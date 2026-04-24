“Nhật ký nghỉ hưu của bà Đỗ” bị tố dàn dựng: Hai mẹ con lên tiếng

Thời gian gần đây, vlog “Nhật ký nghỉ hưu của bà Đỗ” ghi lại ngày làm việc cuối cùng của một nữ nhân viên doanh nghiệp nhà nước bất ngờ viral trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem.

Bà Đỗ dạo gần đây nổi tiếng ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam với vlog “Nhật ký nghỉ hưu của bà Đỗ”.

Nhân vật chính là bà Đỗ, sinh năm 1971, vừa nghỉ hưu ở tuổi 55 sau 33 năm gắn bó với một nơi làm việc. Câu chuyện gây chú ý nhờ hội tụ nhiều yếu tố: Hành trình hơn ba thập kỷ đi làm, cột mốc nghỉ hưu truyền cảm hứng cùng vẻ ngoài ấn tượng,...

Tuy nhiên, khi độ phủ của vlog ngày càng lớn, tranh cãi cũng bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít cư dân mạng nghi ngờ video có ê-kíp dàn dựng, cho rằng câu chuyện không có thật. Một số người còn “soi” địa chỉ IP (tính năng cho biết khu vực người dùng đăng bài - PV) hiển thị ở Pháp khi bài đăng được tải lên, từ đó đặt dấu hỏi về tính chân thực của toàn bộ câu chuyện.

“Một bà cô 55 tuổi làm nhà, giờ mới nghỉ hưu mà edit chuyên nghiệp quá ha”, “Sao 55 tuổi mà tóc bạc hết, nhưng mà mặt trẻ dữ”, “Sao clip này đăng là IP ở Pháp”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước làn sóng bàn tán, bà Đỗ mới đây đã lên tiếng phản hồi.

Theo đó, bà Đỗ đã lên clip trên Xiaohongshu, quay cùng con cái để giải đáp tất tần tật thắc mắc của cư dân mạng.

Bà Đỗ đăng clip mới, cùng con gái lên tiếng về những ồn ào thời gian vừa qua.

Bà giải thích về việc vlog trông có vẻ chuyên nghiệp bởi thực tế không phải do bà dựng (bà là người quay source - pv) mà do con gái đảm nhận hoàn toàn.

“Thực tế, phần dựng video chủ yếu do con gái tôi làm. Bản thân nó cũng là một blogger nhỏ. Cảm ơn mọi người đã nhận ra năng lực chuyên môn của con bé”, bà Đỗ.

Con gái bà Đỗ, cô Trần (29 tuổi, ở Pháp) sở hữu kênh Xiaohongshu cá nhân với gần 100N follower, và hơn 1,8 triệu lượt yêu thích, chuyên làm các content trải nghiệm, lifestyle, thời trang,...

Cô Trần cũng phân trần thêm: “Như mọi người thấy đấy, vì ả hai mẹ con đều tranh thủ thời gian rảnh để làm nội dung, nên từ tháng 1 đến nay, trong vòng 4 tháng chúng tôi chỉ đăng được 11 video. Không có bất kỳ công ty hay đội ngũ chuyên nghiệp nào lại chấp nhận tần suất đăng thấp như vậy. Vì thế, việc nói chúng tôi thuộc một công ty nào đó là không có căn cứ”.

Bà Đỗ vẫn duy trì đều đặn việc chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao, học thêm ngôn ngữ mới; học các khóa học ngắn hạn về nấu ăn, cắm hoa.

Cô cũng trực tiếp giải thích về lời đồn “chỉ 3 tiếng sau khi nghỉ hưu thì IP đã ở Pháp” rằng đó là thông tin mang tính “bịa chuyện”, không có thật. Cô lý giải thêm rằng mẹ cô nghỉ hưu chính thức vào ngày 23/3, sau đó mới sang Pháp vào ngày 5/4, vé máy bay do chính cô mua. Khi bà Đỗ đến Pháp thì cô Trần mới lấy source trong máy của mẹ để dựng clip, và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội vào ngày 14/4. Nên lúc này IP hiển thị ở Pháp.

Tiếp lời, bà Đỗ cũng trực tiếp phân trần về chuyện thay 2-3 bộ đồ trong ngày nghỉ hưu. Là bởi, một bộ (từ lúc lái xe đến khi lên chỗ làm - pv) là đồ cá nhân và một bộ màu đen ở văn phòng cơ quan là đồng phục công ty. Còn về chuyện tóc bạc nhiều là do di truyền từ bố.

“Cũng có người nghi ngờ về tính xác thực công việc của tôi. Do tôi mới nghỉ hưu nên đơn vị vẫn chưa xóa thông tin của tôi khỏi hệ thống. Nhiều đồng nghiệp trên toàn quốc, cùng công ty với tôi, đã tra cứu được thông tin này trên hệ thống nội bộ OA (đây là viết tắt của Office Automation - một nền tảng quản lý công việc, nhân sự và văn bản được các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc sử dụng. Hiểu đơn giản, nó giống như một “cổng thông tin nội bộ” nơi toàn bộ nhân viên có thể kiểm tra danh sách nhân sự, chức vụ, lịch làm việc… trong phạm vi công ty - pv).

Rất nhiều người cũng đã gửi lời chúc mừng đến tôi qua đó, xin cảm ơn mọi người”, bà Đỗ chia sẻ, và khẳng định tất cả những nội dung bản thân chia sẻ đều là sự thật.

Chưa dừng lại ở đó, ở clip mới này, bà Đỗ cũng gây chú ý với phần đưa ra câu trả lời cho nhiều cô gái trẻ đặt ra trên mạng về những băn khoăn trong sự nghiệp - có năng lực và cũng chịu nhiều áp lực.

Bà Đỗ nhận về nhiều lời khen ngơi, thậm chí được nhiều bạn trẻ thần tượng vì hình ảnh xinh đẹp, chỉn chu và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Bà cho biết không thể đưa ra lời khuyên vì không có quá nhiều kinh nghiệm, và cũng có khoảng cách thế hệ. Thay vào đó, bà kể câu chuyện thực tế của bản thân, đồng thời gửi gắm: “Điều đó khiến tôi nhớ đến câu nói của vận động viên Cốc Ái Lăng: Áp lực là một đặc quyền, nó cho thấy bạn đang nỗ lực leo lên phía trước.

Thực ra tôi cảm thấy mình không có nhiều kinh nghiệm để đưa ra lời khuyên. Dù luôn nghiêm túc làm tốt công việc của mình, nhưng vì không quá tham vọng sự nghiệp, nên suốt 30 năm làm ở một công ty, tôi vẫn chỉ là một nhân viên tuyến cơ sở với mức lương vài nghìn tệ.

Trước đây, những trải nghiệm như dùng kỳ nghỉ phép để đi Pháp học tiếng Pháp, đi du thuyền, chạy marathon hay xem Olympic… đều là do con gái tôi kiếm tiền rồi đưa tôi đi. Ngoài chiếc nhẫn cưới, những món đồ có giá trị hơn một chút trên người tôi cũng đều do con gái mua cho.

Trước kia, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc gia đình. Nhưng khi thấy những cô gái trẻ ngày nay trăn trở vì công việc, tôi lại nghĩ đó là một dấu hiệu của sự tiến bộ của thời đại. Tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều cô gái đặt trọng tâm vào sự nghiệp và tương lai của mình. Dù không thể đưa ra nhiều lời khuyên, nhưng tôi thực sự tự hào về các bạn”.

Hiện tại, bà Đỗ vẫn đang ở Pháp cùng con gái.

Nguồn: Xiaohongshu



