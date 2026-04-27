"Phá đảo" công nghệ làm mát với động cơ siêu êm của quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22.9cm

Sự dịch chuyển xu hướng: Từ quạt truyền thống sang công nghệ đối lưu luồng khí

Lý do chuyển dịch khá rõ ràng: điều hòa làm lạnh tốt nhưng không làm lạnh đều. Khu vực gần cục lạnh có thể rất mát, trong khi các góc xa vẫn nóng. Quạt truyền thống chủ yếu thổi trực diện, không giải quyết được sự chênh lệch nhiệt độ này.

Một nghiên cứu trên tạp chí Medical Journal of Australia cho thấy, khi sử dụng quạt tuần hoàn hỗ trợ, người dùng có thể nâng nhiệt độ điều hòa lên 27-28°C mà vẫn đảm bảo cảm giác thoải mái, thay vì duy trì ở mức 23-24°C. Đây cũng là yếu tố giúp tối ưu chi phí điện năng, bài toán được nhiều hộ gia đình quan tâm.

Công nghệ làm mát với động cơ siêu êm của quạt tuần hoàn không khí Levoit

Thiết kế cánh và khung hướng gió của quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22.9cm sử dụng cơ chế tạo luồng khí xoáy dạng nén. Theo công bố từ nhà sản xuất, cánh quạt có thể đẩy không khí ở tốc độ tối đa lên đến 7,5m/s và phạm vi thổi xa tới 30m.

Khác biệt hoàn toàn so với các dòng quạt truyền thống, thiết bị sở hữu khả năng xoay linh hoạt (90° ngang và 120° dọc). Hoạt động như một cỗ máy tuần hoàn khí đích thực, quạt tạo ra dòng đối lưu mạnh mẽ và luân chuyển hơi mát đi khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Khi sử dụng kết hợp với điều hòa ở mức 26°C, quạt giúp luân chuyển khí lạnh toàn phòng, giúp người dùng cảm thấy mát đồng đều mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp.

Nguồn: Levoit Vietnam

Về độ ồn, khi hoạt động ở mức gió cao nhất, quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22.9cm phát ra âm thanh ở mức 52dB. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 70-80dB của các dòng quạt AC truyền thống trong cùng điều kiện vận hành tối đa. Ở chế độ ngủ thấp nhất, thiết bị duy trì âm lượng chỉ 20dB. Xét về mức tiêu thụ điện năng, với công suất 30W, người dùng chỉ tốn khoảng 43.200 đồng/tháng (tạm tính trung bình sử dụng 12 giờ/ngày, giá điện 4.000 đồng/kWh).

Điểm đáng chú ý về mặt công nghệ là chế độ Eco tích hợp cảm biến nhiệt, cho phép quạt tự động điều chỉnh 12 cấp độ gió theo nhiệt độ môi trường. Cơ chế này giúp duy trì hiệu quả làm mát ổn định, đồng thời tối ưu điện năng tiêu thụ.

Nguồn: Levoit Vietnam

Kết luận: Có đáng để đầu tư?

Với mức giá tham khảo hơn 2 triệu đồng, quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22.9cm đang cạnh tranh ở phân khúc quạt đối lưu cao cấp. Quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22.9cm đang được nhiều gia đình chọn để làm mát toàn diện và tối ưu chi phí khi nắng nóng còn kéo dài.