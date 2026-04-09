Bỏ ngay thói quen này khi xem livestream bán hàng

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận một vụ việc vô cùng nghiêm trọng từ chị Nguyễn Thuỳ T. khi chị bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt hoàn toàn tài khoản Facebook cá nhân. Câu chuyện bắt nguồn từ việc chị T. theo dõi một phiên livestream bán hàng trên mạng và vô tư để lại số điện thoại cá nhân tại phần bình luận với mục đích đặt hàng. Chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ mặt tự xưng là chủ shop, thông báo chị là khách hàng may mắn trúng thưởng một mã khuyến mãi có giá trị lớn.

Nhằm tạo áp lực tâm lý, đối tượng yêu cầu chị T. phải cung cấp ngay mã OTP vừa được gửi về điện thoại với lý do mã chỉ có hiệu lực trong vòng đúng một phút. Đang trong tâm trạng vui mừng và bị hối thúc liên tục, chị T. đã nhẹ dạ đọc ngay dãy số bảo mật này cho kẻ gian. Ngay sau khoảnh khắc đó, tài khoản Facebook của chị lập tức bị đăng xuất và vô hiệu hóa hoàn toàn quyền truy cập.

Lộ trình chiếm đoạt tài sản của các băng nhóm này được tổ chức vô cùng tinh vi và bài bản. Đầu tiên, chúng thường xuyên "nằm vùng" tại các phiên livestream bán hàng có lượng tương tác khủng để thu thập hàng loạt số điện thoại mà khách hàng để lại dưới phần bình luận. Ngay sau đó, kẻ gian sẽ gọi điện mạo danh chủ shop, vẽ ra kịch bản trúng thưởng để dụ dỗ con mồi. Trong lúc nạn nhân đang mất cảnh giác, chúng âm thầm dùng chính số điện thoại đó để đăng ký tài khoản ứng dụng WhatsApp và lừa nạn nhân đọc mã OTP với vỏ bọc là "mã xác nhận khuyến mãi".

Khi đã chiếm được quyền kiểm soát WhatsApp, bọn chúng tiếp tục dùng ứng dụng này để nhận mã khôi phục mật khẩu Facebook. Một khi đã đánh cắp được tài khoản mạng xã hội, kẻ gian sẽ mạo danh nạn nhân để nhắn tin đồng loạt cho người thân, bạn bè nhằm hỏi vay tiền, nhờ chuyển khoản gấp hoặc tiếp tục lừa lấy mã OTP để mở rộng mạng lưới lừa đảo.

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng manh động, Cơ quan công an đưa ra khuyến cáo đến mọi người dân. Nguyên tắc sống còn số một là tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay mã xác nhận cho bất kỳ ai, cho dù người đó có xưng danh là chủ cửa hàng hay nhân viên ngân hàng.

Khi tham gia mua sắm trực tuyến, người dùng cần từ bỏ ngay thói quen bình luận số điện thoại công khai, đồng thời hết sức cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ hay nhập thông tin vào các trang web nghi vấn. Trong trường hợp nhận được tin nhắn hỏi vay tiền hoặc nhờ vả từ người quen qua mạng xã hội, hãy trực tiếp gọi điện thoại qua số máy di động thông thường để xác minh danh tính. Ngoài ra, việc chủ động thiết lập bảo mật hai lớp cho các tài khoản mạng xã hội là biện pháp phòng vệ bắt buộc. Nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị hack, cần lập tức thông báo qua các kênh khác cho người thân và trình báo ngay cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.