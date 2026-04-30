Vì sao giá vé máy bay liên tục thay đổi, không ổn định như giá vé tàu, xe?

Săn được vé máy bay giá rẻ không phải chuyện dễ dàng đối với nhiều người đam mê du lịch. Thực tế, không như giá vé tàu xe, giá vé máy bay một chuyến luôn biến động không ngừng. Khách hàng hiểu rõ lý do mới dễ tìm được vé giá hợp lý.

Theo Kyle Maltz, chuyên gia từ Dollar Flight Club, câu lạc bộ săn vé máy bay giá rẻ chuyên nghiệp, nguyên nhân thực sự khiến giá vé máy bay thay đổi liên tục chính là thuật toán định giá linh hoạt, sự biến động của nhu cầu thị trường và yếu tố ngoại cảnh tác động đến giá nhiên liệu.

Các hãng hàng không hiện nay sử dụng công nghệ quản lý doanh thu để điều chỉnh giá vé trong thời gian thực, dựa trên nhu cầu thực tế, số lượng ghế còn trống và chiến lược của các đối thủ cạnh tranh.

Trong mô hình định giá linh hoạt này, các hãng hàng không chia số lượng ghế trên cùng một chuyến bay thành nhiều phân khúc giá khác nhau, hay còn gọi là "bậc giá" (fare buckets).

Khi những chiếc ghế ở phân khúc giá thấp được bán hết, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phân khúc tiếp theo với mức giá cao hơn. Ví dụ, Delta Air Lines sử dụng tới 77 phân khúc giá khác nhau, trong khi American Airlines sử dụng 24 và Southwest Airlines là 28.

Các hãng hàng không thường biến động giá mạnh vào thời điểm 21, 14, 7 ngày trước chuyến bay. (Ảnh: NYP)

Cách vận hành này cho phép các hãng hàng không giữ lại một số ghế hạng phổ thông cho những khách hàng doanh nhân thường đặt vé sát giờ bay và sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn.

Một yếu tố khác thúc đẩy sự thay đổi dựa trên thuật toán là quy luật về nhu cầu và xu hướng đặt vé. Hệ thống sẽ so sánh tốc độ bán vé hiện tại với các dữ liệu lịch sử.

Nếu một chuyến bay có tốc độ lấp đầy nhanh hơn dự kiến, giá vé có thể tăng dần. Ngược lại, chuyến bay ít lấp đầy, sẽ lại giảm. Bên cạnh đó, có những thời điểm tăng giá dễ dự đoán hơn như các dịp lễ tết hoặc cuối tuần.

Vị chuyên gia cũng chia sẻ rằng các hãng thường thiết lập lộ trình điều chỉnh giá tự động tại các mốc thời điểm quan trọng, thường là khoảng 21 ngày, 14 ngày và 7 ngày trước khi máy bay khởi hành. Vậy nên, khách hàng có thể biết khi nào giá thay đổi mạnh.

Một đường bay có quá nhiều lượt tìm kiếm lặp lại, hệ thống sẽ nhận diện đó là nhu cầu cao và đẩy giá lên.

Giống như bất kỳ ngành nghề nào khác, các hãng hàng không luôn theo sát đối thủ. Nếu một hãng giảm giá, các hãng khác thường sẽ có động thái tương tự để duy trì sức cạnh tranh, tạo ra hiệu ứng trên toàn thị trường.

Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như tình trạng thiếu hụt nhân lực, nhu cầu du lịch bùng nổ sau đại dịch và đặc biệt là chi phí nhiên liệu cũng đóng vai trò quyết định giá vé.

Đáng chú ý, các hãng hàng không còn có thể điều chỉnh giá dựa trên "điểm bán" (point of sale). Điều này có nghĩa là cùng một chuyến bay, cùng một khung giờ nhưng mức giá có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý nơi bạn thực hiện thao tác đặt vé.

Để có được mức giá tốt nhất, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên sử dụng chế độ ẩn danh khi tìm kiếm để tránh việc bị định vị tự động.

Ngoài ra, khi đặt vé cho một nhóm người, khách hàng nên kiểm tra giá cho từng người đơn lẻ để có thể canh được thời điểm giá biến động mà mua rẻ. Cuối cùng, việc so sánh giá trên nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau vẫn là phương pháp tối ưu để tìm được vé giá rẻ.