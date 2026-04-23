Công an thông báo cuộc gọi không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để giả mạo cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, theo thông tin phản ánh của một số người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận, thời gian gần đây, liên tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên Công ty Cấp thoát nước Gia Lai để thực hiện hành vi lừa đảo. Thủ đoạn chung là gọi điện yêu cầu làm lại hợp đồng điện nước bằng Căn cước công dân (CCCD) mới, với lý do sổ hộ khẩu giấy và Chứng minh nhân dân cũ đã bị hủy.

Người dân được khuyến cáo không bắt máy số lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và không kết bạn Zalo theo yêu cầu từ người không quen biết. (Ảnh minh hoạ)

Thủ đoạn của các đối tượng sử dụng như sau:

- Thông báo "cắt nước" hoặc "nợ tiền nước": Kẻ gian gọi điện thoại, nhắn tin (qua SMS, Zalo) mạo danh nhân viên điện nước thông báo hộ gia đình đang nợ tiền hoặc gặp sự cố kỹ thuật và sẽ bị cắt nước trong vòng vài giờ tới. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền gấp vào số tài khoản cá nhân để "xử lý".

- Yêu cầu cài đặt ứng dụng (App) lạ: Chúng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link lạ để tải ứng dụng "Chăm sóc khách hàng" nhằm cập nhật thông tin hoặc thanh toán hóa đơn. Thực chất, đây là các phần mềm mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

- Kiểm tra thay mới thiết bị, đồng hồ nước: Đối tượng trực tiếp đến nhà, mặc trang phục tương tự nhân viên công ty nước, yêu cầu kiểm tra định kỳ hoặc thay mới đồng hồ, thiết bị lọc nước với giá cao hoặc thu phí bảo trì không có trong quy định.

- Hoàn tiền hoặc quyết toán thuế: Một số đối tượng gọi điện thông báo khách hàng được hoàn một khoản tiền nước do sai sót và hóa đơn, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc thông tin thẻ tín dụng để nhận tiền.

Để phòng tránh đối tượng xấu mạo danh nhân viên Công ty Cấp thoát nước Gia Lai, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân: Không chia sẻ số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

- Cẩn trọng với các đường link: Không bấm vào các liên kết lạ gửi qua tin nhắn. Chỉ sử dụng các ứng dụng chính thức của công ty cấp nước hoặc các ví điện tử uy tín (Momo, ZaloPay, Viettel Money...) để thanh toán. Không quét mã QR, không nhấp vào các đường link lạ do đối tượng gửi qua Zalo, tin nhắn SMS, mail…

- Xác minh thông tin: Nếu nhận được cuộc gọi đe dọa cắt nước, hãy bình tĩnh cúp máy và gọi trực tiếp đến số tổng đài chăm sóc khách hàng được niêm yết trên hóa đơn tiền nước hàng tháng để kiểm tra.

- Báo cáo cơ quan chức năng: Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

- Tích cực tuyên truyền, chia sẻ thông tin này đến người thân, đặc biệt là người cao tuổi để tránh bị lợi dụng.

Trường hợp nghi ngờ, phát hiện đối tượng lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.