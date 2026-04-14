Bữa ăn 25 nghìn đồng của một trường Tiểu học công lập nhận cơn mưa lời khen, đáng khen nhất là tin nhắn cô giáo gửi cho phụ huynh!

Một tấm ảnh chụp suất cơm trưa của học sinh, kèm theo vài dòng tin nhắn ngắn gọn từ cô giáo gửi vào nhóm lớp đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Được biết, đây là bữa ăn bán trú 25.000 đồng của Trường Tiểu học Trưng Vương (Thái Nguyên).

Trong bức ảnh được chia sẻ, suất ăn của học sinh được trình bày khá gọn gàng: cơm trắng, món mặn, món xào, canh và tráng miệng. Không phải những món ăn cầu kỳ, nhưng nhìn vào, phụ huynh có thể hình dung rõ ràng con mình đang ăn gì mỗi ngày.

Suất cơm 25 nghìn đồng. Ảnh: Báo và Phát Thanh Truyền Hình Thái Nguyên

"Mỗi ngày nhìn thấy hình cô gửi, mình yên tâm hẳn", một phụ huynh để lại bình luận. Người khác thì thẳng thắn: "Không tin được 25.000 mà được vậy. Quan trọng là rõ ràng, minh bạch".

Những lời khen không phải chỉ dành cho một suất cơm. Nó dành cho cách làm.

Câu chuyện bữa ăn bán trú vốn không mới, nhưng luôn là vấn đề khiến phụ huynh quan tâm, thậm chí lo lắng. Không ít lần, mạng xã hội từng xôn xao vì những hình ảnh suất ăn không như kỳ vọng: phần ăn ít ỏi, thiếu cân đối, hoặc không tương xứng với số tiền đóng góp. Trong bối cảnh đó, sự minh bạch đôi khi lại trở thành điều xa xỉ.

Phụ huynh đóng tiền, nhưng không phải lúc nào cũng biết con mình thực sự ăn gì. Những con số trên bảng thu chi hay thực đơn in sẵn đôi khi vẫn mang tính lý thuyết, bởi không phải lúc nào món ăn đưa lên bàn cũng giống như những gì đã được công bố. Chính vì vậy, việc một trường học chủ động gửi hình ảnh bữa ăn mỗi ngày tưởng nhỏ nhưng lại chạm đúng vào điều mà phụ huynh cần nhất: sự rõ ràng.

Minh bạch trong bữa ăn bán trú, thực ra không chỉ dừng lại ở việc “chụp ảnh gửi lên nhóm”.

Đó là câu chuyện của niềm tin.

Khi phụ huynh được nhìn thấy tận mắt suất ăn của con, họ không còn phải suy đoán. Khi hình ảnh được cập nhật mỗi ngày, sự giám sát không còn mang tính hình thức. Và khi mọi thứ được công khai, nhà trường cũng tự đặt mình vào một kỷ luật nhất định là làm đúng như những gì đã công bố.

Nhưng nếu đi xa hơn, minh bạch không chỉ nên dừng ở hình ảnh.

Phụ huynh ngày nay không chỉ quan tâm ăn gì, mà còn muốn biết ăn bao nhiêu và đủ chất hay chưa. Một suất ăn hợp lý cần được nhìn ở cả định lượng: bao nhiêu gram thịt, rau, tinh bột, có đảm bảo cân đối dinh dưỡng theo độ tuổi hay không. Việc công khai thực đơn theo tuần là một bước, nhưng nếu đi kèm thêm thông tin về định lượng, nguồn thực phẩm, thậm chí đơn vị cung cấp… thì mức độ minh bạch sẽ trọn vẹn hơn. Bởi suy cho cùng, bữa ăn học đường không chỉ là chuyện no bụng mà còn là nền tảng cho sự phát triển thể chất của trẻ.

Ở góc độ quản lý, không phải trường nào cũng dễ dàng thực hiện việc này mỗi ngày. Nó đòi hỏi sự phối hợp giữa giáo viên, nhà bếp và cả hệ thống vận hành. Nhưng thực tế cho thấy, khi đã bắt đầu, việc duy trì không quá phức tạp và lợi ích mang lại thì rõ ràng.

Ít nhất, phụ huynh không còn phải đoán già đoán non. Ít nhất, những nghi ngờ, nếu có cũng có thể được giải đáp bằng hình ảnh cụ thể, thay vì những tranh cãi cảm tính. Và quan trọng hơn, nó tạo ra một môi trường mà ở đó, mọi bên đều có trách nhiệm hơn với phần việc của mình.