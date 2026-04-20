Lời khuyên cho các gia đình có trẻ sơ sinh: Tuyệt đối không chủ quan trước những cuộc gọi từ người này

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 18/4/2026, trong quá trình phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn Phú Giáo, xã Ngô Mây, lực lượng Công an xã Ngô Mây đã tiếp nhận phản ánh từ gia đình chị N.T.T (SN 2001, trú tại thôn Phú Giáo), là sản phụ vừa sinh con.

Theo đó, sau khi sinh, chị T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên y tế của bệnh viện nơi bé chào đời. Người này thông báo chị cần đến bệnh viện để nhận sổ tiêm chủng cho con, hoặc nếu ở xa thì bệnh viện có thể gửi sổ và giấy tờ liên quan về tận nhà. Tuy nhiên, đối tượng yêu cầu chị chuyển một khoản tiền nhỏ, từ 10.000 đến 20.000 đồng, để thanh toán phí vận chuyển.

Khi gia đình tỏ ra cảnh giác, các đối tượng tiếp tục gọi điện hối thúc, yêu cầu chuyển tiền ngay trong ngày với lý do tránh thất lạc tài liệu. Đồng thời, chúng gửi kèm tin nhắn có mã vận đơn với cú pháp giống đơn vị vận chuyển và cung cấp một số thông tin cá nhân của mẹ và bé nhằm tạo lòng tin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngô Mây đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho người dân về dấu hiệu và thủ đoạn của loại tội phạm này, đồng thời đưa ra các khuyến cáo phòng tránh.

Theo đó, các đối tượng thường giả danh nhân viên y tế, bưu điện, tự xưng là người của bệnh viện nơi sinh, trung tâm tiêm chủng hoặc đơn vị vận chuyển để thông báo gửi sổ tiêm chủng hoặc tài liệu quan trọng cho trẻ. Chúng nắm được thông tin như tên mẹ, tên bé, ngày sinh, địa chỉ, khiến phụ huynh dễ tin tưởng. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân chuyển một khoản phí nhỏ (phí vận chuyển hoặc phí hồ sơ) vào tài khoản ngân hàng cá nhân tự giới thiệu là “shipper”, kèm theo tin nhắn mã vận đơn nhằm tạo sự tin cậy.

Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản khác như cung cấp thêm thông tin về trẻ, thông báo “lỗi hệ thống”, “gửi nhầm tài khoản” hoặc yêu cầu “hủy dịch vụ” để dụ nạn nhân thực hiện thêm nhiều giao dịch, thậm chí lừa đăng ký vay tiền trực tuyến nhằm nâng số tiền chiếm đoạt.

Trước tình trạng này, Công an xã Ngô Mây khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với trạm y tế, bệnh viện nơi sinh hoặc cơ quan công an gần nhất khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ.

Các đối tượng thường bắt đầu bằng những khoản tiền rất nhỏ, từ 10.000 đến 20.000 đồng, để khiến nạn nhân mất cảnh giác, sau đó dẫn dắt sang các kịch bản lừa đảo với số tiền lớn hơn hoặc nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các số điện thoại lạ hoặc đối tượng nghi vấn, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản cho người không rõ danh tính. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin, bởi sổ tiêm chủng và các giấy tờ liên quan thường được trả trực tiếp tại bệnh viện hoặc trạm y tế, hoặc được theo dõi qua sổ điện tử, không gửi qua bưu điện có thu phí.

Công an xã Ngô Mây cũng đề nghị người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn và có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Nam An