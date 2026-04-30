43 triệu người "nín thở" vì 1 chuyện diễn ra trong nhà Lê Dương Bảo Lâm, hàng xóm phải kéo đến xem hiện trường

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm được cư dân mạng gọi là gia đình nhiều content nhất showbiz Việt. Chỉ từ một tình huống tưởng chừng rất đời thường, Lê Dương Bảo Lâm cũng khiến netizen đứng ngồi không yên vì "biến tấu" hài hước. Nam diễn viên thường xuyên đăng tải những hoạt động trong cuộc sống đời thường và thu hút hàng triệu người xem.

Mới đây nhất, clip ghi lại sự việc mẹ Lê Dương Bảo Lâm "đấu" với gà đã nhanh chóng viral, thu hút tổng cộng hơn 43 triệu lượt xem và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn cơn bắt đầu từ một “nhân vật đặc biệt” chính là chú gà do con trai Lê Dương Bảo Lâm nuôi từ nhỏ như thú cưng. Trong lúc cả gia đình sinh hoạt, chú gà bất ngờ “đột nhập” thẳng vào phòng khách, sau đó lao tới tấn công mẹ của nam diễn viên.

Trước tình huống bất ngờ, bà phải tìm cách xua đuổi, dẫn đến một màn rượt đuổi khắp nhà từ phòng khách, phòng ngủ đến tận khu vực bếp. Chuỗi khoảnh khắc này được chính Lê Dương Bảo Lâm ghi lại và chia sẻ, nhanh chóng khiến người xem “nín thở” vì độ hỗn loạn nhưng cũng không kém phần hài hước.

Clip: Mẹ Lê Dương Bảo Lâm "hỗn chiến" với chú gà do cháu nội nuôi, những clip liên quan sự việc này hút 43 triệu người xem

Sau sự cố, một số đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, hư hỏng nhẹ. Lê Dương Bảo Lâm cũng hài hước tiết lộ rằng hàng xóm xung quanh đã kéo sang xem “hiện trường” vì quá tò mò. May mắn, mẹ của nam diễn viên chỉ bị trầy xước ngoài da, không gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng chắc chắn là một kỷ niệm khó quên.

Không chỉ gây chú ý bởi sự cố “dở khóc dở cười”, câu chuyện còn một lần nữa cho thấy sức hút từ cuộc sống đời thường của gia đình Lê Dương Bảo Lâm. Với cách chia sẻ gần gũi, tự nhiên, nam diễn viên thường xuyên biến những tình huống nhỏ nhặt trong gia đình thành nội dung giải trí thu hút hàng triệu lượt xem.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm té ngã vì chú gà tấn công

Gà rượt đuổi mẹ Lê Dương Bảo Lâm vào tận khu vực bếp

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm "khổ sở" để chạy khỏi chú gà háo chiến

Nam diễn viên cho biết thiệt hại sau trận chiến là nhiều thiết bị nội thất

Nam diễn viên còn "tạo content" để trêu ghẹo mẹ

Cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỷ. Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm trở thành khuôn mặt được khán giả màn ảnh chú ý, bởi lẽ anh gây ấn tượng mạnh khi góp mặt trong Hành Trình Rực Rỡ, 2 ngày 1 đêm... cùng loạt chương trình thực tế. Lê Dương Bảo Lâm sinh sống trong cơ ngơi rộng như "công viên", có sân vườn và hồ bơi vô cùng hoành tráng.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm còn được nhiều sao Việt gọi thân mật là "má Phượng". Khi đi quay cùng con trai, mẹ Lê Dương Bảo Lâm sẽ ngồi ở hậu trường để quan sát và chuẩn bị đồ ăn mỗi lúc công việc sắp hoàn thành. Những phần ăn này được "má Phượng" nấu từ sớm rồi mang theo để con trai ăn hợp khẩu bị, đầy đủ dinh dưỡng.

Có lần nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nói về mẹ Lê Dương Bảo Lâm: "Quay show nhiều tập ở phim trường nếu ai từng làm rồi sẽ hiểu là nó rất cực và điều kiện ăn uống cũng chật hẹp thiếu thốn nhiều thứ. Mình thấy cô loay hoay mình cũng thương, có mấy lần mình hỏi: Cô vào phòng ngồi nghỉ ngơi đi ạ, Lâm quay gần xong con sẽ báo cô. Nhưng cô cười hiền rồi bảo: Cô thích ngồi ở góc khán giả để coi".

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm sẵn sàng hoá thân đủ nhân vật để hỗ trợ công việc của con trai

Thời Lê Dương Bảo Lâm mới vào nghề, mẹ nam diễn viên phải liên tục di chuyển để chăm lo cho con: "Hồi còn ở trọ quận 2, chiều mẹ tan ca lúc 3 giờ ở công ty mẹ chạy về lo cơm nước cho cha con ở Đồng Nai xong là chạy xe lên thành phố dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ cho Lâm và đợi Lâm về mẹ mới về dưới quê. Mẹ đi suốt mấy năm trời, thậm chí có ngày 10 giờ khuya Lâm mới về thì đợi con ăn uống xong xuôi, ngủ rồi mẹ mới về. Mẹ đi phà Cát Lái mà nhiều khi 1 giờ sáng mới về tới nhà. Về tới nhà cha Lâm giật mình vì lo rủi ro dọc đường không ai hay... Đến khi con có tiền, có trợ lý mẹ mới thôi".