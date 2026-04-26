Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kim Linh | 26-04-2026 - 13:50 PM | Sống

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau qua Zalo

Mới đây, Công an xã Phú Hựu (Đồng Tháp) đã kịp thời phối hợp cùng ngân hàng ngăn chặn một vụ chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo, giúp người dân bảo toàn số tiền lớn.

Trước đó, Công an xã Phú Hựu nhận được tin báo từ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sa Đéc - Phòng giao dịch Phú Hựu về trường hợp bà N.T.B.T. (sinh năm 1966, ngụ xã Tân Nhuận Đông) đến làm thủ tục chuyển tiền cho một đối tượng lạ với nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng nhân viên ngân hàng tiếp cận, tuyên truyền và giải thích cho bà T. về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Sau khi được vận động, bà T. đã kịp thời dừng giao dịch, qua đó tránh được nguy cơ mất số tiền lên đến 140 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng lừa đảo đã nhắm vào người lớn tuổi, nhẹ dạ, thiếu hiểu biết về công nghệ. Chúng gọi điện trực tiếp, sau đó kết bạn qua Zalo, đưa ra kịch bản có người thân ở nước ngoài gửi tiền về và yêu cầu nạn nhân chuyển trước một khoản phí để nhận tiền đô la. Dù không có người thân ở nước ngoài, bà T. vẫn tin tưởng và chuẩn bị số tiền lớn để chuyển cho đối tượng theo hướng dẫn.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ liên quan đến tiền bạc. Khi nhận được những yêu cầu chuyển tiền, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin, đồng thời trao đổi với người thân hoặc cơ quan chức năng. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện môn thể thao dùng vợt, không gây ồn, hứa hẹn soán ngôi pickleball

Trend biến ảnh đời thường thành tranh minh hoạ vibe "củ nghệ": Đi chơi lễ hay ở nhà đều đu được, đăng nổ inbox hỏi cách làm

Đi làm lại sau tuổi 35, tôi nhận ra 5 khoản chi có thể cắt ngay - mỗi tháng dư thêm vài triệu mà không phải sống kham khổ

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên