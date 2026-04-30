Cận cảnh người dân và du khách đổ dồn về bãi biển Đà Nẵng chiều 30-4

Ghi nhận trong ngày nghỉ lễ 30-4, các bãi tắm ven biển thuộc các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bãi biển Đà Nẵng đông kín người trong ngày nghỉ lễ 30-4

Tại bãi tắm Phạm Văn Đồng, dòng người liên tục đổ về tắm biển, dạo chơi, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi chiều

Các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Mân Thái, Mỹ An, Phước Mỹ cũng chật kín người

Thời tiết trong ngày khá thuận lợi với nắng nhẹ, gió biển mát, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động vui chơi ngoài trời

Sức hút của biển Đà Nẵng trong dịp lễ năm nay còn đến từ chuỗi sự kiện “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026” với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, diễn ra từ ngày 25-4 đến 3-5.

Hàng loạt hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch đặc sắc được tổ chức như trình diễn thể thao biển, lễ hội ẩm thực, thi đấu thể thao, chương trình nghệ thuật hằng đêm… góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách.

Du khách nước ngoài đi dạo trên bãi cát giữa dòng người đông đúc

Nhiều du khách thích thú quay lại cảnh thả diều trên bãi biển

Theo dự báo, tổng lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ năm nay tăng hơn 15% so với cùng kỳ 2025; công suất phòng toàn thành phố đạt khoảng 60–65%, trong đó khối khách sạn 4–5 sao đạt 75–80%. Hoạt động hàng không cũng ghi nhận tăng trưởng với khoảng 1.460 chuyến bay đến Đà Nẵng trong 9 ngày cao điểm

Nhiều nhà hàng, quán cà phê ở bãi biển trở thành điểm thu hút du khách

Người dân và du khách chờ gửi xe máy vào bãi tắm Phạm Văn Đồng

Bãi giữ xe và khu vực tắm nước ngọt kín chỗ

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách được các đơn vị chức năng tăng cường. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc trực tại các bãi tắm, sẵn sàng hỗ trợ người dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.