Top 6 loại quả mùa hè giá rẻ, giàu dinh dưỡng, chợ Việt nào cũng bán

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày. Không chỉ giúp giải nhiệt, trái cây còn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Điều đáng nói là có rất nhiều loại quả mùa hè vừa rẻ, vừa dễ tìm mua ở siêu thị hay bất kỳ khu chợ dân sinh nào. Dưới đây là top 6 loại quả tiêu biểu.

1. Dưa hấu – “vua giải nhiệt” ngày nóng

Dưa hấu gần như là lựa chọn đầu tiên khi nhắc đến trái cây mùa hè. Với hàm lượng nước cao, vị ngọt mát dễ ăn, loại quả này giúp cơ thể nhanh chóng hạ nhiệt trong những ngày nắng nóng. Giá dưa hấu vào chính vụ thường khá mềm, dễ mua ở chợ hay các xe bán dọc đường. Ngoài ăn trực tiếp, dưa hấu còn có thể ép nước hoặc làm sinh tố, rất tiện lợi.

2. Dứa – rẻ, dễ chế biến, tốt cho tiêu hóa

Dứa là loại quả vừa ngon vừa đa năng. Vị chua ngọt hài hòa giúp kích thích vị giác, đặc biệt phù hợp trong những ngày oi bức. Dứa còn chứa enzyme hỗ trợ tiêu hóa, thích hợp dùng sau bữa ăn. Ở chợ, dứa thường được bán với giá khá rẻ, thậm chí có thể mua sẵn loại đã gọt sẵn để tiết kiệm thời gian.

3. Chuối – nguồn năng lượng nhanh

Chuối là loại quả quen thuộc, có quanh năm nhưng vào mùa hè thường dồi dào và rẻ hơn. Đây là nguồn cung cấp năng lượng nhanh, phù hợp cho bữa sáng nhẹ hoặc ăn giữa buổi. Chuối cũng dễ bảo quản, không cần cầu kỳ, phù hợp với mọi gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

4. Ổi – giàu vitamin

Ổi là một trong những loại quả có giá “mềm” nhưng giá trị dinh dưỡng lại không hề thấp. Hàm lượng vitamin C trong ổi khá cao, giúp tăng sức đề kháng. Ngoài ra, ổi còn hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu, phù hợp cho những ai muốn ăn nhẹ mà vẫn kiểm soát lượng ăn vào. Ổi bán phổ biến ở chợ, dễ chọn và dễ ăn.

5. Thanh long – thanh mát, dễ tiêu

Thanh long có vị ngọt nhẹ, nhiều nước, rất phù hợp để ăn vào những ngày nóng. Loại quả này còn được đánh giá là dễ tiêu hóa, phù hợp với cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Vào mùa hè, thanh long thường có giá khá rẻ do nguồn cung dồi dào. Chỉ cần cắt ra là có thể dùng ngay, không cần chế biến phức tạp.

6. Xoài – đậm vị, đa dạng cách ăn

Mùa hè là mùa xoài chín rộ, từ xoài xanh đến xoài chín đều được ưa chuộng. Xoài xanh có thể ăn kèm muối ớt, làm gỏi, trong khi xoài chín lại ngọt đậm, thích hợp ăn trực tiếp hoặc xay sinh tố. Giá xoài vào mùa thường khá dễ chịu, phù hợp với nhiều mức chi tiêu. Đây là loại quả vừa ngon miệng vừa dễ biến tấu trong bữa ăn hàng ngày.