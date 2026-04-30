Hoa hậu Hương Giang và nàng thơ "phim giờ vàng VTV" cùng đọ sắc với mẫu đầm ren giá hơn 11 triệu của local brand Việt

Theo Tiểu Mai | 30-04-2026 - 08:45 AM | Lifestyle

Ba mỹ nhân Việt tạo nên ba sắc thái cuốn hút hoàn toàn khác biệt từ kiêu sa, quyến rũ đến dịu dàng, cổ điển khi diện thiết kế này.

Một thiết kế đẹp đôi khi không chỉ dừng lại ở phom dáng hay chất liệu, mà còn nằm ở cách nó được những người phụ nữ khác nhau diện theo những phong cách và phong thái riêng. Bộ đầm ren trắng của thương hiệu KEIRA TONG chính là ví dụ điển hình: cùng một thiết kế, nhưng 3 mỹ nhân Việt, lại tạo nên ba sắc thái cuốn hút hoàn toàn khác biệt từ kiêu sa, quyến rũ đến dịu dàng, cổ điển khi diện thiết kế này.

Diễn viên Minh Trang

Diễn viên Minh Trang - nữ chính phim "Không Giới Hạn", lại mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng và đầy chất thơ. Cách cô tiết chế phụ kiện và trang điểm giúp tổng thể trở nên trong trẻo, tinh khôi.

Trên nền váy trắng, những họa tiết ren như càng được tôn lên, tạo cảm giác mong manh nhưng vẫn rất cuốn hút, một vẻ đẹp không cần quá nhiều điểm nhấn nhưng vẫn khiến người nhìn khó rời mắt.

Trong khi đó, Hồng Diễm lại chọn cách thể hiện đậm chất cổ điển. Thần thái đằm thắm, nhẹ nhàng của cô hòa quyện hoàn hảo với thiết kế, tạo nên một hình ảnh thanh lịch và kiêu sa. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chính sự giản dị trong cách thể hiện lại khiến bộ đầm trở nên sang trọng theo một cách rất riêng, một nét càng nhìn càng thấm của phụ nữ tuổi ngoài 40.

Diễn viên Hồng Diễm

Hương Giang là người thể hiện rõ nét tinh thần quyến rũ, sắc sảo của thiết kế. Khi diện chiếc đầm, cô lựa chọn cách tôn vinh đường cong cơ thể với phong thái tự tin, sắc sảo. Phần vai trần kết hợp với những chi tiết ren ôm sát tạo nên vẻ ngoài lộng lẫy, mang hơi hướng của một nữ hoàng sắc đẹp hiện đại, nổi bật nhưng không hề phô trương.

Hoa hậu Hương Giang

Điểm thú vị của chiếc đầm ren trắng này nằm ở khả năng "biến hóa" theo từng cá tính. Nếu Hương Giang đại diện cho nét quyến rũ hiện đại, Minh Trang là biểu tượng của sự tinh khôi, thì Hồng Diễm lại mang đến hơi thở cổ điển đầy sâu lắng. Cùng một thiết kế, nhưng qua ba người phụ nữ, nó không chỉ là một chiếc váy đẹp, mà còn là ba phiên bản khác nhau của vẻ đẹp nữ tính.

Thiết kế của KEIRA TONG ghi điểm nhờ sự tinh tế trong từng chi tiết. Lớp ren trắng được thêu hoa tỉ mỉ, tạo hiệu ứng mềm mại như những nhành dây leo ôm trọn cơ thể. Phom dáng cúp ngực kết hợp tay dài giúp cân bằng giữa vẻ gợi cảm và kín đáo, trong khi phần chất liệu xuyên thấu vừa đủ lại mang đến nét quyến rũ rất "ý nhị".

Đây là kiểu trang phục không quá phô trương, nhưng vẫn đủ sức khiến người mặc trở thành tâm điểm nhờ vẻ đẹp thanh tao và sang trọng.

Được biết, thiết kế của KEIRA TONG hiện được bán với mức giá khoảng 415 USD, khoảng hơn 11 triệu đồng tùy theo tỷ giá.

Mức giá này phần nào phản ánh sự đầu tư vào chất liệu ren cao cấp cùng kỹ thuật thêu hoa 3D thủ công đầy tinh xảo. Không chỉ đơn thuần là một chiếc váy, thiết kế còn mang tính ứng dụng cao trong những dịp đặc biệt, đồng thời thể hiện rõ tinh thần nữ tính, sang trọng mà thương hiệu theo đuổi.

Vì sao giá vé máy bay liên tục thay đổi, không ổn định như giá vé tàu, xe?

Cách Hà Nội chỉ 30 phút chạy xe có một ngôi làng "đẹp như tranh vẽ" lên báo Tây liên tục: Mỗi tháng làm 50 tấn hương, xuất khẩu đi cả Ấn Độ - Trung Quốc

Ít ai biết Việt Nam sở hữu công trình bằng 170 tấn đồng đỏ, lập kỷ lục châu Á

Hiệu ứng "ăn kiêng tài chính": Tháng này tằn tiện, tháng sau tiêu sạch tiền lương trong 2 tuần!

Hiệu ứng “ăn kiêng tài chính”: Tháng này tằn tiện, tháng sau tiêu sạch tiền lương trong 2 tuần!

3 "lá chắn" người đi làm U35 phải dựng sẵn trước khi làn sóng sa thải gõ cửa

3 "lá chắn" người đi làm U35 phải dựng sẵn trước khi làn sóng sa thải gõ cửa

Điều khiến Cục trưởng Xuân Bắc phải thốt lên "Em chỉ cần có thế"

Điều khiến Cục trưởng Xuân Bắc phải thốt lên "Em chỉ cần có thế"

