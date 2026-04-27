5 thứ không nên cho vào máy giặt

Máy giặt giúp tiết kiệm thời gian và công sức giặt giũ, nhưng không phải món đồ nào cũng có thể cho vào là xong. Thực tế, có những thứ nếu giặt máy không chỉ nhanh hỏng mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị. Dưới đây là 5 món đồ nên tránh nếu không muốn vừa hại quần áo, vừa tốn tiền sửa chữa.

1. Đồ lót và vải mỏng, dễ hỏng

Những món như áo ngực, đồ ren, lụa hay vải mỏng rất dễ bị giãn, rách khi quay mạnh. Gọng áo ngực còn có thể bung ra, mắc vào lồng giặt gây hư hại. Với những loại này, tốt nhất nên giặt tay hoặc cho vào túi giặt chuyên dụng nếu buộc phải dùng máy.

2. Quần áo có khóa kéo, móc kim loại sắc

Các chi tiết kim loại như khóa kéo, móc cài có thể va đập vào lồng giặt hoặc làm xước những món đồ khác. Ngoài ra, chúng còn dễ mắc vào vải gây rách. Nếu cần giặt, nên kéo khóa lại và lộn trái quần áo để hạn chế hư hại.

3. Giày dép (đặc biệt là giày da hoặc giày cứng)

Không phải đôi giày nào cũng phù hợp với máy giặt. Giày da, giày có phom cứng hoặc đế nặng dễ bị biến dạng khi quay. Chưa kể, lực va đập còn có thể làm hỏng lồng giặt. Một số loại giày thể thao có thể giặt máy, nhưng vẫn nên cân nhắc và dùng túi giặt riêng.

4. Chăn, mền quá to so với máy

Nhồi nhét chăn mền cỡ lớn vào máy giặt nhỏ là sai lầm phổ biến. Khi quá tải, máy sẽ quay không đều, dễ rung lắc mạnh và giảm tuổi thọ. Ngoài ra, đồ cũng không được giặt sạch hoàn toàn. Tốt nhất nên mang ra tiệm giặt hoặc dùng máy có công suất phù hợp.

5. Quần áo dính nhiều đất cát, lông thú

Đất cát và lông thú nếu không xử lý trước sẽ bám vào lồng giặt, gây tắc đường ống hoặc làm máy hoạt động kém hiệu quả. Những hạt cứng còn có thể làm trầy xước lồng. Trước khi cho vào máy, nên giũ sạch hoặc xả sơ qua nước.

Lời khuyên khi dùng máy giặt

Máy giặt rất tiện, nhưng nếu sử dụng sai cách lại dễ gây hại cho cả quần áo lẫn thiết bị. Trước khi giặt, nên phân loại đồ theo chất liệu, độ bẩn và màu sắc để chọn chế độ phù hợp. Những món đồ đặc biệt như vải mỏng, đồ dễ hỏng nên xử lý riêng. Ngoài ra, không nên giặt quá tải, đồng thời vệ sinh máy định kỳ để đảm bảo hiệu quả giặt sạch và duy trì độ bền lâu dài.