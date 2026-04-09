Trường y lớn nhất TPHCM không sử dụng điểm bảo lưu, học phí chạm mốc 90 triệu đồng/năm

Trường ĐH Y dược TPHCM đã có thông báo chính thức thông tin tuyển sinh năm 2026. Trong đó, nhà trường chỉ sử dụng 1 phương thức xét tuyển là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.

Học phí năm 2026 dự kiến dao động từ 30-90 triệu đồng/năm. Trong đó, ngành học có mức học phí cao nhất là ngành răng - hàm - mặt với 90 triệu đồng/ năm, tiếp theo là ngành y khoa với 88 triệu đồng/ năm, ngành dược học là 63,5 triệu đồng/năm.

Học phí dự kiến của Trường ĐH Y dược TPHCM năm 2026

Ngành có mức học phí thấp nhất là tâm lý học và công tác xã hội với 30 triệu đồng/năm. Nhà trường cho biết lộ trình dự kiến tăng học phí tối đa là 10% cho từng năm.

Trước đó, học phí năm 2025 của Trường ĐH Y dược TPHCM dao động trong khoảng 30-84,7 triệu đồng/năm. Trong đó, ngành răng-hàm-mặt có mức học phí cao nhất là 84,7 triệu đồng.

Nhà trường lưu ý ngành hộ sinh chỉ tuyển nữ. Các tổ hợp xét tuyển vào trường gồm A00, B00, B08, D01, D07.

Đối với ngành đào tạo sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh.

Nhà trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển. Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế chỉ được sử dụng cho điểm khuyến khích.

Đối tượng dự tuyển - Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định; - Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.









