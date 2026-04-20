“40 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ bị suy thận”: Lời cảnh báo từ thói quen nhiều người mắc

Theo Ngọc Minh | 20-04-2026 - 17:22 PM | Sống

Ở tuổi 40, anh T.N.L (Hà Nội) chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối mặt với suy thận - căn bệnh vốn thường bị xem là “của người già”.

Làm kinh doanh tự do, thường xuyên tiếp khách, anh L. được bạn bè nhận xét là người “đã chơi là hết mình”. Công việc gắn liền với các cuộc gặp gỡ, rượu bia trở thành một phần khó tránh. Để giữ tỉnh táo, anh còn thường xuyên sử dụng thuốc giải rượu.

Theo chia sẻ, trung bình mỗi tuần anh có 2–3 buổi nhậu cùng đối tác, bạn bè. Anh luôn tin mình có sức khỏe tốt, ngoài vấn đề dạ dày thì không nghĩ cơ thể có bệnh lý nào đáng lo ngại.

Tuy nhiên, khoảng hai tuần trước khi nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện các nốt ban đỏ rải rác ở tay, chân và toàn thân. Đáng chú ý, mỗi lần uống rượu bia, các nốt này lại nổi nhiều hơn và gây ngứa râm ran.

Ban đầu, anh cho rằng đó chỉ là biểu hiện “nóng trong” do rượu bia nên không đi khám. Khi tạm ngừng uống, các nốt ban có giảm. Nhưng ở lần uống tiếp theo, tình trạng lại tái phát nặng hơn.

Trong một lần đi khám vì đau xương, anh L. tiện hỏi bác sĩ về tình trạng phát ban. Nghi ngờ sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm nhưng kết quả âm tính. Sau đó, anh được kiểm tra thêm chức năng thận và chụp CT ổ bụng. Kết quả khiến anh bàng hoàng: suy thận mạn giai đoạn sớm.

“Không nghĩ mình còn trẻ mà đã mắc bệnh này”, anh L. chia sẻ.

Anh được chỉ định dùng thuốc để duy trì phần chức năng thận còn lại, đồng thời phải thay đổi chế độ sinh hoạt: hạn chế rượu bia, ăn nhạt, giảm thịt đỏ.

Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo (ảnh: N.M).

Nhìn lại, anh L. thừa nhận những thói quen tưởng như vô hại uống rượu bia thường xuyên, ăn mặn, ăn nhiều thịt chính là nguyên nhân khiến thận bị quá tải trong thời gian dài.

“Tôi chỉ muốn nhắn mọi người: đừng chủ quan. Hãy ăn uống khoa học, hạn chế rượu bia, ăn nhạt để tránh rơi vào hoàn cảnh như tôi”, anh L. nói.

Vì sao suy thận lại biểu hiện trên da?

Theo bác sĩ Mai Trà My, Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng ngứa, nổi ban ở người suy thận không đơn thuần là bệnh ngoài da, mà là biểu hiện của sự “nhiễm độc” từ bên trong cơ thể.

Khác với ngứa do côn trùng đốt hay dị ứng thời tiết – thường giảm khi bôi thuốc – ngứa do suy thận (ngứa do urê huyết) có đặc điểm rất riêng.

“Người bệnh thường cảm thấy ngứa từ bên trong, âm ỉ, râm ran dưới da, vô cùng khó chịu. Đặc biệt, cơn ngứa thường tăng mạnh vào ban đêm, gây mất ngủ kéo dài và khiến cơ thể suy kiệt”, bác sĩ My cho biết.

Theo chuyên gia, có ba cơ chế chính khiến da trở thành “nạn nhân” của suy thận gồm:

- Tích tụ độc tố trong máu: Khi chức năng thận suy giảm, các chất như urê, phospho không được đào thải, tích tụ trong máu và mô da, kích thích đầu dây thần kinh gây ngứa.

- Da khô nghiêm trọng: Người bệnh suy thận thường giảm tiết mồ hôi, khiến da khô, nứt nẻ và nhạy cảm hơn.

- Rối loạn chuyển hóa canxi – phospho: Sự mất cân bằng này dẫn đến lắng đọng canxi – phosphat ở da và mạch máu, làm tăng cảm giác ngứa.

Khi nào cần đi kiểm tra thận?

Bác sĩ My khuyến cáo, nếu tình trạng ngứa kéo dài kèm theo các dấu hiệu sau, người dân cần sớm kiểm tra chức năng thận:

- Phù: Sưng mí mắt, phù chân, ấn lõm lâu hồi phục.

- Nước tiểu bất thường: Có bọt lâu tan, màu sẫm, lượng nước tiểu giảm.

- Hơi thở bất thường: Có mùi khai nhẹ hoặc vị kim loại trong miệng.

- Mệt mỏi kéo dài: Da nhợt nhạt, mất ngủ, giảm tập trung.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nổi mẩn, ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân không nên xem nhẹ. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, từ đó làm chậm tiến triển và bảo vệ chức năng thận.

Theo Ngọc Minh

