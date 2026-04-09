Khi “ăn sang” là một khoản đầu tư cho bản thân: Làm sao để tận hưởng mà không lo “cháy ví”

Xu hướng tiêu dùng chú trọng cảm xúc và chất lượng

Tính đến hết năm 2025, tổng doanh thu ngành F&B Việt Nam ước đạt hơn 655.000 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 9% so với năm trước. Một trong những động lực tăng trưởng của ngành đến từ thói quen thường xuyên ăn ngoài của người tiêu dùng trong nước.

Một khảo sát được thực hiện bởi Kantar vào năm 2024 cũng cho thấy, chi tiêu cho ăn uống ngoài gia đình của người Việt tăng hơn 12% so với năm 2023. Người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thường đi ăn ở hàng quán/nhà hàng 3-4 lần/tuần. Đáng chú ý, nhiều thực khách sẵn sàng chi trả hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng, cho một trải nghiệm ẩm thực chất lượng cao, có giá trị về mặt không gian và dịch vụ.

Những con số này phần nào phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng vào chất lượng và cảm xúc, nhất là ở gen Y, gen Z. Nếu trước đây, các khoản dành chi cho trải nghiệm thường bị coi là "hoang phí" thì hiện tại, chúng được xem như những "liều thuốc tinh thần" tức thời để tìm lại điểm cân bằng khi những áp lực công việc, kỳ vọng xã hội đè nặng lên người trẻ.

Trong đó, ẩm thực cao cấp, đang dần trở thành một phần trong phong cách sống của nhiều người. Không chỉ là dịp để thưởng thức những món ăn ngon, một bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, dịch vụ 5 sao, còn là khoảng thời gian để tái tạo năng lượng, kết nối với bản thân và những người xung quanh sau những ngày làm việc căng thẳng.

Đồng tình với quan điểm trên, Minh Anh (28 tuổi, TP.HCM) cho biết cô coi trải nghiệm ăn uống cao cấp là một hình thức để "tự thưởng" cho bản thân: "Tôi không nghĩ đó là khoản chi lãng phí mà là một cách để tìm lại niềm vui và sự thoải mái. Ăn ngon giúp tôi nạp lại năng lượng, giảm stress và nâng cao chất lượng cuộc sống."

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, nhu cầu tận hưởng luôn song hành cùng áp lực quản lý tài chính. Vì vậy, bài toán chi tiêu hiện tại không phải là "thắt lưng buộc bụng" một cách cực đoan, mà là làm sao để mỗi đồng chi ra mang lại nhiều giá trị hơn.

Trong đó, các sản phẩm tài chính như thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, đang trở thành "đòn bẩy" giúp người tiêu dùng cân bằng giữa hưởng thụ và kiểm soát chi tiêu. Không dừng lại ở vai trò của một phương tiện thanh toán, đây còn là những công cụ quản lý tài chính thông minh, giúp người dùng có thể tận dụng các chương trình ưu đãi để giảm chi phí thực tế cho các nhu cầu thiết yếu hay trải nghiệm cá nhân.

