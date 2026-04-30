Cận cảnh người dân và du khách đổ dồn về bãi biển Đà Nẵng chiều 30-4
Chiều 30-4, người dân và du khách đổ dồn về các bãi biển Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh đông nghịt trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.
Ghi nhận trong ngày nghỉ lễ 30-4, các bãi tắm ven biển thuộc các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Bãi biển Đà Nẵng đông kín người trong ngày nghỉ lễ 30-4
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách được các đơn vị chức năng tăng cường. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc trực tại các bãi tắm, sẵn sàng hỗ trợ người dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Người lao động