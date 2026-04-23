Học người Nhật cách bảo quản cơm: Hóa ra rất đơn giản mà thay đổi cả thói quen bếp núc của tôi

Hồi trước, tôi có thói quen nấu cơm dư (nấu thừa) rồi cứ để nguyên trong nồi, hôm sau lấy ra hâm lại. Nghĩ đơn giản vậy thôi, cơm còn trong nồi, đậy nắp kín, tủ lạnh thì mát, lo gì. Cho đến một lần đọc được bài viết về cách người Nhật đối xử với hạt cơm thừa, tôi mới giật mình nhận ra tôi đang làm sai gần hết.

Lần đầu nghe, cứ tưởng họ cầu kỳ vô lý

Người Nhật vốn rất trân trọng hạt gạo. Với họ, bỏ phí cơm là điều không nên, nhưng giữ cơm sai cách còn tệ hơn là bỏ đi. Thay vì để cơm thừa trong nồi rồi cho cả nồi vào tủ lạnh như nhiều người hay làm, họ có một quy trình riêng: Chia cơm ra từng phần nhỏ ngay khi còn ấm, gói kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp chuyên dụng có nắp kín khí, rồi cho vào ngăn đông ngay, không cần chờ cơm nguội hẳn.

Lần đầu đọc, tôi thấy hơi cầu kỳ. Cơm mà cũng phải quy trình? Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy có lý.

Hóa ra ngăn mát không phải nơi lý tưởng cho cơm

Điều tôi không biết là cơm, dù đã nấu chín, vẫn chứa bào tử vi khuẩn Bacillus cereus - loại vi khuẩn chịu nhiệt, sống sót qua quá trình nấu và nảy mầm khi cơm nguội dần ở nhiệt độ phòng. Nếu để cơm ngoài quá hai tiếng, vi khuẩn đã có đủ điều kiện sinh sôi. Cho vào ngăn mát thì chậm hơn, nhưng vẫn không ngăn được hoàn toàn, và cơm để ngăn mát cũng chỉ an toàn tối đa khoảng 3 ngày, sau đó hạt cơm khô cứng, mất mùi.

Ngăn đông mới là nơi lý tưởng. Cơm cấp đông đúng cách có thể dùng được 1-2 tuần, thậm chí hơn nếu đóng gói kỹ. Và bí quyết ở chỗ: phải cấp đông khi cơm vừa chín, không phải khi đã nguội lạnh, để giữ lại độ ẩm tự nhiên trong từng hạt.

Nhìn lại, tôi mắc gần đủ các lỗi cơ bản: Để cơm trong nồi cho vào tủ lạnh (hơi ẩm tích tụ làm cơm chua), để cơm nguội ngoài trời rồi mới cất (khí hậu nóng ẩm như ở ta, vi khuẩn phát triển rất nhanh), và hâm đi hâm lại nhiều lần (mỗi lần hâm lại là một lần tạo điều kiện cho vi khuẩn). Những thứ tưởng tiết kiệm mà thật ra đang đặt cả nhà vào nguy cơ.

Từ hồi thay đổi, bếp nhà tôi khác hẳn

Giờ tôi nấu cơm xong, xới ra ngay, chia từng phần vừa đủ một bữa, gói màng bọc thực phẩm, cho thẳng vào ngăn đông. Sáng hôm sau chỉ cần lấy ra, quay lò vi sóng 2 phút là cơm dẻo, thơm, gần như mới nấu. Không còn cảnh cơm khô cứng, bở tung hay ám mùi tủ lạnh nữa.

Cái hay là thói quen nhỏ này vừa giúp tôi tiết kiệm (không bỏ phí cơm), vừa yên tâm hơn về sức khỏe. Mà không tốn thêm công sức gì nhiều, chỉ cần làm ngay thay vì để đó.

Một vài lưu ý nếu bạn muốn làm theo

Nghe thì đơn giản, nhưng để phương pháp này thật sự hiệu quả, có một vài điều bạn nên lưu ý trước khi áp dụng.

Thứ nhất, cấp đông không có nghĩa là "để mãi được". Nhiều người nghĩ cơm vào ngăn đông là an toàn vô thời hạn, nhưng thực tế chỉ nên dùng trong vòng 1-2 tuần để đảm bảo cả chất lượng lẫn an toàn thực phẩm. Để lâu hơn, cơm vẫn không hỏng nhưng sẽ mất mùi, mất vị và kết cấu hạt cơm thay đổi rõ rệt.

Thứ hai, không cấp đông cơm đã nguội lạnh hoàn toàn. Lý tưởng nhất là gói và cấp đông khi cơm vẫn còn hơi ấm, khoảng 60-70°C. Nếu để cơm nguội hẳn rồi mới bọc, hơi ẩm trong hạt cơm đã bay bớt, khi rã đông sẽ khô và bở hơn.

Thứ ba, khi hâm lại cần đảm bảo cơm nóng đều và đủ nhiệt. Trước khi ăn, cơm cần được làm nóng đến ít nhất 74°C, tức là nóng già thực sự, không chỉ ấm bề mặt. Nếu dùng lò vi sóng, nên đậy nắp hoặc phủ màng bọc để giữ hơi, và đảo giữa chừng để nhiệt phân bổ đều. Nhưng hãy nhớ là phải sử dụng nắp đậy hoặc màng bọc đảm bảo yêu cầu an toàn và có thể dùng trong tủ lạnh nhé.

Thứ tư, chỉ hâm một lần. Cơm đã rã đông và hâm nóng rồi thì không nên cho lại tủ lạnh để hâm lần nữa. Mỗi chu kỳ nhiệt thay đổi là một lần vi khuẩn có cơ hội. Vì vậy, chia phần nhỏ từ đầu là bước quan trọng nhất, lấy bao nhiêu, hâm bấy nhiêu.

Và cuối cùng, nếu cơm sau khi rã đông có mùi lạ, màu sắc bất thường hoặc hạt bị nhớt - đừng tiếc, bỏ ngay. Không có bữa sáng nào đáng để đánh đổi với một ngày đau bụng.

Đôi khi những thứ tôi nghĩ là "chuyện nhỏ trong bếp" lại có thể ảnh hưởng đến cả gia đình. Người Nhật dạy tôi điều đó, không phải qua lý thuyết cao siêu, mà qua cách họ trân trọng từng nắm cơm còn lại.