Hương Sắc Đại Nam 2026: Câu chuyện phía sau hành trình đăng quang

Màn trình diễn áo dài trong đêm Chung kết Hương sắc Đại nam 2026.

Trong nhiều năm gần đây, các sân chơi nhan sắc học đường không còn xa lạ. Tuy nhiên, Hương Sắc Đại Nam 2026 cho thấy một cách tiếp cận khác của trường Đại học Đại Nam (DNU): đặt thí sinh vào một hành trình rèn luyện dài hơi để trưởng thành thực sự, thay vì chỉ dừng lại ở kỹ năng sân khấu.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ đăng ký, Hoàng Ngọc Huyền - sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh và Marketing được xướng tên ở vị trí cao nhất. Hành trình của Ngọc Huyền ghi dấu bằng sự điềm tĩnh, phong thái trình diễn tự tin cùng tinh thần kỷ luật, kiên định, truyền cảm hứng xuyên suốt các vòng thi.

Ở phần thi ứng xử - vòng quyết định, Ngọc Huyền lựa chọn cách trả lời ngắn gọn, trực diện. Không sử dụng những câu chữ cầu kỳ, cô nói về tinh thần của người trẻ: dám trưởng thành, biết yêu thương và dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Tân Hoa khôi Hương sắc Đại Nam 2026 - Hoàng Ngọc Huyền

"Tôi, Hoàng Ngọc Huyền, đã sẵn sàng cho hành trình hoa khôi - sẵn sàng đại diện cho tiếng nói sinh viên Đại học Đại Nam bằng hành động, bằng sự tử tế và những lựa chọn có trách nhiệm…"

Câu trả lời ứng xử đủ độ chín để thuyết phục Ban Giám khảo và nhận được sự đồng thuận từ tất cả khán giả yêu mến, theo dõi hành trình Hương sắc Đại Nam 2026.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về Đỗ Thanh Thảo - sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Á khôi 2 là Đỗ Thị Hồng Ngọc - sinh viên khoa Điều dưỡng. Đây đều là những gương mặt thể hiện sự ổn định, tiến bộ rõ rệt, truyền cảm hứng qua từng vòng thi.

Quy mô, chuyên nghiệp và dấu ấn nghệ thuật

Đêm Chung kết cho thấy mức độ đầu tư về tổ chức và vận hành. Kịch bản được triển khai mạch lạc, mỗi phần thi đều có điểm nhấn riêng, gắn với hành trình của thí sinh.

Phần đồng diễn của top 20 mở màn với nhịp độ sôi động, đội hình biến hóa và dàn dựng công phu, tạo ấn tượng thị giác ngay từ những phút đầu.

Màn đồng diễn mở màn đêm chung kết của 20 thí sinh.

Tiếp đó, các phần thi trình diễn được triển khai có chủ đích: áo dài truyền thống tôn lên vẻ duyên dáng, nền nã; dạ hội ghi nhận sự chuyển mình rõ nét về phong thái, bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu.

Điểm nhấn được đẩy lên ở phần thi ứng xử - vòng thể hiện rõ nhất bản lĩnh và tư duy của thí sinh. Các câu hỏi được đặt ra theo hướng gắn với thực tế, yêu cầu khả năng phản biện, lập luận và thái độ trước những vấn đề xã hội.

Nhịp chuyển giữa các phần thi được xử lý gọn gàng, giữ mạch cảm xúc liền mạch. Hệ thống âm thanh, ánh sáng vận hành nhịp nhàng, góp phần tạo nên một tổng thể chỉn chu, có chiều sâu.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên Ban Giám khảo, nhận xét: "Tôi đã tham gia chấm nhiều cuộc thi nhan sắc sinh viên, nhưng hiếm có chương trình nào tổ chức công phu, bài bản, chuyên nghiệp như vậy. Mỗi bạn đều đang kể câu chuyện trưởng thành của chính mình."

Sự tham gia của PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng, ông Lê Đắc Giang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sự kiện DNU, MC Trần Ngọc (VTV), doanh nhân - người mẫu Ngọc Anh Nana trong Ban Giám khảo góp phần đảm bảo các tiêu chí chấm điểm được nhìn nhận đa chiều, kết hợp giữa chuyên môn, trải nghiệm thực tiễn và góc nhìn nghệ thuật.

Đặc biệt, sự góp mặt của ban nhạc Da LAB, ca sĩ Trọng Hiếu với loạt bản hit quen thuộc đã đẩy cao không khí đêm diễn, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần hoàn thiện một chương trình được tổ chức chuyên nghiệp và giàu cảm xúc.

Màn trình diễn áo dài tôn vinh nét đẹp truyền thống của Top 20.

Hành trình của bản lĩnh, kỷ luật và sự kiên định

Ít ai nhìn thấy, phía sau ánh đèn sân khấu là hành trình kéo dài 4 tháng với cường độ rèn luyện cao. Từ hơn 200 hồ sơ ban đầu, cuộc thi chọn ra 40 thí sinh vào Bán kết và 20 gương mặt bước vào Chung kết - mỗi bước tiến đều được đánh đổi bằng nỗ lực thực sự.

Hàng trăm giờ đào tạo, những buổi tập kéo dài đến khuya, những lần sai, những lần sửa… Áp lực tích tụ, mệt mỏi bủa vây, nước mắt đã rơi. Nhưng không ai dừng lại. Tất cả lựa chọn đi tiếp, kiên định với hành trình đã bắt đầu.

Chính quá trình đào tạo khắt khe đó đã rèn giũa nên những cô gái hoàn thiện về hình ảnh, trưởng thành trong tư duy, kỷ luật trong hành động và vững vàng trong bản lĩnh.

Vẻ đẹp gắn với trải nghiệm thực tế và trách nhiệm cộng đồng

Một trong những điểm tạo nên chiều sâu cho Hương Sắc Đại Nam 2026 là sự gắn kết giữa sân chơi nhan sắc và trách nhiệm cộng đồng.

Trước thềm Chung kết, top 20 đã thực hiện hành trình gần 400km tới Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Xuân Minh (Hà Giang), mang theo 370 suất ăn, hàng trăm phần quà, hơn 4.000 cuốn sách xây dựng "Thư viện Mặt trời nhỏ", mở ra thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh vùng cao. Với nhiều thí sinh, đây là lần đầu tiên được đặt chân đến một trường học ở miền núi.

Đây chính là cách chương trình đặt thí sinh vào trải nghiệm để người trẻ chạm vào thực tế, hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình với cộng đồng. Vì thế, vẻ đẹp được nhìn nhận bằng hành động cụ thể và giá trị tạo ra cho xã hội.

Phần trình diễn Áo dạ hội

Một cách tiếp cận khác trong triết lý đào tạo

Đại diện Trường Đại học Đại Nam cho biết, Hương Sắc Đại Nam 2026 không được tổ chức như một hoạt động phong trào.

PGS.TS Đào Thị Thu Giang chia sẻ: "Sinh viên cần những môi trường thực tế để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trách nhiệm. Những chương trình như Hương Sắc Đại Nam giúp quá trình đó diễn ra tự nhiên và hiệu quả hơn."

Đằng sau cách tổ chức này là một định hướng mang tính khai phóng: trao cho người học cơ hội trải nghiệm, được thử, được sai và tự hoàn thiện qua từng chặng. Không áp đặt khuôn mẫu, không giới hạn cách thể hiện, mỗi thí sinh được khuyến khích tìm ra tiếng nói riêng và cách khẳng định bản thân.

Cách tiếp cận đó lý giải cho việc cuộc thi được triển khai theo hướng kéo dài, có đào tạo, có trải nghiệm và đánh giá xuyên suốt hành trình.

Sau cuộc thi, điều đọng lại không dừng ở danh hiệu. Đó là một giai đoạn trưởng thành giúp người trẻ hiểu rõ bản thân, vững vàng hơn trong lựa chọn và ý thức rõ vai trò của mình trong cộng đồng.