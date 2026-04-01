Điều khiến Cục trưởng Xuân Bắc phải thốt lên "Em chỉ cần có thế"

Theo Nhật Linh | 30-04-2026 - 02:00 AM | Lifestyle

Chỉ là một câu hỏi vu vơ khi vừa đi làm về muộn, nhưng cái gật đầu không do dự của con trai đã khiến Xuân Bắc phải thốt lên "Thế là tuyệt vời rồi!".

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc chia sẻ một mẩu chuyện đời thường về cậu con trai Bi béo, nhận về hơn 57.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Câu chuyện không có cao trào, không có kịch tính, chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong cuộc sống gia đình nhưng lại rất đáng yêu và ấm áp.

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, sau khi đi làm về muộn, anh ghé vào phòng con trai và có đoạn hội thoại như dưới đây:

"Bố: Bi chưa ngủ à?

Bi: Con chuẩn bị ngủ ạ!

Bố: (vào phòng thấy đang nằm trên giường, tay cầm điều khiển tivi) Mai học bình thường hả con?

Bi: Vâng. Bố đi làm về ạ?

Bố: Ừ, đang đói quá. Hay là… Bi nấu bát mì cho bố nhỉ!?

Bi: Vâng”.

Chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Bắc. (Ánh chụp màn hình)

Điều khiến Xuân Bắc xúc động không phải là bát mì mà là cách cậu con trai đáp lại khi không một giây do dự, không than thở, không chần chừ. Chỉ một chữ "vâng" rất gọn, rồi lập tức bỏ điều khiển, bật dậy, chạy ra bếp. Nam nghệ sĩ hài hước viết thêm: "Em chỉ cần có thế!!! Em không quan tâm đến mặn, nhạt, cay, chua, chín tới hay chín kĩ… Thế là tuyệt vời rồi!!!".

Chính cái không quan tâm ấy lại là điều khiến nhiều bậc phụ huynh gật gù. Bởi thứ phụ huynh cần không phải là một kết quả hoàn hảo, mà là thái độ sẵn sàng, sự quan tâm rất thật và tình cảm không cần tính toán của con cái.

Bi béo nấu mỳ cho bố lúc đêm muộn

Dưới phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với niềm vui giản dị của nam nghệ sĩ:

- Bé nhà em cũng vậy, tình cảm lắm. Lúc nào cũng quan tâm người khác kể cả bản thân nó đang mệt. Yêu cực ấy.

- Hạnh phúc giản dị anh nhỉ.

- Chuẩn trai ngoan của bố, chưa ăn đã thấy ấm lòng rồi.

- Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn bé xíu tham gia Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? mà giờ đã thành chàng thanh niên rồi.

- Đọc xong tự nhiên thấy nhớ con ghê. Nhiều khi con làm mấy việc nhỏ thôi mà mình vui cả ngày, kiểu thấy con biết nghĩ cho mình là đủ rồi.

- Trẻ con không cần làm gì to tát, chỉ cần có ý thức quan tâm là đã hơn rất nhiều thứ rồi. Bát mì có thể chưa ngon nhưng tình cảm thì đầy ắp.

- Cái "vâng" không suy nghĩ ấy mới quý. Nhiều đứa trẻ giờ hỏi là còn phải "đợi con tí", "để con xem đã", nên đọc mà thấy ấm lòng thật.

- Làm bố mẹ rồi mới hiểu, con ngoan không phải là học giỏi hay đạt thành tích, mà là những lúc như thế này.

- Nhìn vậy thôi chứ đó là cả một quá trình dạy con. Không tự nhiên mà con có phản xạ quan tâm như thế đâu.

Bi béo (tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên), con trai thứ hai của nghệ sĩ Xuân Bắc là cái tên quên thuộc với nhiều khán giả truyền hình. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi, Mình đi Đâu Thế?, Bi béo được khán giả vô cùng yêu mến bởi tính cách hài hước và những biểu cảm cực "lầy lội". Không chỉ vậy, Bi còn sở hữu loạt meme "quốc dân" cực kì đáng yêu, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Bi béo hồi nhỏ sở hữu loạt meme "quốc dân" cực kì đáng yêu

Với gương mặt "diễn như không diễn", loạt biểu cảm "chuẩn không cần chỉnh", mỗi lần Bi béo xuất hiện là cộng đồng mạng lại được phen cười nghiêng ngả. Biểu cảm "mặt lạnh nhưng lời đanh đá", "cà khịa đầy nghệ thuật" của Bi không chỉ khiến người xem được giải trí mà còn trở thành nguồn tư liệu vô tận cho loạt meme hài hước.

Giờ đây, ở tuổi 17, Bi béo đã khác xưa rất nhiều. Cậu cao lớn vượt trội, có phần điềm đạm hơn nhưng vẫn không đánh mất vẻ tinh nghịch quen thuộc.

Theo chia sẻ từ NSND Xuân Bắc, Bi béo hiện đang theo học tại một trường tư thục song ngữ. Điều mà gia đình anh luôn hướng đến khi dạy con không phải là thành tích hay sự nổi tiếng, mà là khả năng sống độc lập, biết yêu thương và có trách nhiệm.

