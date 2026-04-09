Người phụ nữ suýt chết do mắc ung thư 2 lần: "Thủ phạm" là 1 thói xấu kéo dài hàng chục năm

Một người mẹ từng suýt chết hai lần vì hút thuốc đã trở thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch cai thuốc mới, bởi việc từ bỏ thuốc lá đã cứu cả gia đình bà.

Wendy Robinson và con gái Amy Robinson đang tham gia khởi động chiến dịch “Turn the Corner”. Wendy, đến từ thị trấn Cleethorpes, Anh, đã bỏ thuốc sau khi chứng kiến mẹ mình không thể thở khi qua đời vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và quyết tâm rằng con gái Amy sẽ không phải chứng kiến bà đau đớn theo cách tương tự.

Đáng tiếc, bảy năm sau khi bỏ thuốc, Wendy được chẩn đoán mắc ung thư thận và sau đó là ung thư phổi do hút thuốc gây ra.

Tuy nhiên, vì bà đã bỏ thuốc trước đó, phổi của bà đã hồi phục đủ để có thể thực hiện ca phẫu thuật cứu sống — điều mà sẽ không thể nếu bà vẫn còn hút thuốc.

Con gái của Wendy, Amy, cũng từng hút thuốc, nhưng khi chứng kiến mẹ trải qua bệnh ung thư, cô đã bỏ thuốc và một tháng sau phát hiện mình mang thai đứa con đầu lòng.

Wendy chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi được sống để chứng kiến điều đó. Nếu tôi vẫn tiếp tục hút thuốc thì đã không có ngày hôm nay. Tôi mang ơn bác sĩ phẫu thuật phổi đã cứu mạng mình. Ông ấy nói với tôi rằng ca mổ sẽ không được cân nhắc nếu tôi vẫn còn hút thuốc. Trời ơi, tôi thật sự rất biết ơn vì mình đã dừng lại.”

Quyết tâm bỏ thuốc giúp cứu mạng

Hiện 54 tuổi, Wendy bắt đầu hút thuốc từ khi mới 12 tuổi và có thời điểm hút tới 40 điếu mỗi ngày.

Bà quyết định bỏ thuốc sau khi chứng kiến mẹ mình đau đớn: “Tim tôi như vỡ ra khi đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm bà, bà nói ‘Tôi không thở được, không thở được’. Tôi không muốn con gái mình phải ngồi bên giường và nhìn tôi như thế, nên điều đó khiến tôi dừng lại. Phải thừa nhận là tôi đã thất bại khá nhiều lần.”

Nhưng rồi, bảy năm sau khi bỏ thuốc, các bác sĩ phát hiện những u nang ung thư trong thận của bà và buộc phải cắt bỏ.

“Vài tháng sau đó, tôi nhận được cuộc gọi đáng sợ, họ nói rằng tôi có những nốt lớn trong phổi. Tôi thực sự hoảng loạn. Cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi thấy chồng mình bật khóc.” Wendy kể.

“Lịch sử như lặp lại, vì con gái tôi cũng đã bỏ thuốc khi thấy tôi trải qua những ca phẫu thuật này.”

“Tôi rất tự hào về con bé, và thật tuyệt khi cháu tôi sẽ lớn lên trong môi trường không khói thuốc — cháu sẽ không coi việc hút thuốc là điều bình thường như tôi từng nghĩ.”

Amy nói: “Tôi chưa bao giờ là người hút quá nhiều, chỉ khoảng 5–6 điếu mỗi ngày. Tôi nghĩ ‘à, mình không hút nhiều nên chắc không hại lắm’.”

“Nhưng khi mẹ tôi nhận chẩn đoán ung thư, điều đó thật sự tàn nhẫn. Rất đáng sợ. Từ trước đến giờ, gần như chỉ có hai mẹ con tôi, mẹ luôn ở bên tôi trong mọi chuyện, mẹ là người bạn thân nhất của tôi.”

Vừa khóc, cô nói thêm: “Nghe những lời đó thật sự rất kinh khủng, nhưng mẹ đã tự cho mình cơ hội tốt nhất để hồi phục bằng cách bỏ thuốc. Điều đó không dễ, vì thuốc lá đã ảnh hưởng đến cả gia đình tôi. Bà tôi hút thuốc cho đến ngày bà qua đời.”

“Tôi nhớ khi còn nhỏ ngồi trong xe với mẹ và bà, cả hai đều hút thuốc, tôi rất khó chịu, phải mở cửa sổ và ngồi phía sau lạnh cóng! Tro thuốc bay khắp người tôi — đó là điều bình thường lúc đó, không ai nghĩ khác.”

“Turn the Corner” là một chiến dịch truyền hình tại khu vực Yorkshire do Trung tâm Xuất sắc phối hợp với 15 chính quyền địa phương trên khắp Yorkshire và Humber cùng tổ chức Nghiên cứu Ung thư Yorkshire thực hiện.

Scott Crosby, Phó Giám đốc Trung tâm Xuất sắc, cho biết: “Mỗi điếu thuốc trung bình lấy đi 20 phút cuộc đời — đó là lý do các chiến dịch như ‘Turn the Corner’ rất quan trọng để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá.”

Tony Graham, Giám đốc Bán lẻ, Dịch vụ và Vận hành tại Nghiên cứu Ung thư Yorkshire, cho biết: “Ai cũng biết hút thuốc liên quan chặt chẽ đến ung thư phổi, nhưng nó cũng là nguyên nhân của ít nhất 15 loại ung thư khác.”

“Ngoài ung thư thận, hút thuốc còn có thể gây ung thư miệng, họng, thực quản, bàng quang, gan, tụy, dạ dày, ruột, buồng trứng, cổ tử cung, vú và trong một số trường hợp là cả bệnh bạch cầu.”