Nhà hàng Hồng Hạnh nổi tiếng Hạ Long ra thông báo quan trọng

Với nhiều du khách đến Hạ Long, thưởng thức hải sản là một trong những trải nghiệm gần như không thể bỏ qua. Thành phố biển này có nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh hải sản nằm rải rác ở Bãi Cháy, Hòn Gai, khu trung tâm và các tuyến đường ven biển. Tuy nhiên, chính sự phong phú đó đôi khi cũng khiến du khách, đặc biệt là người lần đầu đến Hạ Long, dễ nhầm lẫn khi tìm kiếm địa chỉ trên mạng xã hội hoặc bản đồ trực tuyến.

Mới đây, Nhà hàng Hồng Hạnh, một hệ thống ẩm thực quen thuộc tại Hạ Long, đã đăng tải thông báo chính thức về các cơ sở thuộc hệ thống.

Danh sách cơ sở chính thức được đưa ra

Theo thông báo trích từ fanpage chính thức, thời gian qua Nhà hàng Hồng Hạnh nhận được một số phản hồi của khách hàng về việc dễ bị nhầm lẫn giữa các cơ sở chính thức của Hồng Hạnh với một số nhà hàng khác tại Hạ Long có tên gọi tương tự.

Để khách thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, đặt bàn, di chuyển và sử dụng dịch vụ, hệ thống này đã công bố danh sách các cơ sở chính thức. Trong đó có Nhà hàng Hồng Hạnh 1 tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long; Nhà hàng Hồng Hạnh 2 tại phố Hải Phượng, phường Hạ Long; Nhà hàng Hồng Hạnh 3 trên đường Hạ Long, phường Bãi Cháy; Trung Nguyên Legend Bãi Cháy trên đường Hạ Long; Nhà hàng Hồng Hạnh 6 trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy; Nhà hàng Hồng Hạnh 8 trên đường Trần Quốc Nghiễn, đối diện bãi tắm Hòn Gai; Nhà hàng Hồng Hạnh Signature tại Marina Beach, KĐT Vịnh biển Halong Marina, phường Bãi Cháy.

Ngoài ra, hệ thống còn có Hồng Hạnh Food, chuyên các sản phẩm chế biến sẵn, cấp đông, đặt món mang về và giao hàng tận nơi. Đây cũng là kênh được giới thiệu là phù hợp với khách muốn mua quà Hạ Long, mang đi xa, trữ đông tại nhà hoặc dùng trong bữa ăn gia đình.

Trong thông báo, Nhà hàng Hồng Hạnh nhấn mạnh các cơ sở nêu trên là những địa điểm chính thức thuộc hệ thống. Một số địa điểm khác có tên gọi tương tự hoặc dễ gây nhầm lẫn không thuộc hệ thống Nhà hàng Hồng Hạnh.

Du khách cần kiểm tra kỹ trước khi đặt bàn

Thông báo này đáng chú ý trong bối cảnh Hạ Long là một trong những điểm đến du lịch biển đông khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần, mùa hè và các kỳ nghỉ lễ. Khi lượng khách tăng cao, nhu cầu tìm nhà hàng hải sản, đặt bàn trước hoặc mua đồ mang về cũng tăng theo.

Với các hệ thống nhà hàng có nhiều cơ sở, việc khách nhầm địa chỉ, đi sai cơ sở hoặc liên hệ nhầm kênh đặt bàn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm chuyến đi. Đặc biệt, ở Hạ Long, nhiều tuyến phố du lịch có mật độ nhà hàng dày, tên gọi các cơ sở đôi khi dễ tạo cảm giác tương tự nếu du khách chỉ tìm kiếm nhanh trên mạng.

Vì vậy, khuyến cáo được đưa ra là khách hàng nên kiểm tra đúng tên cơ sở, địa chỉ, hotline, Google Map và fanpage chính thức trước khi đặt bàn, đặt món hoặc di chuyển. Với nhóm đi đông người, gia đình có trẻ nhỏ hoặc khách đặt tiệc, việc xác nhận lại thông tin càng cần thiết để tránh phát sinh bất tiện vào giờ cao điểm.

Không chỉ riêng Hồng Hạnh, đây cũng là lưu ý chung khi du khách lựa chọn nhà hàng tại các thành phố du lịch. Việc kiểm tra thông tin chính thức, đọc đánh giá gần nhất, hỏi trước giá và đặt bàn qua kênh rõ ràng sẽ giúp chuyến đi thuận lợi hơn.

Đến Hạ Long nên thử những món hải sản nào?

Từ câu chuyện lựa chọn đúng địa chỉ ăn uống, nhiều du khách cũng quan tâm đến việc nên gọi món gì khi đến Hạ Long. Trong số các đặc sản địa phương, chả mực Hạ Long là món được nhắc đến nhiều nhất. Món ăn này thường được dùng cùng xôi trắng, bánh cuốn hoặc bún, phù hợp cả với bữa sáng lẫn bữa chính.

Bánh cuốn chả mực cũng là lựa chọn quen thuộc, dễ ăn và mang đậm dấu ấn ẩm thực Quảng Ninh. Ngoài ra, du khách có thể thử bún cù kỳ, sam biển, cháo ngán, sá sùng, bề bề, hàu, mực tươi, cua, ghẹ hoặc các loại ốc biển. Đây đều là những món thường xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng hải sản tại Hạ Long.

Tuy nhiên, với hải sản tươi sống, khách nên hỏi rõ giá theo kg, cách chế biến, trọng lượng và các phụ phí nếu có. Riêng những món đặc thù như sam biển, du khách nên chọn cơ sở có kinh nghiệm chế biến để đảm bảo an toàn.