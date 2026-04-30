Không phải Đà Lạt, đây là ngọn núi ở miền Nam càng lên cao càng mát, có lúc chỉ 15–17 độ C, sau 17h có trải nghiệm rất lạ

Không cần đi xa tới các tỉnh miền núi phía Bắc, du khách ở miền Nam cũng có một điểm đến nhiều bất ngờ vì không khí thay đổi rõ rệt theo độ cao. Núi Bà Đen ở Tây Ninh được biết đến là “nóc nhà Nam Bộ” cao 986 m. Bà Đen nằm trong khối núi gồm ba ngọn núi chính, tổng diện tích 24 km2 gồm Núi Heo - Núi Phụng - Núi Bà Đen. Nơi đây có địa hình đa dạng với nhiều hang động, vách đá granite, thảm thực vật phong phú và quần thể tâm linh. Nơi đây hu hút khách nhờ khí hậu dễ chịu hơn đồng bằng, cảnh quan thoáng đãng, trải nghiệm chiều tối khá khác biệt và nhiều món đặc sản địa phương dễ gây thương nhớ.

Bà Đen được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1989.﻿

Càng lên cao càng mát, chiều xuống dễ có cảm giác như chạm “mùa đông” giữa miền Nam

Thời điểm đẹp nhất để đi Núi Bà Đen là mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 hoặc rõ hơn là từ tháng 12 đến tháng 2 nếu bạn muốn thời tiết mát, ít mưa và thuận tiện cho cả tham quan lẫn chụp ảnh.

Đây là giai đoạn thời tiết khu vực ổn định, ít mưa và dễ di chuyển hơn trên núi. Nếu bạn thích thời tiết dễ chịu nhất, khoảng tháng 12 đến tháng 2 thường được xem là lý tưởng hơn cả.

Nếu muốn săn mây và ngắm bình minh, bạn nên đi sáng sớm từ khoảng 5h30 đến 8h00. Nếu thích ngắm hoàng hôn và không khí mát hơn, khung 15h00 đến 17h30 là đẹp; còn sau 18h00 phù hợp với người thích không gian yên tĩnh, chiêm bái và trải nghiệm buổi tối.

Nếu bạn muốn đi leo núi, thời gian từ tháng 11 đến tháng 5 vì thời tiết khô ráo hơn, đường bớt trơn.

Để đi lễ, trải nghiệm không khí hội xuân bạn nên đến núi Bà Đen vào đầu năm âm lịch hoặc dịp vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch là thời điểm đông và sôi động hơn.

Với nhiều người lần đầu đến Núi Bà Đen, điều gây ấn tượng không phải chỉ là độ cao hay tầm nhìn rộng, mà là cảm giác thời tiết thay đổi khá nhanh khi lên núi. Khu vực đỉnh núi cao 986 m này có nền nhiệt thấp hơn vùng thành thị khoảng 8–10 độ C, riêng sau 17h có thời điểm còn 15–17 độ C, khiến không ít du khách phải mang theo áo khoác nhẹ dù đang giữa mùa hè.

Chính yếu tố khí hậu này giúp Núi Bà Đen trở thành lựa chọn hấp dẫn với du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận muốn tìm nơi “đổi gió” ngắn ngày. Không cần lên máy bay hay đi hàng trăm km tới vùng núi cao phía Bắc, nhiều du khách ở miền Nam vẫn có thể cảm nhận không khí mát lành, gió lớn và nhịp cảnh quan rất khác chỉ sau một chuyến đi ngắn đến Tây Ninh.

Điểm du lịch cuối tuần lý tưởng

Từ lâu, Núi Bà Đen gắn với hình ảnh một điểm đến tâm linh nổi tiếng ở Tây Ninh. Tuy nhiên, nơi này ngày càng thu hút thêm nhóm khách trẻ, gia đình và du khách thích trải nghiệm ngắn ngày nhờ hệ thống cáp treo thuận tiện, cảnh quan đẹp, khả năng săn mây vào sáng sớm và góc nhìn bao quát vùng hồ Dầu Tiếng cùng đồng bằng xung quanh.

Điều đáng chú ý là Núi Bà Đen không còn chỉ phù hợp với hành trình đi lễ. Cùng trong một chuyến đi, du khách có thể kết hợp tham quan quần thể chùa Bà, lên đỉnh ngắm cảnh, chụp ảnh, săn mây và tận hưởng sự thay đổi rõ rệt của thời tiết theo từng khung giờ, điều không nhiều điểm đến ở miền Nam có được.

Lên núi ngắm cảnh, xuống núi nhớ vị bánh tráng phơi sương và muối tôm Tây Ninh

Ngoài khí hậu và cảnh quan, ẩm thực là một lý do khiến nhiều người nhớ về Núi Bà Đen sau chuyến đi. Khi đến Tây Ninh, hai cái tên được nhắc nhiều nhất vẫn là bánh tráng phơi sương và muối tôm. Trong đó bánh tráng phơi sương gây ấn tượng bởi độ dẻo mềm đặc trưng, còn muối tôm được xem như gia vị gắn liền với bản sắc ẩm thực địa phương. Đây cũng là những món thường nằm trong danh sách quà mang về của du khách.

Sự kết hợp giữa khí trời mát hơn, cảnh quan trên cao và món ăn đậm chất Tây Ninh khiến hành trình đến đây không chỉ dừng ở chuyện tham quan, mà còn trở thành một trải nghiệm đủ đầy về vị giác lẫn cảm xúc.

