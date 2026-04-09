Loài vật chỉ còn 2 cá thể trên thế giới bất ngờ xuất hiện, ai thấy cũng nói quá may mắn

Loài vật cô đơn nhất thế giới

Tại Suzhou Shangfangshan Forest Animal World ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, một cá thể rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử có tên "Susu" vừa có màn lộ diện hiếm hoi trước công chúng. Ngay sau khi thông tin được lan truyền, nơi đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Nhiều người cho biết họ cảm thấy mình "rất may mắn" khi có cơ hội tận mắt nhìn thấy một trong những sinh vật quý hiếm bậc nhất hành tinh.

Điều khiến sự xuất hiện này trở nên đặc biệt không nằm ở chuyện một con vật già bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước, mà ở thực tế rằng "Susu" thuộc về một loài vật đang ở ranh giới mong manh nhất của sự sống còn. Theo các thông tin bảo tồn gần đây, rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử, tên khoa học Rafetus swinhoei, hiện chỉ còn 2 cá thể đã được xác nhận trên thế giới: một cá thể ở Trung Quốc và một cá thể ngoài tự nhiên tại Việt Nam.

"Susu" hiện được xem là cá thể duy nhất còn được biết đến tại Trung Quốc. Con vật này được cho là đã ngoài 100 tuổi, thuộc nhóm động vật cực kỳ quý hiếm và từ lâu đã được giới khoa học theo dõi sát sao trong các nỗ lực bảo tồn. Chính vì vậy, mỗi lần "Susu" xuất hiện đều không đơn thuần là một khoảnh khắc thu hút khách tham quan, mà còn là sự kiện gợi nhắc về cuộc đua gìn giữ một loài vật đang dần biến mất khỏi Trái đất.

Loài vật từng được ví như "hóa thạch sống"

Rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử từ lâu được xem là một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Cá thể trưởng thành có thể dài hơn 1 mét, nặng trên 100 kg và sống qua nhiều thập kỷ. Vẻ ngoài đồ sộ, tuổi thọ cao cùng nguồn gốc cổ xưa khiến loài vật này thường được ví như "hóa thạch sống" trong thế giới tự nhiên.

Tuy nhiên, sau lớp mai mềm và dáng vẻ chậm rãi ấy là một câu chuyện đầy bi kịch. Trong nhiều năm, các chuyên gia từng cố gắng nhân giống "Susu" với cá thể cái cuối cùng được biết đến tại Trung Quốc. Từ giao phối tự nhiên đến thụ tinh nhân tạo, nhiều biện pháp đã được triển khai với hy vọng cứu lấy loài vật này. Thế nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả như mong muốn.

Đến năm 2019, cá thể cái cuối cùng ở Trung Quốc qua đời sau một lần can thiệp sinh sản, giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng phục hồi quần thể. Từ đó, tương lai của loài vật này càng trở nên mờ mịt hơn. Mỗi lần nhắc tới "Susu", công chúng không chỉ nói về một con rùa hiếm, mà còn nhắc đến một trong những biểu tượng đau xót nhất của công cuộc bảo tồn thiên nhiên hiện đại.

Ở Việt Nam, giới bảo tồn cũng từng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi phát hiện dấu vết của loài rùa này ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng cá thể được xác nhận vẫn cực kỳ ít ỏi. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi thông tin mới liên quan đến loài vật này đều có giá trị đặc biệt, cả về mặt khoa học lẫn bảo tồn.

Sự may mắn của du khách cũng là lời cảnh báo về đa dạng sinh học

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính đẩy rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử tới bờ vực tuyệt chủng xuất phát từ tác động lâu dài của con người. Ô nhiễm nguồn nước, phá hủy môi trường sống, xây dựng các công trình thủy lợi, cùng với hoạt động săn bắt trong quá khứ đã khiến số lượng loài vật này suy giảm nghiêm trọng qua nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh đó, cảm giác "rất may mắn" của những du khách được tận mắt nhìn thấy "Susu" là điều dễ hiểu. Không phải ngày nào con người cũng có cơ hội đứng trước một loài vật mà cả thế giới chỉ còn lại đúng 2 cá thể được xác nhận. Khoảnh khắc ấy, với nhiều người, không chỉ đơn giản là một lần tham quan vườn thú, mà còn là trải nghiệm hiếm hoi của việc chứng kiến phần còn lại của một nhánh sự sống đang lặng lẽ co lại đến mức gần như biến mất.

Sự xuất hiện của "Susu" vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một tin tức lạ. Nó là lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự phong phú của thiên nhiên không phải điều tồn tại mãi mãi. Một loài vật từng hiện diện qua thời gian rất dài, từng sống trong những dòng sông lớn và được xem như sinh vật cổ xưa của hành tinh, nay lại có thể chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay.

Giữa sự háo hức của du khách là một sự thật khiến nhiều người không khỏi chững lại: nếu công tác bảo tồn không tạo ra bước ngoặt, những lần lộ diện như của "Susu" có thể sẽ ngày càng hiếm hơn, cho đến khi loài vật này chỉ còn tồn tại trong hồ sơ khoa học, ảnh tư liệu và ký ức của những người từng may mắn được nhìn thấy nó bằng mắt thật.

(Theo Thepaper, Sixthtone, WCS Vietnam)

