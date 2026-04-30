Kinh nghiệm xương máu vẫn bất lực: 12h đêm, 2h sáng và 12h trưa vẫn chưa xong, cửa ngõ phía Tây TP.HCM và các tỉnh đông nghẹt người đi nghỉ lễ

Không ít người tin rằng mình đã “rút kinh nghiệm xương máu” sau nhiều mùa cao điểm, chỉ cần đi lệch nhịp, đợi người khác về từ hôm trước, chọn xuất phát đúng ngày nghỉ lễ 30/4 hoặc tranh thủ lên đường lúc nửa đêm, rạng sáng là có thể né được cảnh kẹt xe.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi càng cố tránh, dòng người càng dồn về cùng một thời điểm, bởi ai cũng mang chung suy nghĩ “đi giờ này sẽ thoáng”.

Theo ghi nhận từ Báo Tuổi Trẻ, sáng 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày năm nay khiến nhu cầu di chuyển của người dân TP.HCM tăng đột biến. Lượng phương tiện đổ dồn về các tỉnh miền Tây và các điểm du lịch khiến khu vực cửa ngõ phía Tây nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài ngay từ sáng sớm.

Từ hơn 9h, dọc theo các tuyến đường Lê Khả Phiêu, khu vực vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền đến nút giao Bình Thuận,… dòng phương tiện đổ về ngày càng dày đặc. Xe nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số, nhích từng chút một.

Ở nhiều đoạn, xe máy vẫn có thể len lỏi di chuyển chậm, nhưng ô tô gần như “đứng bánh” trong nhiều thời điểm.

Dòng người tấp nập rời thành phố đi nghỉ lễ (ảnh báo tuổi trẻ)

Không chỉ các trục đường chính tại TP.HCM, áp lực giao thông còn lan rộng sang các khu vực lân cận. Theo Báo Người Lao Động, kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến dòng người từ TP.HCM đổ về các tỉnh, thành miền Tây tăng mạnh, làm nhiều tuyến giao thông qua địa phận tỉnh Tây Ninh rơi vào tình trạng quá tải từ tối 29/4 đến trưa nay ngày 30/4.

Nhiều tuyến đường ùn tắc khiến người dân di chuyển khó khăn (ảnh người lao động)

Trên mạng xã hội, hành trình về quê dịp lễ nhanh chóng trở thành “nhật ký di chuyển” với hàng loạt cập nhật theo thời gian thực. Không ít người chia sẻ những chuyến đi kéo dài ngoài dự kiến, cho thấy áp lực giao thông không chỉ dồn vào ban ngày mà còn kéo dài xuyên đêm.

Một trường hợp cho biết xuất phát từ Đồng Nai lúc 16h30 hôm trước nhưng phải đến 1h sáng hôm sau mới về tới An Giang, trong khi quãng đường chỉ khoảng 320km. Tương tự, chặng TP.HCM - Bến Tre vốn quen thuộc cũng không còn “dễ đi” như ngày thường, khi có người rời thành phố từ 7h sáng nhưng đến 11h30 mới về đến nhà, thời gian di chuyển gần như tăng gấp đôi.

Người dân cập nhật hành trình về quên trên mxh (Ảnh fb)

Ở một diễn biến khác, nhiều “kinh nghiệm xương máu” tiếp tục được lan truyền, trong đó phổ biến nhất là lựa chọn xuất phát lúc nửa đêm để né cao điểm. Không ít người khẳng định chỉ cần 12h đêm “vác xe ra phóng” là sẽ đi thông suốt hơn, tránh được cảnh chen chúc ban ngày.

Nhiều người chia sẻ "kinh nghiệm xương máu" mà vẫn khó tránh được tắc đường (ảnh FB)

Tuy nhiên, ngay bên dưới những lời khuyên này, không ít ý kiến lại cho thấy thực tế hoàn toàn trái ngược. Một người chia sẻ rằng dù đi lúc 2h sáng nhưng đến khu vực Bến Lức (Long An) vẫn gặp cảnh “tắc cứng ngắc”, xe gần như không thể di chuyển. Điều này cho thấy những khung giờ từng được xem là “an toàn” cũng dần trở nên quá tải khi lượng phương tiện cùng lúc đổ về.

Những câu chuyện trái chiều liên tiếp xuất hiện càng cho thấy một thực tế khó tránh là trong cao điểm nghỉ lễ, gần như không tồn tại “giờ vàng” để di chuyển. Khi quá nhiều người cùng tin vào một lựa chọn, chính lựa chọn đó lại trở thành điểm nghẽn, khiến mọi toan tính né ùn tắc rốt cuộc đều rơi vào vòng lặp quen thuộc.

Tình trạng ùn tắc không chỉ diễn ra tại TP.HCM mà còn xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Đến trưa 30/4, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ và cao tốc rơi vào cảnh quá tải khi dòng phương tiện tăng mạnh. Trên các hội nhóm giao thông, không ít tài xế cho biết cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) xuất hiện tình trạng “kẹt cứng” kéo dài, với thời gian di chuyển bị cộng thêm hàng chục phút so với bình thường. Hình ảnh bản đồ giao thông hiển thị dải đỏ kéo dài cho thấy áp lực phương tiện tăng cao, khiến nhiều đoạn gần như tê liệt. Nhiều tuyến đường vẫn đang trong tình trạng quá tải (ảnh FB) Tại khu vực cửa ngõ Hà Nội, các tuyến huyết mạch cũng không tránh khỏi cảnh tương tự. Nhiều người chia sẻ khi di chuyển qua Pháp Vân - tuyến đường quen thuộc hướng về các tỉnh phía Nam, dòng xe dồn ứ kéo dài, tốc độ di chuyển chậm. Trên ứng dụng bản đồ, thời gian dự kiến cho một số hành trình bị kéo dài thêm hàng chục phút, thậm chí cả giờ đồng hồ so với ngày thường. Người dân liên tục cập nhật hình ảnh từ các ứng dụng bản đồ, cho thấy hàng loạt tuyến đường chuyển sang màu đỏ (ảnh FB) Đáng chú ý, không ít hành trình quen thuộc cũng bị kéo dài ngoài dự kiến. Có người cho biết quãng đường từ Hà Nội về Phú Thọ vốn chỉ mất khoảng 2-3 tiếng, nhưng hôm nay đã kéo dài hơn 5 tiếng vẫn chưa tới do quá ùn tắc. Những cung đường quen thuộc cũng tắc đều (Ảnh Fb) Những cập nhật theo thời gian thực cho thấy, dù lựa chọn xuất phát từ sáng sớm hay giữa trưa, nhiều người vẫn phải chấp nhận cảnh “chôn chân” trên đường khi lượng phương tiện dồn về cùng lúc. Xen giữa đó là không khí nhộn nhịp, tấp nập đặc trưng của ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khi dòng người nối dài rời đô thị, tạo nên bức tranh giao thông vừa sôi động, vừa quá tải.

