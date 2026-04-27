Loài vật khó hiểu nhất thế giới

Theo Chi Chi | 27-04-2026 - 12:50 PM | Sống

Nó là sự tổng hoà và kết hợp của những loài tưởng như không liên quan với nhau.

Thiên nhiên luôn có những cách đùa giỡn với trí tuệ con người, và thú mỏ vịt chính là minh chứng hùng hồn nhất. Khi những mẫu vật đầu tiên được gửi từ Úc sang châu Âu vào thế kỷ 18, các chuyên gia hàng đầu thời bấy giờ đã khẳng định đây là một sản phẩm lừa đảo. Họ thậm chí còn cố gắng tìm những đường khâu trên da vì tin rằng ai đó đã khéo léo khâu mỏ của một con vịt vào cơ thể của một con vật có vú.

Bản thiết kế "chắp vá" đầy mâu thuẫn

Thú mỏ vịt là một tập hợp của những đặc điểm không liên quan gì đến nhau. Nó có chiếc mỏ dẹt như vịt, bộ lông không thấm nước và cái đuôi béo tròn của loài hải ly, nhưng đôi chân lại có màng và bộ móng vuốt sắc lẹm như rái cá.

Điều gây sốc nhất là dù được xếp vào nhóm động vật có vú, thú mỏ vịt lại không sinh con mà lại... đẻ trứng. Khi trứng nở ra, con non lại bú sữa mẹ để lớn lên. Tuy nhiên, con cái lại không hề có núm vú; sữa sẽ tiết ra qua các lỗ chân lông trên bụng như mồ hôi để con non liếm láp. Một sự kết hợp kỳ quặc đến mức không một quy luật sinh học nào giải thích nổi.

Vũ khí sát thủ ẩn mình dưới hình hài ngây ngô

Đừng để vẻ ngoài có phần chậm chạp và "tấu hài" của nó đánh lừa. Thú mỏ vịt đực sở hữu một vũ khí cực kỳ nguy hiểm: những chiếc cựa nhọn ở chân sau có khả năng tiết ra nọc độc. Nọc độc này đủ mạnh để giết chết một chú chó nhỏ và gây ra cơn đau thấu trời cho con người - một cơn đau có thể kéo dài hàng tuần và không một loại thuốc giảm đau thông thường nào có tác dụng.

Chưa dừng lại ở đó, thú mỏ vịt còn sở hữu "giác quan thứ sáu". Khi lặn xuống nước, nó nhắm chặt cả mắt, tai và mũi. Thay vì nhìn bằng mắt, nó sử dụng hàng nghìn thụ thể điện sinh học trên mỏ để cảm nhận các xung điện phát ra từ cơ bắp của con mồi. Nó săn mồi bằng cách "quét" đáy sông như một chiếc máy dò kim loại hiện đại.

"Hóa thạch sống" thách thức y học hiện đại

Mặc dù mang danh là loài vật khó hiểu, thú mỏ vịt lại đang nắm giữ chìa khóa cho nhiều vấn đề y học quan trọng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong sữa và nọc độc của chúng chứa một loại protein đặc biệt có khả năng chống lại các vi khuẩn kháng kháng sinh. Thậm chí, một loại hormone có trong cơ thể loài này đang được nghiên cứu để điều trị bệnh tiểu đường loại 2 ở người.

Sự tồn tại của thú mỏ vịt là lời nhắc nhở rằng thế giới động vật vẫn còn những ngóc ngách bí ẩn vượt xa mọi lý thuyết sách vở. Nó không phải là một sản phẩm lỗi của tạo hóa, mà là một sinh vật hoàn hảo đã tồn tại hơn 100 triệu năm, thách thức mọi nỗ lực phân loại của con người.

Giữa một hành tinh mà mọi thứ đang dần được mã hóa và giải thích rõ ràng, thú mỏ vịt vẫn hiên ngang là "kẻ khó hiểu nhất" - một bản giao hưởng của sự kỳ quặc và tiến hóa phi thường.

Theo Chi Chi

Từ Khóa:
Thú mỏ vịt

