. Sau bàn thắng, thế trận gần như chỉ diễn ra theo một chiều khi U17 Malaysia liên tục lúng túng trong khâu triển khai bóng.

Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội, phải đến cuối hiệp 1, cách biệt mới được nhân đôi. Phút 45+4, Văn Dương bứt tốc bên cánh trái, tung cú sút góc hẹp cực căng, bóng dội cột dọc rồi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Văn Dương lập cú đúp.

Sang hiệp 2, tuyển U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Phút 55, Văn Dương hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp với Trí Dũng. Ban đầu, trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng đã được công nhận.

Trong phần còn lại, U17 Việt Nam chơi ung dung, tạo thêm vài cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Dù vậy, cách biệt 3 bàn là quá đủ để khẳng định sự vượt trội, qua đó giúp U17 Việt Nam lên ngôi.

U17 Việt Nam thắng U17 Malaysia 4-0 tại vòng loại U17 châu Á 2026. Sau đó đến giải U17 Đông Nam Á 2026, đội lại tiếp tục thắng đối thủ này 4-0 (vòng bảng) và 3-0 (chung kết).

Đây là lần thứ 4, bóng đá Việt Nam giành chức vô địch giải U15/U16/U17 Đông Nam Á. Trước đó, đội lên ngôi vào các năm 2006, 2010 và 2017.

Cùng với đó, chiến thắng ở giải đấu này cũng sẽ là sự chuẩn bị tốt để để U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 vào tháng sau. Tại đây, Văn Dương và đồng đội sẽ chạm trán với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Theo điều lệ giải, 2 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết, đồng thời giành vé dự U17 World Cup 2026.

Tỉ số: U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia

Ghi bàn: Quý Vương 11’, Văn Dương 45+4’, 55’