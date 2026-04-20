Sau tuổi 35, nhiều bà mẹ mới nhận ra: Có thu nhập riêng không chỉ là tiền, mà là sự tự tin

Khi làm mẹ toàn thời gian không còn là lựa chọn dễ dàng

Nhiều phụ nữ bước vào tuổi 35 với một thực tế khá giống nhau: đã có gia đình, có con nhỏ và tạm dừng công việc trong vài năm để chăm sóc con. Khoảng thời gian này thường trôi qua rất nhanh, nhưng hệ quả để lại lại khá dài.

Một bà mẹ chia sẻ rằng sau hai năm ở nhà chăm hai con – một bé học tiểu học, một bé học mẫu giáo – chị bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai của mình. Việc không có thu nhập khiến chị dần mất đi sự tự tin tài chính, đồng thời cảm thấy bản thân phụ thuộc nhiều hơn vào bạn đời.

Chăm sóc con cái và làm việc nhà là công việc không lương nhưng lại tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lượng. Một ngày của mẹ nội trợ thường bắt đầu sớm và kết thúc muộn, với danh sách việc không bao giờ kết thúc: đưa đón con, nấu ăn, dọn dẹp, quản lý chi tiêu gia đình, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ nữ áp lực không chỉ là khối lượng công việc, mà là cảm giác đóng góp của mình không được nhìn nhận tương xứng về mặt tài chính.

Thu nhập không chỉ là tiền - mà là quyền lựa chọn

Không ít phụ nữ cho biết, sau khi lập gia đình và sinh con, họ trở nên tiết kiệm hơn, cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu. Nhưng việc không có nguồn thu riêng khiến họ ngại chi tiêu cho chính mình, ngay cả khi đó là nhu cầu hợp lý.

Thu nhập cá nhân, dù không quá cao, vẫn mang lại cảm giác chủ động và an toàn. Nó giúp phụ nữ:

- Tự tin hơn trong quyết định chi tiêu

- Có khoản dự phòng cá nhân

- Giảm áp lực tâm lý khi gia đình gặp biến cố tài chính

- Duy trì kết nối với xã hội và cơ hội nghề nghiệp

Nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân cũng chỉ ra rằng phụ nữ có thu nhập riêng thường có khả năng kiểm soát ngân sách gia đình tốt hơn và chủ động hơn trong kế hoạch dài hạn.

Sau 35 tuổi, phụ nữ có thể bắt đầu lại theo nhiều cách

Thực tế, việc quay lại thị trường lao động sau thời gian nghỉ chăm con không phải là điều quá xa vời. Nhiều công việc hiện nay có tính linh hoạt cao, cho phép phụ nữ cân bằng giữa gia đình và thu nhập.

Một số lựa chọn phổ biến gồm:

1. Công việc gần nhà, giờ giấc ổn định

Ví dụ:

- giáo viên tại trường tư thục

- nhân viên bán hàng tại cửa hàng thực phẩm, siêu thị mini

- nhân viên tư vấn tại trung tâm giáo dục

Ưu điểm là thời gian làm việc khá ổn định, dễ sắp xếp lịch sinh hoạt gia đình.

2. Công việc linh hoạt thời gian

Một số ngành nghề cho phép làm việc bán thời gian hoặc tại nhà:

- tư vấn bảo hiểm

- bán hàng online

- cộng tác viên nội dung

- chăm sóc khách hàng từ xa

Những công việc này giúp phụ nữ có thể duy trì thu nhập mà không phải đánh đổi toàn bộ thời gian cho công việc.

3. Công việc dựa trên kỹ năng sẵn có

Nhiều phụ nữ có bằng sư phạm, kế toán hoặc kinh nghiệm bán hàng trước khi nghỉ sinh con. Đây là lợi thế giúp họ dễ dàng quay lại công việc hơn so với việc bắt đầu từ con số 0.

4 bước đơn giản để bắt đầu lại sự nghiệp sau 35 tuổi

Nếu chưa biết nên bắt đầu từ đâu, nhiều chuyên gia khuyên phụ nữ có thể đi theo 4 bước cơ bản:

Bước 1: viết ra công việc mình mong muốn

Bước 2: liệt kê kỹ năng mình đang có

Bước 3: chọn công việc cân bằng được gia đình và thu nhập

Bước 4: tìm cơ hội gần nơi ở để giảm áp lực di chuyển

Việc bắt đầu từ những bước nhỏ giúp phụ nữ tránh cảm giác quá tải và dễ duy trì động lực hơn.

Đừng đặt tiêu chuẩn quá cao cho chính mình

Một trong những áp lực phổ biến của phụ nữ sau 35 tuổi là cảm giác phải làm tốt mọi vai trò cùng lúc: vừa là mẹ, vừa là người lao động, vừa là người quản lý tài chính gia đình.

Tuy nhiên, việc đặt tiêu chuẩn quá cao dễ khiến bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức. Thay vào đó, nhiều chuyên gia khuyên phụ nữ nên lựa chọn công việc phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, thay vì cố gắng đạt mức hoàn hảo ngay từ đầu.

Khi đã có thu nhập ổn định, cơ hội nghề nghiệp thường mở rộng dần theo thời gian.

Giá trị của phụ nữ không chỉ nằm ở thu nhập

Sau tuổi 35, điều nhiều phụ nữ tìm kiếm không chỉ là tiền, mà là cảm giác mình vẫn có thể phát triển, học hỏi và đóng góp.

Có người chọn đi làm để tăng thu nhập. Có người chọn làm bán thời gian để duy trì kỹ năng. Có người dành thời gian học thêm một nghề mới.

Điểm chung là họ không muốn dừng lại.

Thu nhập có thể không lớn ngay từ đầu, nhưng nó mang lại cảm giác chủ động – điều rất quan trọng trong hành trình tài chính dài hạn.