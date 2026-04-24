"5 tuổi học đến 2, 3h sáng" - Bài đăng của một bà mẹ khiến cả MXH bàng hoàng, đọc dòng nào dụi mắt dòng đó!

Mới đây, một bài chia sẻ của người mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1 đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Những con số như "5-6 tiếng để viết xong một trang giấy" hay "học đến 2-3 giờ sáng" đối với một đứa trẻ 5 tuổi đã làm dấy lên những tranh luận gay gắt về giới hạn của việc giáo dục sớm.

"Cuộc chiến" bên bàn học và những giọt nước mắt bất lực

Trên một hội nhóm dành cho phụ huynh, dòng tâm sự đầy bế tắc của một người mẹ có con sinh năm 2020 đang nhận về hàng ngàn lượt tương tác. Theo nội dung bài đăng, vì lo lắng con không theo kịp chương trình khi vào lớp 1 tại trường công lập, người mẹ này đã cho con đi học thêm tiền tiểu học được một tháng.

Tuy nhiên, thay vì sự hào hứng, mỗi giờ học tại nhà lại trở thành một "cuộc chiến" đúng nghĩa. Người mẹ mô tả con mình thường xuyên "ì ra", chỉ làm bài khi có sự giám sát gắt gao, dọa nạt hoặc nịnh nọt bằng quà cáp. Đáng chú ý nhất là chi tiết: Một trang giấy viết mất 5-6 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong và đứa trẻ 5 tuổi phải thức đến 2-3 giờ sáng để hoàn thành bài tập dưới sự thúc ép, thậm chí là đòn roi của cha mẹ.

"Thật sự bất lực. Nhiều lúc chửi con xong ngồi khóc tu tu," người mẹ chia sẻ.

Luồng ý kiến trái chiều: Thương con hay đang "hại" con?

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra với hai luồng quan điểm rõ rệt.

Một bên bày tỏ sự cảm thông với áp lực của người mẹ. Nhiều phụ huynh cho rằng chương trình lớp 1 hiện nay quá nặng, nếu không học trước, con sẽ bị "sốc" và tụt hậu ngay từ tuần đầu tiên. "Không cho học thì con khổ, mà cho học như thế này thì cả mẹ lẫn con đều khổ", một tài khoản bình luận.

Tuy nhiên, đại đa số ý kiến lại tỏ ra phẫn nộ và bàng hoàng trước phương pháp giáo dục có phần khắc nghiệt này. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao một đứa trẻ 5 tuổi lại bị tước đoạt giấc ngủ để phục vụ cho những con chữ?

"Chưa cần biết con có học giỏi hay không, nhưng bắt một đứa trẻ 5 tuổi thức đến 3 giờ sáng là hành vi ngược đãi trẻ em. Não bộ của trẻ ở độ tuổi này cần ngủ để phát triển, không phải để nhồi nhét toán và tiếng Việt trong sự sợ hãi", một chuyên gia tâm lý giáo dục nhận định.

Hồi chuông cảnh tỉnh về "cơn sốt" tiền tiểu học

Câu chuyện này không chỉ là chuyện riêng của một gia đình mà là lát cắt phản ánh thực trạng "chạy đua" tiền tiểu học đang diễn ra khốc liệt tại các thành phố lớn. Vì nỗi lo con "kém miếng khó chịu", nhiều phụ huynh vô tình biến những năm tháng cuối cùng của tuổi mẫu giáo thành "học kỳ thứ 3" đầy áp lực.

Các chuyên gia giáo dục luôn khuyến cáo: Việc ép trẻ học quá sớm bằng các biện pháp bạo lực ngôn từ hay thể chất sẽ tạo ra tâm lý "sợ học" suốt đời. Khi trẻ "ì ra" hoặc phản kháng bằng thái độ, đó là dấu hiệu cho thấy não bộ đã quá tải và trẻ đang bị tổn thương về tâm lý.

Giáo dục là một hành trình dài hơi, không phải là một cuộc đua nước rút mà vạch đích là ngày khai giảng lớp 1. Đừng để những nét chữ tròn trịa hay những phép tính thành thạo ở tuổi lên 5 được đổi bằng sự kiệt quệ về thể chất và những vết sẹo trong tâm hồn của trẻ. Đã đến lúc các bậc phụ huynh cần tỉnh táo để nhận ra: Sức khỏe và sự hồn nhiên của con trẻ quan trọng hơn bất kỳ bảng điểm nào.