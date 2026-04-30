Chế Linh: "Tôi chỉ ao ước 1 điều trong quãng đời còn lại"

Mới đây, tại chương trình Chế Linh cùng dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về cảm xúc của ông khi chứng kiến sự ra đi của nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ.



Ông nói: "Thời gian qua, tôi gặp phải một số việc không mấy vui trong gia đình văn nghệ sĩ chúng tôi.

Chế Linh

Thực sự, trong những năm vừa qua, chúng tôi mất đi một số anh chị em làm nghệ thuật và mới đây, ca sĩ Công Thành đã bỏ anh chị em nghệ sĩ mà đi, nhắm mắt xuôi tay.

Toàn thể anh em văn nghệ sĩ chúng tôi đều vô cùng thương tiếc với mất mát này trong làng nghệ thuật.

Chúng tôi chỉ là những người đi làm vui cho đời, không biết cách nào diễn tả nỗi buồn này. Tôi cũng biết, không có cách nào tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Mỗi người có một số phận khác nhau.

Ai rồi cũng phải đi tới một giai đoạn nào đó và ra đi. Nhưng tôi còn sức khỏe, còn tiếng nói và giọng hát thì sẽ ráng hát để đem lại những đóng góp làm vui cho đời.

Ở tuổi này rồi, tôi chỉ ước ao một điều trong quãng đời còn lại, rằng dùng toàn bộ sức khỏe còn lại để sáng tác, ghi lại một số hình ảnh đẹp gửi tới tất cả mọi người thương mến tôi, cùng nhau san sẻ vui buồn.

Tôi xin được cúi đầu cầu nguyện ơn trên ban phước cho tôi và mọi người được bình an, yên vui, nhất là trên quê hương đất nước Việt Nam. Tôi mong bà con luôn được vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi cũng xin được cầu nguyện cho tất cả mọi sự được bình an. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi, ngồi nghe tôi tâm sự, trò chuyện với tất cả quý vị khán giả".

Danh ca Chế Linh sinh năm 1942 tại Ninh Thuận, được mệnh danh là một trong "Tứ trụ nhạc vàng" Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 1960, ông chinh phục khán giả bằng giọng hát đặc trưng đầy tự sự và là nhạc sĩ tài hoa dưới bút danh Tú Nhi với hàng loạt ca khúc bất hủ như Thành phố buồn, Đêm buồn tỉnh lẻ...

Suốt nhiều thập kỷ, tên tuổi ông gắn liền với huyền thoại song ca Thanh Tuyền và trở thành tượng đài sống của dòng nhạc Bolero. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn duy trì phong độ biểu diễn bền bỉ, nhận được sự kính trọng và yêu mến của nhiều thế hệ người hâm mộ trong và ngoài nước.