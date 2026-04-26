1 công ty ở Hà Nội phát sinh giao dịch chuyển khoản 9.870.000 đồng với người lạ: Công an yêu cầu làm việc

Vừa qua, công an xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ người dân nhận lại 9,870 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Bà Nguyễn Thị Đảm được Công an xã Lai Đồng hỗ trợ nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể vào ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Đảm (SN 1969, trú tại khu Đồng Than, xã Lai Đồng) thực hiện giao dịch chuyển khoản cho em gái. Tuy nhiên do sơ suất, bà đã chuyển nhầm 9,870 triệu đồng vào số tài khoản 81986888888 - MBBank.

Ngay khi phát hiện sự việc, ngày 16/4, bà Đảm đã đến công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lai Đồng nhanh chóng xác minh, phối hợp với ngân hàng và cơ quan Công an nơi chủ tài khoản cư trú để làm rõ. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận nhầm số tiền nói trên là 1 công ty có trụ sở tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Qua tuyên truyền, vận động, người nhận tiền đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho bà Đảm ngay trong ngày 16/4.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ﻿