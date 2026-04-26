Từ nay đến Rằm tháng 3 âm có 3 con giáp vượng khí vượng tài, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn

Theo các chuyên gia phong thủy, giai đoạn từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch (tức ngày 01/05/2026 dương lịch) rơi vào nửa cuối tháng Nhâm Thìn của năm Bính Ngọ. Đây là lúc Thổ khí và Thủy khí giao thoa mạnh mẽ, tạo đà bứt phá cho những con giáp có khả năng thích nghi cao nhất.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong khoảng thời gian này. Nếu biết nắm bắt, họ có thể tạo nên những bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp. Hãy xem trong đó có bạn không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu: Thông minh sắc sảo - Thiên thời địa lợi

Tuổi Dậu là con giáp nổi bật với tinh cách thẳng thắn, quyết đoná và luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi mục tiêu trong cuộc sống. Điểm mạnh lớn nhất của họ là sự quan sát tinh tế cùng khả năng quản lý tài chính chặt chẽ, giúp họ hiếm khi rơi vào tình trạng thiếu hụt. Nhờ sự cần cù và tinh thần trách nhiệm cao, tuổi Dậu luôn tạo được lòng tin tuyệt đối với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh.

Theo tử vi học, nhờ cục diện Lục Hợp (Thìn - Dậu) kéo dài suốt cả tháng, tuổi Dậu sẽ là con giáp đứng đầu về vận may tài chính từ nay đến Rằm tháng 3 âm.

- Chi tiết tài lộc : Tiền bạc đến từ nhiều nguồn, bao gồm cả lương chính và các khoản thưởng hoặc nghề tay trái. Bản mệnh dễ gặp được đối tác lớn hoặc chốt được những đơn hàng giá trị cao nhờ uy tín cá nhân được củng cố.

- Cách tối ưu : Tuổi Dậu nên đeo trang sức vàng hoặc bạc để tăng cường hành Kim, giúp hấp thụ tối đa Thổ khí từ tháng Thìn. Bên cạnh đó, con giáp này hãy quyết đoán hơn trong các lời mời hợp tác vào giữa tuần sau nhé.

2. Con giáp tuổi Thân: Nhanh nhẹn linh hoạt - Tam hợp nâng đỡ

Tuổi Thân là con giáp mang trong mình sự thông minh, linh hoạt và khả năng ứng biến cực nhanh trước mọi thay đổi của hoàn cảnh. Họ sở hữu trí tò mò vô hạn và óc sáng tạo độc đáo, giúp họ dễ dàng tìm ra những giải pháp đột phá trong công việc kinh doanh. Điểm mạnh của con giáp này chính là kỹ năng giao tiếp khéo léo, giúp họ xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng khắp để hỗ trợ cho con đường cầu tài.

Theo tử vi học, do nằm trong bộ Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn), từ nay đến Rằm tháng 3 âm, tuổi Thân sẽ thấy vận trình tài lộc chuyển biến tích cực, đặc biệt là các dự án đang bị trì trệ trước đó.

- Chi tiết tài lộc : Tuổi Dậu có khả năng nhìn ra cơ hội kiếm tiền từ những nơi người khác bỏ qua. Sự nhạy bén giúp con giáp bản mệnh thu lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư ngắn hạn hoặc môi giới.

- Cách tối ưu : Tuổi Dậu hãy đặt một vật phẩm bằng gốm sứ màu vàng ở phía Tây phòng làm việc để "thu hút" tài khí. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chủ động liên lạc với những người cũ để tìm kiếm thông tin thị trường mới.

3. Con giáp tuổi Tý: Tài trí hoạt bát - Thủy Khí Hanh Thông

Tuổi Tý là con giáp được biết đến với sự nhanh nhẹn, sắc sảo và bản năng tiết kiệm cũng như tích lũy tài sản rất đáng nể. Họ có khả năng thích nghi cao với môi trường mới và luôn giữ được sự tỉnh táo, điềm tĩnh khi đối mặt với những biến động tài chính phức tạp. Điểm mạnh cốt lõi của họ là sự nhạy bén trong việc phát hiện các cơ hội kiếm tiền tiềm năng ngay cả khi thị trường đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất.

Theo tử vi học, tháng Nhâm Thìn này mang nạp âm Trường Lưu Thủy rất tương hợp với bản mệnh tuổi Tý, giúp dòng chảy tiền bạc trở nên dồi dào, nên biết để tận dụng thì sẽ rất tốt cho sự nghiệp.

- Chi tiết tài lộc : Tài lộc vượng nhất vào những ngày sát Rằm. Bạn có duyên với các công việc cần sự giao tiếp hoặc đi lại nhiều, mỗi chuyến đi đều mang lại kết quả tài chính khả quan.

- Cách tối ưu : Tuổi Tý nên sử dụng ví tiền có màu đen hoặc xanh navy. Ngoài ra, khi thực hiện các giao dịch lớn, con giáp này hãy chọn hướng Chính Bắc để xuất hành nhằm đón nhận may mắn từ Tài Thần.

*Lưu ý chung : Do đây là giai đoạn cuối của tháng Thìn, năng lượng Thổ khá nặng, cả 3 con giáp nên giữ tinh thần tỉnh táo, tránh để sự tự mãn làm lu mờ các con số thực tế trên giấy tờ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.