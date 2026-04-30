Tự nhiên tiết kiệm được 30 triệu trong 2 tháng, chính tôi cũng không thể ngờ!

Cách đây 2 tháng, tôi bỗng nảy ra 1 ý định thế này: Mỗi lần muốn mua thứ gì đó, tôi không vội bấm "chốt đơn" mà chỉ thêm nó vào giỏ hàng, đồng thời ghi lại giá tiền của nó vào một file ghi chú.

Nghĩ là làm, vì thực ra cũng chẳng tốn mấy công sức. Ban đầu, việc này chỉ giống như một cách tôi "tự trấn an" bản thân rằng mình không mua sắm bốc đồng. Và sau 2 tháng, tôi mở lại danh sách, cộng tổng số tiền của những món đã từng rất muốn mua… con số gần 30 triệu hiện ra cũng tương đương với số dư tài khoản của tôi khi ấy.

Và đó là lúc tôi hối hận vì sao trước đây bản thân không nghĩ ra cách này sớm hơn!

1. "Rất thích" có thể chỉ là ham muốn nhất thời

Trước đây, mỗi lần thấy một món đồ hợp gu, giảm giá, hoặc được review tốt, tôi thường có cảm giác "phải mua ngay". Nhưng khi chuyển sang ghi lại giá thành thay vì chốt luôn, tôi nhận ra phần lớn những mong muốn đó có vòng đời rất ngắn. Có những món tôi ghi lại với sự hào hứng, nhưng chỉ vài ngày sau nhìn lại đã thấy… bình thường.

Việc trì hoãn quyết định mua giúp tôi tách cảm xúc nhất thời khỏi nhu cầu thực sự. Không phải cứ muốn là cần, và không phải cứ thích là phải sở hữu.

2. Không ai nghèo vì 1 đơn hàng, mà vì 100 đơn hàng dồn lại

Khi từng món đồ đứng riêng lẻ, mức giá của nó có thể không quá đáng kể. Nhưng khi tất cả được cộng lại, tổng số tiền khiến tôi giật mình hẳn. 500 nghìn cho một món đồ nhỏ, 1 triệu cho một lần mua sắm online… tất cả đều hợp lý khi đứng riêng. Nhưng khi xếp cạnh nhau, chúng vẽ ra một bức tranh chi tiêu hoàn toàn khác.

Việc nhìn thấy con số tổng khiến tôi hiểu rằng mình không hề "chi ít" như vẫn nghĩ.

3. Nhận ra những "bẫy chi tiêu" quen thuộc

Sau một thời gian, danh sách "những món đồ muốn mua" của tôi bắt đầu lộ ra các quy luật rất rõ. Tôi dễ muốn mua nhất vào buổi tối, khi lướt điện thoại hoặc xem review. Tôi cũng dễ bị thu hút bởi các chương trình giảm giá có giới hạn thời gian. Những món đồ liên quan đến "tự thưởng" sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng xuất hiện khá nhiều trong danh sách.

Nhờ việc ghi lại giá thành trước khi chốt đơn, tôi không chỉ kiểm soát được chi tiêu bốc đồng, mà còn hiểu rõ hơn những điểm yếu của bản thân.

4. Tiền tiết kiệm không đến từ những quyết định lớn

Trước đây, tôi luôn nghĩ muốn tiết kiệm nhiều thì phải cắt giảm những khoản lớn. Nhưng trải nghiệm này cho thấy điều ngược lại. 30 triệu không đến từ một quyết định lớn duy nhất, mà từ hàng chục, thậm chí hàng trăm lần "không mua". Những khoản nhỏ tích lại mới là yếu tố tạo ra sự khác biệt. Và vì mỗi lần không mua đều không gây cảm giác thiếu thốn quá rõ rệt, việc tiết kiệm trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

5. Cảm giác kiểm soát tài chính rõ ràng hơn

Thay đổi lớn nhất thực ra lại không nằm ở con số 30 triệu, mà ở cảm giác chủ động. Tôi không còn thấy tiền "tự biến mất" mà không rõ lý do. Mỗi quyết định chi tiêu đều có khoảng dừng để suy nghĩ. Và chính khoảng dừng đó tạo ra sự khác biệt. Tôi không cần phải ép bản thân tiết kiệm, cũng không cần lập kế hoạch quá phức tạp. Chỉ cần không vội mua, mọi thứ đã thay đổi đáng kể.

Sau hai tháng, tôi vẫn giữ thói quen này. Việc ghi lại giá thành những món đồ mình muốn mua, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một cách hiệu quả để tạo khoảng cách giữa mong muốn và hành động. Và đôi khi, chỉ cần một khoảng cách nhỏ như vậy cũng đủ để giữ lại một khoản tiền lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.