Học người Nhật, áp dụng một liệu pháp đặc biệt giúp giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim: Tắm khoáng nóng mỗi ngày!

Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với chế độ ăn uống khoa học mà còn được thế giới biết đến như một quốc gia giữ kỷ lục về tuổi thọ trung bình. Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuổi thọ của người Nhật luôn nằm trong top đầu, và một trong những "chìa khóa vàng" giúp họ duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần lại đến từ thói quen ngâm mình trong nước nóng mỗi ngày.

Đất nước được mệnh danh ‘mặt trời mọc’ này là một "cường quốc Onsen" hàng đầu thế giới. Số lượng mạch suối nguồn vượt quá 27.000, với lưu lượng phun trào lên tới khoảng 2,6 triệu lít mỗi phút, các dòng suối khoáng nóng trên 42 độ C chiếm tới 47%. Nơi này có 3.085 khu vực Onsen có cơ sở lưu trú, phần lớn phân bố dọc theo các vành đai núi lửa nên hoàn toàn không bao giờ thiếu nguồn nhiệt. Hơn nữa, mùa mưa, bão và tuyết rơi mang lại nguồn tài nguyên nước khổng lồ cho quần đảo, tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào vô tận cho các dòng suối khoáng.

Tắm khoáng nóng hàng ngày tốt cho sức khỏe.

Nhờ được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn tài nguyên Onsen phong phú như vậy, từ xa xưa, người Nhật đã nuôi dưỡng nên những nét văn hóa độc đáo có tên Toji(liệu pháp ngâm suối khoáng trị bệnh), văn hóa tắm bồn và văn hóa Onsen. Đối với người Nhật, tắm khoáng không đơn thuần là một hoạt động làm sạch cơ thể bề ngoài mà thực sự là một liệu pháp y khoa dự phòng thiết yếu trong đời sống thường nhật.

Những lợi ích của việc tắm khoáng nóng đã được lượng hóa bằng các nghiên cứu quy mô lớn. GS.BS Shinya Hayasaka từ Đại học Tokyo City, một chuyên gia hàng đầu về liệu pháp suối nước nóng, đã tiến hành phân tích dữ liệu y tế của hơn 70.000 người trong suốt nhiều năm. Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên trang Toyo Keizai Onlin chỉ ra rằng, những người duy trì thói quen ngâm mình trong nước nóng hàng ngày có nguy cơ đột quỵ giảm 26% và nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm tới 35% so với những người hiếm khi tắm bồn.

Cơ chế này được tạo ra bởi sự kết hợp của tác dụng nhiệt giúp làm giãn nở mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn máu ráo riết để đưa oxy đi khắp cơ thể và đào thải axit lactic gây đau mỏi. Bên cạnh đó, áp lực tĩnh thủy của nước hoạt động như một hệ thống massage tự nhiên, đẩy máu ứ đọng ở chi dưới về tim, trong khi lực đẩy Ác-si-mét làm giảm đi 9/10 trọng lượng cơ thể, giúp toàn bộ hệ xương khớp được giải phóng khỏi áp lực nâng đỡ. Việc tăng thân nhiệt sâu trong quá trình ngâm khoáng còn kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, làm giảm triệt để hormone căng thẳng cortisol, từ đó giúp người tắm giải tỏa stress và mang lại một giấc ngủ sâu, chất lượng hơn.

Trải nghiệm tắm khoáng nóng được nhiều người yêu thích và trở thành một liệu pháp chăm sóc sức khoẻ

Dưới góc nhìn y khoa dự phòng, các nghiên cứu hiện đại chỉ ra hiệu quả của liệu pháp tắm ngâm (Onsen) chủ yếu đến từ sự tác động qua lại giữa nhiệt độ nước và thành phần vi khoáng. Theo những phân tích y tế được đăng tải trên chuyên trang Fujin Koron việc duy trì thói quen ngâm mình đúng cách mang lại tác động rõ rệt trong việc phòng ngừa bệnh lý và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.

Dựa trên các cơ sở khoa học này, công nghệ tạo khoáng nhân tạo đang được giới chuyên môn nhìn nhận như một giải pháp mang tính thực tiễn cao, giúp khắc phục những hạn chế về mặt địa lý của nguồn khoáng tự nhiên. Các hệ thống khoáng hóa hiện nay đã có thể mô phỏng và tái tạo cấu trúc ion của nhiều mỏ khoáng. Điểm đáng chú ý của công nghệ này là cân chỉnh được hàm lượng khoáng ổn định, khả năng cá nhân hóa liệu trình chăm sóc sức khỏe theo từng thể trạng. Cụ thể, hệ thống có thể điều chỉnh để tạo ra dòng nước giàu ion Carbonic – vốn được y học ghi nhận về khả năng hỗ trợ mở rộng mao mạch và thúc đẩy tuần hoàn máu cho người có nguy cơ tim mạch; hoặc tinh chỉnh nồng độ kiềm nhẹ để hỗ trợ làm sạch và bảo vệ những người có làn da nhạy cảm.

Công nghệ tắm khoáng nóng hiện nay có thể giúp mọi người trải nghiệm tại nhà.

Nhờ vậy, hiện nay tắm khoáng nóng có thể được áp dụng ở nhiều nơi khác nhau, từ suối tự nhiên đến những khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, thậm chí ngay tại nhà bởi công nghệ tạo khoáng tại gia. Bột khoáng lấy từ các mỏ khoáng tự nhiên sẽ được cô đặc lại, vận chuyển đến các nơi. Tại đây, công nghệ khoáng hóa sẽ cho ra dòng khoáng có nhiệt độ ổn định, kiểm soát được nồng độ, không còn tạp chất, tạo ra hương thơm, có thể điều chỉnh thành phần để phù hợp hơn với thể trạng người trải nghiệm.