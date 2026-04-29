Vé máy bay chạm mốc 25 triệu, Thái Lan không còn là lựa chọn rẻ nữa rồi

Trong bối cảnh hiện tại, bức tranh du lịch quốc tế đang phủ lên một gam màu trầm lắng hơn khi du khách phải đối mặt với gọng kìm kép là chính sách thị thực thắt chặt và giá vé máy bay leo thang tới mức chóng mặt. Giấc mơ chạm tay vào những vùng đất mới, vốn là nhu cầu cơ bản sau những ngày làm việc căng thẳng, giờ đây đang trở nên xa vời và mang tính thách thức hơn bao giờ hết.

Vé máy bay phi mã, bay Thái Lan này tốn bằng đi tour du lịch cao cấp

Theo ghi nhận thực tế, giá vé máy bay quốc tế chặng ngắn từ Việt Nam đã tăng vọt gấp đôi so với ngày thường. Xứ sở Chùa Vàng vốn được mặc định là điểm đến rẻ và tiện, nay cũng khiến dân tình phải ôm tim khi nhìn vào bảng giá. Ngay cả thủ đô Bangkok, nơi có tần suất chuyến bay dày đặc nhất, giá vé cũng biến động rất mạnh, chiều đi từ 4,3 triệu đến 12,6 triệu đồng và chiều về từ 5,3 triệu đến 11,1 triệu đồng mỗi lượt.

Khảo sát thực tế: Bay Thái Lan dịp lễ "ngốn" bao nhiêu tiền?

Để thấy rõ độ choáng váng của giá vé dịp lễ, dưới đây là khảo sát chi tiết tại 3 chặng bay nóng nhất từ Việt Nam sang Thái Lan:

Đầu cầu Hà Nội đi Bangkok: Chặng "quốc dân" cũng chát

Dù đường bay Hà Nội đi Bangkok có tới 4 hãng khai thác bay thẳng (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Bamboo Airways) với thời gian bay chỉ vỏn vẹn 2 giờ, giá vé dịp lễ vẫn không hề hạ nhiệt. Vietjet Air, hãng bay vốn quen mặt với tệp khách phổ thông, cũng ghi nhận mức giá khứ hồi lên tới 9,3 triệu đồng cho hành trình từ 29/4 đến 3/5. Con số này tăng 30 đến 40% so với ngày thường. Nhiều du khách ngỡ ngàng khi chặng bay vốn chỉ tốn khoảng 2,5 triệu đồng một chiều nay đã vọt lên hơn 5 triệu đồng.

Đầu cầu TP.HCM đi Phuket: Đi đã đắt, về còn đắt hơn.

Chặng TP.HCM bay thẳng Phuket (khoảng 1 giờ 50 phút bay) được khai thác với tần suất dày đặc 9 đến 12 chuyến mỗi ngày. Tuy nhiên, giá vé lại đang tạo ra cú sốc thực sự. Vé một chiều đi dao động từ 9,2 đến 11,7 triệu đồng, nhưng chiều về lại neo ở mức cực gắt: 10,8 đến 12,8 triệu đồng. Nhẩm tính nhanh, một vé khứ hồi trọn vẹn có thể chạm mốc 20 đến 24 triệu đồng mỗi người (chưa bao gồm hành lý). Áp lực di chuyển sau kỳ nghỉ đã đẩy chi phí lên đỉnh điểm, khiến tổng ngân sách bị đội lên một cách vô lý cho một điểm đến sát vách Việt Nam

Đầu cầu Hà Nội đi Chiang Mai: Ít lựa chọn, tốn thời gian

Đây là chặng bay khó nhằn nhất vì không có đường bay thẳng. Khách từ Thủ đô bắt buộc phải quá cảnh ít nhất một điểm, đẩy thời gian di chuyển thực tế kéo dài từ 5 đến tận 16 tiếng tùy lịch bay. Đã tốn thời gian, chi phí cũng không hề rẻ. Vé khứ hồi nối chuyến đang dao động từ 8,1 đến 11,6 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí). Tại Chiang Mai, mức giá gây sốc này đẩy tổng chi phí di chuyển lên ngang ngửa với một chuyến du lịch trọn gói cao cấp vào thời điểm bình thường

Đứng trước bài toán kinh tế quá nan giải, hành vi của du khách Việt lập tức có sự chuyển dịch rõ rệt. Sự ngẫu hứng xách balo lên và đi đã nhường chỗ cho những tính toán thiệt hơn. Nhiều gia đình quyết định chuyển hướng sang du lịch nội địa, ưu tiên các tour trọn gói để kiểm soát rủi ro phát sinh.

Một làn sóng khác đang đổ xô chọn các hành trình đường bộ sang nước láng giềng như Trung Quốc, Lào hay đi du lịch trong nước để cứu vãn ví tiền. Thực tế ghi nhận có những gia đình 5 người khi lên kế hoạch xuất ngoại đã phải lập tức hủy bỏ vì nhẩm tính riêng tiền vé máy bay và khách sạn đi Thái Lan đã vọt lên tới 60 triệu đồng.

Khi chi phí cho vài ngày nghỉ lễ tương đương với thu nhập của nhiều tháng làm việc, du lịch quốc tế đang đứng trước nguy cơ trở thành một đặc quyền thay vì là một lựa chọn phổ biến. Nếu không có những điều chỉnh về giá vé hay các gói kích cầu kịp thời từ các hãng hàng không và cơ quan quản lý, thị trường sẽ sớm chứng kiến sự hạ nhiệt mạnh mẽ khi rào cản về tiền bạc và thủ tục đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của những bước chân ưa xê dịch.