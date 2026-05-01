Khung cảnh tấp nập tại KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Trong ngày nghỉ lễ 1/5, Khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách khu vực phía Nam. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đổ về đây để vui chơi, tham quan và tận hưởng không khí sôi động của kỳ nghỉ kéo dài. Hình ảnh du khách xếp hàng check-in, di chuyển giữa các khu tham quan và tập trung tại các điểm vui chơi cho thấy sức hút rất lớn của khu du lịch này trong dịp cao điểm lễ năm nay.

Du khách tấp nập xếp hàng vào KDL Đại Nam sáng 1/5.

Sức nóng của Đại Nam trong dịp 30/4 - 1/5 không phải là điều bất ngờ. Một trong những lý do quan trọng nhất giúp khu du lịch này hút khách là chính sách miễn phí vé vào cổng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh nhu cầu đi chơi của các gia đình tăng mạnh nhưng ai cũng cân nhắc chi phí, việc được vào cổng miễn phí đã trở thành yếu tố kích thích lượng khách tăng cao rõ rệt.

Không chỉ có ưu đãi về giá, Đại Nam còn đẩy mạnh hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5. Du khách đến đây có thể xem biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật, tham gia các chương trình hoạt náo tại khu trò chơi, theo dõi đua chó Greyhound và thưởng thức màn trình diễn flyboard tại biển nhân tạo. Sự kết hợp giữa tham quan và giải trí giúp khu du lịch này phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau, từ gia đình có trẻ nhỏ đến nhóm bạn trẻ đi chơi lễ.

Khu du lịch Đại Nam có quy mô có diện tích khoảng 450ha, được đầu tư từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và chính thức mở cửa từ ngày 11/9/2008. Với quy mô rộng lớn, nơi đây hội tụ nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một quần thể, từ biển, hồ, sông, núi cho tới khu vui chơi, công trình tâm linh và vườn thú mở. Đây là lợi thế giúp du khách chỉ cần đến một địa điểm nhưng vẫn có thể trải nghiệm đa dạng hoạt động trong cả ngày.

Trong số các hạng mục nổi bật, Kim Điện và tòa Bảo Tháp 9 tầng là những điểm tham quan đặc biệt thu hút khách trong dịp này khi được mở cửa từ ngày 25/4 đến 4/5. Bên cạnh đó, biển nhân tạo, vườn thú mở và khu vui chơi giải trí quy mô lớn tiếp tục là những điểm “giữ chân” du khách. Riêng khu vui chơi được giới thiệu có diện tích lên tới 50ha, quy tụ nhiều trò chơi ở nhiều cấp độ khác nhau, nhờ đó đáp ứng được nhu cầu của cả trẻ em lẫn người lớn.

Đại Nam hút khách còn bởi khả năng đáp ứng cùng lúc nhu cầu tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng ngắn ngày. Theo thông tin từ khu du lịch, khách lưu trú tại khách sạn còn được tặng kèm vé tham quan, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho nhóm khách đi theo gia đình hoặc muốn ở lại qua đêm. Mô hình tích hợp nhiều tiện ích trong một quần thể lớn giúp nơi đây trở thành lựa chọn thuận tiện cho kỳ nghỉ lễ, khi nhiều người muốn tìm một địa điểm có đủ dịch vụ thay vì phải di chuyển qua nhiều nơi.

Có thể thấy, lượng khách tấp nập đổ về Đại Nam trong ngày 1/5 đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: ưu đãi miễn phí vé vào cổng, chuỗi chương trình giải trí liên tục, quy mô rộng lớn và hệ thống hạng mục tham quan phong phú. Với những lợi thế đó, khu du lịch của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục là điểm đến gây chú ý mỗi dịp nghỉ lễ, đặc biệt với du khách khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

