Quang Lê thừa nhận làm ăn khó khăn còn mất số tiền lớn: "Tôi đau khổ quá"

Theo Tùng Ninh | 30-04-2026 - 11:32 AM | Lifestyle

Quang Lê thừa nhận làm ăn khó khăn còn mất số tiền lớn: "Tôi đau khổ quá"

"Bây giờ tôi lại phải lên một tour du lịch nữa để kiếm lại số tiền đã mất. Tôi đau khổ lắm" – Quang Lê nói.

Vừa qua, ca sĩ Quang Lê đã gọi điện cho danh hài Thúy Nga chia sẻ về việc anh đi máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam bị mất 16 nghìn đô do trợ lý ngủ quên nên bị trộm.

Tiếp đó, nam ca sĩ tâm sự về khó khăn trong công việc kinh doanh của mình. Anh nói: "Năm nay là năm tuổi của tôi nên tôi gặp hạn quá. Tôi tuổi Ngọ chứ không phải tuổi Mùi.

Quang Lê thừa nhận làm ăn khó khăn còn mất số tiền lớn: "Tôi đau khổ quá"- Ảnh 1.

Thúy Nga và Quang Lê

Tôi làm tour du lịch nhưng vừa rồi giá vé máy bay đắt lên do xăng dầu khiến tour của tôi bị ảnh hưởng. Đợt rồi công ty tôi đưa khách đi Dubai bị ảnh hưởng nhiều do mọi thứ đều tăng giá, lại tình hình chiến sự vùng Trung Đông nhưng tôi vẫn mừng vì chuyến đó trọn vẹn, đưa khách về an toàn.

Bây giờ tôi lại phải lên một tour du lịch nữa để kiếm lại số tiền đã mất. Tôi đau khổ lắm. Năm nay tôi sẽ làm một tour đi các nước Tây Âu gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ vào tháng 7, kéo dài 10 ngày. Nếu ai muốn đi 5 nước Tây Âu với tôi thì ủng hộ tôi để tôi lấy lại chút tiền đã mất".

Thúy Nga nghe xong thốt lên: "Lâu nay Quang Lê chủ yếu ở Việt Nam không về Mỹ rồi dẫn tour đi khắp nơi nên tôi ít được gặp Quang Lê. Phải chi Quang Lê đưa tiền cho tôi giữ hộ thì đâu có mất.

Quang Lê thừa nhận làm ăn khó khăn còn mất số tiền lớn: "Tôi đau khổ quá"- Ảnh 2.

Mong mọi người ủng hộ cho Quang Lê chứ tôi thấy Quang Lê tội nghiệp quá, đưa hết tiền cho trợ lý giữ rồi trợ lý ngủ quên rồi mất tiền".

Quang Lê hỏi Thúy Nga: "Nhưng tiền là tôi đưa cho trợ lý giữ rồi mới mất. Vậy trách nhiệm thuộc về tôi hay trợ lý?".

Thúy Nga khuyên: "Tôi không biết nữa nhưng nếu Quang Lê thương trợ lý thì thôi bỏ qua".

Quang Lê nói thêm: "Tôi nói vậy thôi chứ tôi không làm thế. Không lẽ giờ trợ lý đưa lại tiền cho tôi mà tôi lại cầm. Trợ lý cũng có tiền đền nhưng tôi không lấy. Trợ lý là thân với tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ không lấy tiền".

Cách xử lý của Quang Lê với trợ lý được Thúy Nga khen ngợi là có tình có lý.

Theo Tùng Ninh

