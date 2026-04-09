76 tuổi mới bắt đầu tập tạ, người phụ nữ này nhận ra một điều: Cả đời cố gầy hóa ra không quan trọng bằng điều này

Tôi lớn lên vào những năm 50-60, thời mà phụ nữ gần như bị "ám ảnh" bởi cân nặng. Khi đó, ai cũng nói về ăn kiêng, về giảm cân, về cardio. Và tôi cũng vậy, trong phần lớn cuộc đời, mục tiêu duy nhất của tôi chỉ là: Phải gầy.

Tôi không phải người lười vận động. Ngược lại, tôi luôn năng động và từng theo đuổi nhiều mục tiêu thể chất khác nhau. Tôi dạy aerobic ở độ tuổi 30-40, và thậm chí còn chạy marathon khi bước sang tuổi 50. Nhưng đến khoảng giữa tuổi 60, tôi bắt đầu nhận ra một điều: Cơ thể mình không còn "ăn khớp" với cảm giác bên trong nữa.

Tôi vẫn thấy mình khỏe. Nhưng nhìn vào gương, tôi lại thiếu đi sự săn chắc. Và càng lớn tuổi, điều đó càng khiến tôi để tâm.

Tập Pilates nhưng vẫn chưa đủ

Để cải thiện, tôi bắt đầu tập Pilates với máy reformer vài buổi mỗi tuần. Tôi hy vọng đây sẽ là cách giúp mình tăng cơ.

Quả thật, Pilates giúp tôi khỏe hơn ở phần core, linh hoạt hơn, giữ thăng bằng tốt hơn. Nhưng nếu nói về việc tăng cơ rõ rệt - thứ tôi thực sự muốn thì vẫn chưa đạt.

Và rồi, ở tuổi 70, tôi quyết định làm một điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới: Bắt đầu tập tạ. Bắt đầu từ những quả tạ nhẹ nhất.

Dù có nền tảng vận động, tôi gần như là "người mới" với tập kháng lực. Vì vậy, tôi không vội vàng. Tôi tự học qua YouTube, tìm hiểu cách tập đúng, và bắt đầu với những quả tạ nhẹ nhất -chỉ khoảng 2-3kg. Mỗi tuần, tôi tập 3 buổi.

Ban đầu là những động tác cơ bản: gập tay, squat, đẩy tạ qua đầu, nâng tay ngang. Sau vài tuần quen dần, tôi tăng lên mức tạ cao hơn.

Cứ thế, từng chút một, tôi tiến bộ.

Và điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là con số trên tạ—mà là cảm giác cơ thể mình đang thay đổi. Tôi bắt đầu thấy khỏe hơn, chắc hơn. Nhìn thấy sự tiến bộ đó, tôi có thêm động lực để tiếp tục.

Lần đầu tiên nhận ra: Mạnh mẽ còn tuyệt hơn gầy

Cùng lúc tập luyện, tôi cũng điều chỉnh lại chế độ ăn. Tôi không còn ăn kiêng khắt khe như trước, mà chuyển sang cách ăn cân bằng hơn - ăn lành mạnh phần lớn thời gian, nhưng vẫn cho phép bản thân linh hoạt.

Tôi chú trọng bổ sung protein để hỗ trợ cơ bắp, đồng thời vẫn duy trì những món mình yêu thích.

Chỉ sau vài tháng, tôi bắt đầu thấy rõ sự thay đổi: cơ tay, cơ chân hiện rõ hơn, cơ thể khỏe hơn.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra một điều rất khác: Không phải gầy đi, mà là mạnh lên mới là thứ khiến mình tự tin.

Ở tuổi 76, tôi không chỉ tập để có cơ

Giờ đây, ở tuổi 76, tôi vẫn duy trì tập luyện đều đặn 3 buổi mỗi tuần. Mỗi buổi khoảng 45 phút, tập xen kẽ thân trên, thân dưới và toàn thân.

Nhưng mục tiêu của tôi đã thay đổi. Tôi không còn tập chỉ để có cơ bắp, mà để cơ thể hoạt động tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Tôi chọn những bài tập mô phỏng chuyển động quen thuộc: cúi xuống, nâng đồ, vươn tay… vì tôi muốn mình có thể tự làm mọi việc một cách dễ dàng, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Những thay đổi nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn

Ngoài tập tạ, mỗi tuần tôi vẫn dành thời gian cho Pilates và barre - những bài tập nhẹ nhàng nhưng giúp cải thiện sự ổn định và kiểm soát cơ thể.

Nhờ đó, tôi thấy mình giữ thăng bằng tốt hơn, đứng thẳng hơn, và những việc đơn giản như đứng lên khỏi ghế, leo cầu thang hay xoay người… đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi không còn chạy đường dài như trước, nhưng vẫn đi bộ mỗi ngày. Có khi là đi ngoài trời, có khi là trên máy chạy bộ. Tôi cũng luôn giãn cơ kỹ trước và sau khi tập để tránh chấn thương.

Ăn uống không còn là "kiểm soát", mà là "cân bằng"

Tôi vẫn ưu tiên protein trong chế độ ăn, ăn nhiều thực phẩm lành mạnh như trứng, cá, thịt nạc, sữa chua, rau và trái cây.

Nhưng tôi cũng không bỏ qua niềm vui ăn uống. Tôi thích làm bánh, nên tôi học cách biến những món đó trở nên "dễ chịu" hơn cho cơ thể - giảm đường, thay nguyên liệu, tận dụng vị ngọt tự nhiên.

Tôi không còn nghĩ rằng phải kiêng hoàn toàn. Tôi tin rằng: ăn uống là để nuôi dưỡng cơ thể, nhưng cũng là để tận hưởng cuộc sống.

3 điều giúp tôi thay đổi

Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra có 3 điều quan trọng:

Thứ nhất, hãy coi việc tập luyện là ưu tiên. Tôi lên lịch tập như một cuộc hẹn quan trọng, và luôn cố gắng giữ đúng.

Thứ hai, không phải buổi tập nào cũng cần "hết sức". Tập vừa phải, đều đặn, và phù hợp với cơ thể quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng quá mức.

Thứ ba, hãy vận động nhiều nhất có thể. Không chỉ trong phòng tập, mà cả trong những việc nhỏ hằng ngày - đi bộ, leo cầu thang, vận động nhẹ -tất cả đều có ý nghĩa.

Và điều tôi nhận ra ở tuổi 76

Tôi chưa từng nghĩ mình có thể cảm thấy mạnh mẽ như bây giờ.

Nhưng điều đó khiến tôi hiểu rằng: Tuổi tác không phải là giới hạn. Nó chỉ là một giai đoạn khác, nơi bạn có thể tiếp tục thay đổi, tiếp tục tiến bộ, nếu bạn muốn.

Giờ đây, tôi không còn theo đuổi việc "gầy" nữa. Tôi muốn mình khỏe, có cơ, và có thể tiếp tục vận động trong nhiều năm tới. Bởi vì sức mạnh không phải thứ chỉ thuộc về tuổi trẻ - nó là thứ bạn có thể xây dựng ở bất kỳ độ tuổi nào, miễn là bạn bắt đầu.